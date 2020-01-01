|
|Тел: 89658754784
E-mail: shop@aksmob.ru
Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
|
КОРЗИНА ПОКУПОК:
Товаров: 0 шт.
На сумму: 0 руб.
|
|
|
Вход в личный кабинет для постоянных клиентов:
|
|
Запчасти для ТСД
|
Комплектующие и запасные части для терминалов сбора данных ТСД Zebra Motorola Symbol - тачскрины / дисплеи / платы / сканирующие модули
Наш магазин AKSmob.ru поставляет запчасти для ТСД Motorola различных моделей, такие как: MC92N0 / MC35 / MC50 / MC55 / MC67 / MC70 / MC75 / MC3090 / MC3190 / MC9090 / MC9190 / MC9060 / MC32N0 и другие
Вы можете купить у нас абсолютно любые комплектующие для ремонта терминала сбора данных Zebra Motorola и других производителей.
Весь ассортимент и каталог представлен здесь - Запчасти для терминала сбора данных
|
|
|
|
|
|
|Показано 1 - 6 (всего 6 позиций)
|Страницы: 1
|