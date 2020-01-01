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Тачскрины для автомагнитол с гарантией 1 месяц
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Получите заказ в течение 3–15 дней в любом регионе России и Казахстана
Предлагаем сенсорные панели для установки на автомобильные магнитолы – в ассортименте запчасти известных производителей Pioneer, Mystery, Prology, Kenwood, JVC, Phantom, Supra, Sony, Winca, Incar и других брендов. Также в наличии продукция собственного производства.
Обратите внимание: тачскрин нужно подбирать по ширине и высоте сенсорного стекла, а не по диагонали экрана. Магнитолу необходимо разобрать, найти края сенсоров и измерить расстояние между ними по горизонтали и вертикали. Если у вас возникли трудности – позвоните для консультации по телефону: +7 (965) 875-47-84
Мы специально написали подробную статью для людей, читайте -"Как подобрать тачскрин для магнитолы", а также - "Замена тачскрина на магнитоле"
Теперь все вопросы по ремонту магнитол можно задать на форуме тут - "форум по ремонту автомагнитол"
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Каталог тачскринов для магнитол
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Сенсорное стекло (Тачскрин, тоучскрин, touch screen) для автомагнитолы 6,3 дюйма Тип 2 (92мм*154мм, диагональ 179мм)
Парт-номер - ZCR-0598
Длина шлейфа = 40мм
Розн.:
990 руб. 890 руб.
Опт.: 850 руб.
В наличии
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Сенсорное стекло (Тачскрин, тоучскрин, touch screen) для автомагнитолы 7 дюймов (99мм*165мм, диагональ 192мм)
Парт-номер: ZCR-1472 / HN-P070-76 A05 / ZCR-1190 / BR595A-070 / ZCR-2715R1-2
Размер: 99мм*164мм, диагональ 192мм (7 дюймов)
Длина шлейфа: 50-80мм
Возможная совместимость:
- Pioneer
- SUPRA
- планшет MEDIOX MID7010
- Mystery
Розн.:
1000 руб. 900 руб.
Опт.: 800 руб.
В наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора и автомагнитол 149мм на 83мм, диагональ 6 - 6,5 дюймов тип19
Размер: 149мм на 83мм - 6-6,5 дюймов
Размер шлейфа: 50-60мм
Парт-номер: YH-321-JLH061 / YH-249-TXB061 / 6103
Универсальный резистивный для aiwa / Pioneer 4000 / Prology DVS-2240T (по размеру 100%) и сотни других магнитол
Розн.:
1000 руб. 900 руб.
Опт.: 900 руб.
В наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора и автомагнитол 155мм на 88мм, диагональ 6 - 6,5 дюймов тип20
Размер: 155мм на 88мм - 6-6,5 дюймов
Размер шлейфа: 60-80мм
Парт-номер: YLT-601-1 / A006201204 / ZCR-2595-5
Универсальный резистивный
Розн.:
990 руб. 890 руб.
Опт.: 800 руб.
В наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитол и навигатора 6 - 6,5 дюймов тип14 (155мм x 88мм, диагональ 178мм)
Размер: 155мм на 88мм - 6-6,5 дюймов диагональ 178мм / допуск +/- 1-2мм
Размер шлейфа: 50мм
Парт-номер: BR-296B-065 / KDT-1743 / YH-064 / YH-317-DC062
Универсальный резистивный
Подошел на следующие аппараты:
- Mystery
- phantom
- pioneer
Розн.:
1050 руб. 950 руб.
Опт.: 800 руб.
В наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитол и навигатора 6 - 6,5 дюймов тип16 (155мм x 88мм, диагональ 178мм)
Размер: 155мм на 88мм - 6-6,5 дюймов диагональ 178мм
Размер шлейфа: 50мм
Парт-номер: ZCR-0962
Универсальный резистивный
Розн.:
1100 руб. 1000 руб.
Опт.: 950 руб.
