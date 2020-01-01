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Шлейфы для автомагнитол
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Шлейфы для автомагнитол на дисплей / системные / межплатные и другие
Пленочные шлейфы гибкие используются во многих устройствах, в частности в магнитолах различных производителей - они удобны и практичны в применении. Служат для связи между блоками для проводки тока и информационных данным, сигналов.
Модификации FFC и FPC - различной распиновки - 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 pin
Шаг разный - 1мм / 0,5мм
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Шлейф для автомагнитолы - 10 контактов - шаг 0,5 мм - длина 15 см - обратное направление контактов
Плоский кабель FFC / FPC / TTL
Количество контактов на конце: 10 pin
Шаг между контактами: 0,5 миллиметров
Длина шлейфа: 15 сантиметров
Направление контактов: обратное
Розн.: 250 руб.
Опт.: 200 руб.
В наличии
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Шлейф для автомагнитолы - 10 контактов - шаг 0,5 мм - длина 15 см - прямое направление контактов
Плоский кабель FFC / FPC / TTL
Количество контактов на конце: 10 pin
Шаг между контактами: 0,5 миллиметров
Длина шлейфа: 15 сантиметров
Направление контактов: прямое
Розн.: 250 руб.
Опт.: 200 руб.
В наличии
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Шлейф для автомагнитолы - 10 контактов - шаг 1 мм - длина 20 см - обратное направление контактов
Плоский кабель FFC / FPC / TTL
Количество контактов на конце: 10 pin
Шаг между контактами: 1 миллиметр
Длина шлейфа: 20 сантиметров
Направление контактов: обратное
Розн.: 350 руб.
Опт.: 300 руб.
В наличии
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Шлейф для автомагнитолы - 10 контактов - шаг 1 мм - длина 20 см - прямое направление контактов
Плоский кабель FFC / FPC / TTL
Количество контактов на конце: 10 pin
Шаг между контактами: 1 миллиметр
Длина шлейфа: 20 сантиметров
Направление контактов: прямое
Розн.: 350 руб.
Опт.: 300 руб.
В наличии
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Шлейф для автомагнитолы - 12 контактов - шаг 0,5 мм - длина 15 см - прямое направление контактов
Плоский кабель FFC / FPC / TTL
Количество контактов на конце: 12 pin
Шаг между контактами: 0,5 миллиметров
Длина шлейфа: 15 сантиметров
Направление контактов: прямое
Розн.: 300 руб.
Опт.: 250 руб.
В наличии
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Шлейф для автомагнитолы - 12 контактов - шаг 0,5 мм - длина 20 см - обратное направление контактов
Плоский кабель FFC / FPC / TTL
Количество контактов на конце: 12 pin
Шаг между контактами: 0,5 миллиметров
Длина шлейфа: 20 сантиметров
Направление контактов: обратное
Розн.: 300 руб.
Опт.: 250 руб.
В наличии
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Шлейф для автомагнитолы - 12 контактов - шаг 1 мм - длина 20 см - обратное направление контактов
Плоский кабель FFC / FPC / TTL
Количество контактов на конце: 12 pin
Шаг между контактами: 1 миллиметр
Длина шлейфа: 20 сантиметров
Направление контактов: обратное
Розн.: 350 руб.
Опт.: 300 руб.
В наличии
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Шлейф для автомагнитолы - 12 контактов - шаг 1 мм - длина 20 см - прямое направление контактов
Плоский кабель FFC / FPC / TTL
Количество контактов на конце: 12 pin
Шаг между контактами: 1 миллиметр
Длина шлейфа: 20 сантиметров
Направление контактов: прямое
Розн.: 350 руб.
Опт.: 300 руб.
В наличии
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Шлейф для автомагнитолы - 14 контактов - шаг 0,5 мм - длина 15 см - прямое направление контактов
Плоский кабель FFC / FPC / TTL
Количество контактов на конце: 14 pin
Шаг между контактами: 0,5 миллиметров
Длина шлейфа: 15 сантиметров
Направление контактов: прямое
Розн.: 300 руб.
Опт.: 250 руб.
В наличии
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Шлейф для автомагнитолы - 16 контактов - шаг 0,5 мм - длина 20 см - обратное направление контактов
Плоский кабель FFC / FPC / TTL
Количество контактов на конце: 16 pin
Шаг между контактами: 0,5 миллиметров
Длина шлейфа: 20 сантиметров
Направление контактов: обратное
Розн.: 350 руб.
Опт.: 300 руб.
В наличии
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Шлейф для автомагнитолы - 16 контактов - шаг 0,5 мм - длина 20 см - прямое направление контактов
Плоский кабель FFC / FPC / TTL
Количество контактов на конце: 16 pin
Шаг между контактами: 0,5 миллиметров
Длина шлейфа: 20 сантиметров
Направление контактов: прямое
Розн.: 300 руб.
Опт.: 250 руб.
В наличии
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Шлейф для автомагнитолы - 18 контактов - шаг 0,5 мм - длина 20 см - обратное направление контактов
Плоский кабель FFC / FPC / TTL
Количество контактов на конце: 18 pin
Шаг между контактами: 0,5 миллиметров
Длина шлейфа: 20 сантиметров
Направление контактов: обратное
Розн.: 350 руб.
Опт.: 300 руб.
В наличии
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