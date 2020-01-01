Тел: 89658754784
E-mail: shop@aksmob.ru
Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
Тел: 89658754784
E-mail: shop@aksmob.ru
Запчасти для сотовых телефонов и планшентов		 Корзина покупокКОРЗИНА ПОКУПОК:
Товаров: 0 шт.
На сумму: 0 руб.
﻿
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Аксессуары для мобильных и КПК
Карты памяти и Bluetooth
Аккумуляторные батареи
Дисплеи (LCD экраны)
Тачскрины для КПК и телефонов
Корпуса для HTC
Шлейфы / платы / клавиатуры
Запчасти для ноутбуков
Запчасти для GPS навигаторов
Запчасти для электронных книг
Запчасти для планшетов Tablet PC
Запчасти для планшетов Samsung
Запчасти для КПК
Запчасти для iPhone
Запчасти для iPod
Запчасти для iPad
Запчасти для Apple Watch
Запчасти для Sony PSP
Запчасти для Nintendo
Запчасти Zune Microsoft
Тачскрины для Автомагнитол
Шлейфы для автомагнитол
Оборудование и инструмент для ремонта
Насадки для гравера
Охранные системы
8-965-875-4784
ПН-ПТ 10.00-15.00
Суббота
Воскресенье		 Выходной
ИНФОРМАЦИЯ
Свяжитесь с нами
телефон: 8-965-875-4784
e-mail: shop@aksmob.ru
адрес: г.Омск
Мы в интернете:
Новинки
Тачскрин для навигатора Oysters Chrom 2011 - сенсорное стекло
Тачскрин для навигатора Oysters Chrom 2011 - сенсорное стекло
700 руб.
600 руб.
Статьи
Новые статьи (2)
Все статьи (149)
Жёсткая перезагрузка (Hard Reset) (23)
Инструкции по разборке (1)
Полезные статьи (12)
Ремонт GPS навигаторов (11)
Ремонт автомагнитол (6)
Ремонт и обслуживание iPad (10)
Ремонт и обслуживание iPhone (9)
Ремонт и обслуживание iPod (3)
Ремонт игровых приставок PSP и PS Vita (12)
Ремонт коммуникаторов и КПК (2)
Ремонт ноутбуков
Ремонт планшетов (7)
Ремонт планшетов Asus (1)
Ремонт планшетов Samsung Galaxy (18)
Ремонт телефонов Alcatel (2)
Ремонт телефонов Asus (4)
Ремонт телефонов HTC (4)
Ремонт телефонов Huawei (1)
Ремонт телефонов LG (3)
Ремонт телефонов Nokia (1)
Ремонт телефонов Samsung (7)
Ремонт телефонов Sony (2)
Ремонт телефонов Xiaomi (3)
Ремонт телефонов ZTE (1)
Эксплуатация аккумуляторной батареи (4)
Ремонт электронных книг (2)
Опросы
Устраивает ли Вас наша упаковка?
Да
Нет
Безралично
Результаты | Опросы
Голосов:143
Вход в личный кабинет для постоянных клиентов:   
email:
пароль:
  • Шлейфы для автомагнитол

    • Шлейфы для автомагнитол

    Шлейфы для автомагнитол на дисплей / системные / межплатные и другие

    Шлейфы для автомагнитол на дисплей / системные / межплатные и другие
    Пленочные шлейфы гибкие используются во многих устройствах, в частности в магнитолах различных производителей - они удобны и практичны в применении. Служат для связи между блоками для проводки тока и информационных данным, сигналов.

    Модификации FFC и FPC - различной распиновки - 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 pin

    Шаг разный - 1мм / 0,5мм


    Шлейф для автомагнитолы - 10 контактов - шаг 0,5 мм - длина 15 см - обратное направление контактов
    Шлейф для автомагнитолы - 10 контактов - шаг 0,5 мм - длина 15 см - обратное направление контактов

    Плоский кабель FFC / FPC / TTL

    Количество контактов на конце: 10 pin

    Шаг между контактами: 0,5 миллиметров

    Длина шлейфа: 15 сантиметров

    Направление контактов: обратное

    Розн.: 250 руб.
    Опт.: 200 руб.
    В наличии
    		 Шлейф для автомагнитолы - 10 контактов - шаг 0,5 мм - длина 15 см - прямое направление контактов
    Шлейф для автомагнитолы - 10 контактов - шаг 0,5 мм - длина 15 см - прямое направление контактов

    Плоский кабель FFC / FPC / TTL

    Количество контактов на конце: 10 pin

    Шаг между контактами: 0,5 миллиметров

    Длина шлейфа: 15 сантиметров

    Направление контактов: прямое

    Розн.: 250 руб.
    Опт.: 200 руб.
    В наличии
    		 Шлейф для автомагнитолы - 10 контактов - шаг 1 мм - длина 20 см - обратное направление контактов
    Шлейф для автомагнитолы - 10 контактов - шаг 1 мм - длина 20 см - обратное направление контактов

    Плоский кабель FFC / FPC / TTL

    Количество контактов на конце: 10 pin

    Шаг между контактами: 1 миллиметр

    Длина шлейфа: 20 сантиметров

    Направление контактов: обратное

    Розн.: 350 руб.
    Опт.: 300 руб.
    В наличии
    		 Шлейф для автомагнитолы - 10 контактов - шаг 1 мм - длина 20 см - прямое направление контактов
    Шлейф для автомагнитолы - 10 контактов - шаг 1 мм - длина 20 см - прямое направление контактов

