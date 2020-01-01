Шлейфы для автомагнитол Шлейфы для автомагнитол на дисплей / системные / межплатные и другие

Пленочные шлейфы гибкие используются во многих устройствах, в частности в магнитолах различных производителей - они удобны и практичны в применении. Служат для связи между блоками для проводки тока и информационных данным, сигналов.



Модификации FFC и FPC - различной распиновки - 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 pin



Шаг разный - 1мм / 0,5мм