В наличии
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Тачскрин (сенсорное стекло) для автомагнитол и навигаторов 170мм х 103мм - 7 дюймов тип 30
Размер: 170мм*103мм, диагональ 198мм (7 дюймов)
Длина шлейфа: 50мм
Парт-номер на шлейфе: ZCR-2118 / BRL30 / BR-517
Совместимость: навигаторы и автомагнитолы на 7 дюймов / штатные автомагнитолы и головные устройства / lexus и т.д.
Розн.:
1200 руб. 1100 руб.
Опт.: 1000 руб.
В наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитол и навигаторов 6 дюймов (140мм на 83мм) ТИП 3 - T1518B-C1
Размер: 140мм * 83мм - 6 дюймов (inch)
Парт-номер: T1518B-C1
Совместимость: навигаторы и многие автомагнитолы размером 6 дюймов
Розн.:
950 руб. 850 руб.
Опт.: 800 руб.
В наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 145мм x 87мм, диагональ 170мм - 6/6,1/6,2/6,3/6,4/6,5 дюймов - touch screen тип 2
Размер: 145мм*87мм, диагональ 170мм (6-6,3 дюйма)
Длина шлейфа: 50мм
Парт-номер: TIANMA-60S-ZC, R-1056R1, на шлейфе - FPC-0373
Розн.:
1050 руб. 950 руб.
Опт.: 800 руб.
В наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 155мм x 88мм, диагональ 178мм - 6/6,1/6,2/6,3/6,4/6,5 дюймов - touch screen ZCR-1293 тип 4
Размер: 155мм на 88мм - 6-6,5 дюймов / 154мм на 88мм / 154мм на 87мм и т.д.
Размер шлейфа: 50-80мм
Парт-номер: HC-182-062 / YH-396-ZYC062 / ZCR-1293 / ZCR-1126R1
Универсальный резистивный для автомагнитол Akai, Akira, Alpine, Assistant, Autofun, Blaupunkt, Boss, CARMAN i, Clarion, Daewoo, Dex, Eclipse, Hyundai, JVC, Kenwood, Mystery, Orion, Panasonic, Philips, Pioneer, Prology, Sanyo, Sony, Supra и других
Розн.:
1050 руб. 950 руб.
Опт.: 800 руб.
В наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 155мм x 89мм, диагональ 178мм - 6/6,1/6,2/6,3/6,4/6,5 дюймов - touch screen тип 1
Размер: 155мм*89мм, диагональ 178мм (6-6,5 дюймов)
Длина шлейфа: 30мм
Розн.:
990 руб. 890 руб.
Опт.: 800 руб.
В наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 6 дюймов (82мм на 141мм) ТИП 2 - LM60BL07
Размер: 141мм на 82мм - 6 дюймов (inch)
Парт-номер: LM60BL07
Совместимость: многие автомагнитолы размером 6 дюймов
Розн.:
990 руб. 890 руб.
Опт.: 900 руб.
В наличии
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Сделаем персональную скидку до 10 % или предложим приобрести товар по оптовой цене
Приобретите детали без брака и дефектов. В течение 30 дней после получения товара вы можете бесплатно вернуть или обменять его только при обнаружении производственного скрытого брака. Внимание: для оформления возврата необходимо сохранить упаковку и все условия гарантии
Будьте уверены, сенсорная панель придет к вам целой. Внимательно соберем заказ: протестируем деталь, затем аккуратно упакуем ее в защитную пузырчатую пленку, уложим в картонную коробку, запечатаем ее, чтобы исключить преждевременное открытие. Сотрудничаем с Почтой России*, ТК Энергия и КИТ
Посмотрите фотографии в каталоге и изучите характеристики – четко указываем технические параметры и выкладываем только реальные изображения на сайт. Если в названии товара указана ваша модель магнитолы, то будьте уверены – сенсор 100% совместим
Также у нас вы можете подобрать шлейф для дисплея и плат стереосистемы или сам дисплей. В ассортименте модели с разным числом контактов – от 4 до 60 pin, длиной от 10 до 20 сантиметров. Поможем подобрать электронику в зависимости от бренда магнитолы и других требований
*При доставке Почтой России необходимо вскрыть посылку в отделении и сразу проверить целостность сенсора. Если он поврежден – сразу составьте акт, в этом случае заменим заказ за свой счет.
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