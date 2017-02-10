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  • Тачскрины для Автомагнитол

    • Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитол и навигатора 6 - 6,5 дюймов тип16 (155мм x 88мм, диагональ 178мм)

    Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитол и навигатора 6 - 6,5 дюймов тип16 (155мм x 88мм, диагональ 178мм)

    Код:003699
    В наличии
    Розн.: 1100 руб. 1000 руб.
    Опт.: 950 руб.



    Размер: 155мм на 88мм - 6-6,5 дюймов диагональ 178мм - шлейф сбоку

    Размер шлейфа: 50мм

    Парт-номер: ZCR-0962

    Универсальный резистивный
    Тюрин Александр Александрович 10/02/2017 Оценка:

    На alpine iva-w205r подошел, правда шлейф коротковат и экран криво встал, но зато работает!

    Дмитрий Казарцев 01/07/2016 Оценка:

    на 100% подходит на mudean 3062

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    Предварительная стоимость доставки товара:

    Доставка первым классом почты РоссииДоставка первым классом почты России(сроки доставки как правио 2-7 дней по всей России)150 руб.
    Доставка курьерской службой "СДЭК"Доставка курьерской службой "СДЭК"(Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте cdek.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)600 руб.
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