    Плоский кабель FFC / FPC / TTL

    Количество контактов на конце: 10 pin

    Шаг между контактами: 1 миллиметр

    Длина шлейфа: 20 сантиметров

    Направление контактов: прямое

    Розн.: 350 руб.
    Опт.: 300 руб.
    В наличии
    Шлейф для автомагнитолы - 12 контактов - шаг 0,5 мм - длина 15 см - прямое направление контактов
    Шлейф для автомагнитолы - 12 контактов - шаг 0,5 мм - длина 15 см - прямое направление контактов

    Плоский кабель FFC / FPC / TTL

    Количество контактов на конце: 12 pin

    Шаг между контактами: 0,5 миллиметров

    Длина шлейфа: 15 сантиметров

    Направление контактов: прямое

    Розн.: 300 руб.
    Опт.: 250 руб.
    В наличии
    		 Шлейф для автомагнитолы - 12 контактов - шаг 0,5 мм - длина 20 см - обратное направление контактов
    Шлейф для автомагнитолы - 12 контактов - шаг 0,5 мм - длина 20 см - обратное направление контактов

    Плоский кабель FFC / FPC / TTL

    Количество контактов на конце: 12 pin

    Шаг между контактами: 0,5 миллиметров

    Длина шлейфа: 20 сантиметров

    Направление контактов: обратное

    Розн.: 300 руб.
    Опт.: 250 руб.
    В наличии
    		 Шлейф для автомагнитолы - 12 контактов - шаг 1 мм - длина 20 см - обратное направление контактов
    Шлейф для автомагнитолы - 12 контактов - шаг 1 мм - длина 20 см - обратное направление контактов

    Плоский кабель FFC / FPC / TTL

    Количество контактов на конце: 12 pin

    Шаг между контактами: 1 миллиметр

    Длина шлейфа: 20 сантиметров

    Направление контактов: обратное

    Розн.: 350 руб.
    Опт.: 300 руб.
    В наличии
    		 Шлейф для автомагнитолы - 12 контактов - шаг 1 мм - длина 20 см - прямое направление контактов
    Шлейф для автомагнитолы - 12 контактов - шаг 1 мм - длина 20 см - прямое направление контактов

    Плоский кабель FFC / FPC / TTL

    Количество контактов на конце: 12 pin

    Шаг между контактами: 1 миллиметр

    Длина шлейфа: 20 сантиметров

    Направление контактов: прямое

    Розн.: 350 руб.
    Опт.: 300 руб.
    В наличии
    Шлейф для автомагнитолы - 14 контактов - шаг 0,5 мм - длина 15 см - прямое направление контактов
    Шлейф для автомагнитолы - 14 контактов - шаг 0,5 мм - длина 15 см - прямое направление контактов

    Плоский кабель FFC / FPC / TTL

    Количество контактов на конце: 14 pin

    Шаг между контактами: 0,5 миллиметров

    Длина шлейфа: 15 сантиметров

    Направление контактов: прямое

    Розн.: 300 руб.
    Опт.: 250 руб.
    В наличии
    		 Шлейф для автомагнитолы - 16 контактов - шаг 0,5 мм - длина 20 см - обратное направление контактов
    Шлейф для автомагнитолы - 16 контактов - шаг 0,5 мм - длина 20 см - обратное направление контактов

    Плоский кабель FFC / FPC / TTL

    Количество контактов на конце: 16 pin

    Шаг между контактами: 0,5 миллиметров

    Длина шлейфа: 20 сантиметров

    Направление контактов: обратное

    Розн.: 350 руб.
    Опт.: 300 руб.
    В наличии
    		 Шлейф для автомагнитолы - 16 контактов - шаг 0,5 мм - длина 20 см - прямое направление контактов
    Шлейф для автомагнитолы - 16 контактов - шаг 0,5 мм - длина 20 см - прямое направление контактов

    Плоский кабель FFC / FPC / TTL

    Количество контактов на конце: 16 pin

    Шаг между контактами: 0,5 миллиметров

    Длина шлейфа: 20 сантиметров

    Направление контактов: прямое

    Розн.: 300 руб.
    Опт.: 250 руб.
    В наличии
    		 Шлейф для автомагнитолы - 18 контактов - шаг 0,5 мм - длина 20 см - обратное направление контактов
    Шлейф для автомагнитолы - 18 контактов - шаг 0,5 мм - длина 20 см - обратное направление контактов

    Плоский кабель FFC / FPC / TTL

    Количество контактов на конце: 18 pin

    Шаг между контактами: 0,5 миллиметров

    Длина шлейфа: 20 сантиметров

    Направление контактов: обратное

    Розн.: 350 руб.
    Опт.: 300 руб.
    В наличии

    Показано 1 - 12 (всего 62 позиций) Страницы:  1  2  3  4  5  6  Следующая 
    Показать на одной странице
    Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

    запчасти для панелей оператора siemens, терминалов сбора данных motorola
    форум по ремонту магнитол, тсд, навигаторов, psp, планшетов     		Всего запросов: 424
    Время исполнения: 0.12644710871887
    AKSmob.ru © 2008-2020
    up