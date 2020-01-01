Тел: 89658754784
E-mail: shop@aksmob.ru
Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
Тел: 89658754784
E-mail: shop@aksmob.ru
Запчасти для сотовых телефонов и планшентов		 Корзина покупокКОРЗИНА ПОКУПОК:
Товаров: 0 шт.
На сумму: 0 руб.
﻿
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Запчасти для ТСД
Карты памяти и Bluetooth
Аксессуары для мобильных и КПК
Аккумуляторные батареи
Дисплеи (LCD экраны)
Тачскрины для КПК и телефонов
Корпуса для HTC
Шлейфы / платы / клавиатуры
Запчасти для ноутбуков
Запчасти для GPS навигаторов
Запчасти для электронных книг
Запчасти для планшетов Tablet PC
Запчасти для планшетов Samsung
Запчасти для КПК
Запчасти для iPhone
Запчасти для iPod
Запчасти для iPad
Запчасти для Apple Watch
Запчасти для Sony PSP
Запчасти для Nintendo
Запчасти Zune Microsoft
Тачскрины для Автомагнитол
Дисплеи для автомагнитол
Дисплеи для автомобилей Audi
Тачскрины для автомагнитол Alpine
Тачскрины для автомагнитол Clarion
Тачскрины для автомагнитол Dexp
Тачскрины для автомагнитол Hyundai
Тачскрины для автомагнитол Incar / Intro
Тачскрины для автомагнитол JVC
Тачскрины для автомагнитол Kenwood
Тачскрины для автомагнитол MyDean
Тачскрины для автомагнитол Mystery
Тачскрины для автомагнитол Phantom
Тачскрины для автомагнитол Philips
Тачскрины для автомагнитол Pioneer
Тачскрины для автомагнитол Prology
Тачскрины для автомагнитол Sony
Тачскрины для автомагнитол SoundMAX
Тачскрины для автомагнитол Supra
Тачскрины для автомагнитол Varta
Тачскрины для автомагнитол Winca
Тачскрины для автомагнитол емкостные
Шлейфы для автомагнитол
Шлейфы для автомагнитол
Оборудование и инструмент для ремонта
Насадки для гравера
Охранные системы
8-965-875-4784
ПН-ПТ 10.00-15.00
Суббота
Воскресенье		 Выходной
ИНФОРМАЦИЯ
Свяжитесь с нами
телефон: 8-965-875-4784
e-mail: shop@aksmob.ru
адрес: г.Омск
Мы в интернете:
Новинки
Тачскрин (Сенсорное стекло) для телефона Micromax Bolt D320 - touch screen
Тачскрин (Сенсорное стекло) для телефона Micromax Bolt D320 - touch screen
700 руб.
500 руб.
Статьи
Новые статьи (0)
Все статьи (149)
Жёсткая перезагрузка (Hard Reset) (23)
Инструкции по разборке (1)
Полезные статьи (12)
Ремонт GPS навигаторов (11)
Ремонт автомагнитол (6)
Ремонт и обслуживание iPad (10)
Ремонт и обслуживание iPhone (9)
Ремонт и обслуживание iPod (3)
Ремонт игровых приставок PSP и PS Vita (12)
Ремонт коммуникаторов и КПК (2)
Ремонт ноутбуков
Ремонт планшетов (7)
Ремонт планшетов Asus (1)
Ремонт планшетов Samsung Galaxy (18)
Ремонт телефонов Alcatel (2)
Ремонт телефонов Asus (4)
Ремонт телефонов HTC (4)
Ремонт телефонов Huawei (1)
Ремонт телефонов LG (3)
Ремонт телефонов Nokia (1)
Ремонт телефонов Samsung (7)
Ремонт телефонов Sony (2)
Ремонт телефонов Xiaomi (3)
Ремонт телефонов ZTE (1)
Эксплуатация аккумуляторной батареи (4)
Ремонт электронных книг (2)
Опросы
Вы воспользовались нашими инструкциями по разборке?
Да
Нет
Результаты | Опросы
Голосов:201
Вход в личный кабинет для постоянных клиентов:   
email:
пароль:
  • Тачскрины для Автомагнитол

    • Тачскрины для автомагнитол с гарантией 1 месяц

    Получите заказ в течение 3–15 дней в любом регионе России и Казахстана

    Предлагаем сенсорные панели для установки на автомобильные магнитолы – в ассортименте запчасти известных производителей Pioneer, Mystery, Prology, Kenwood, JVC, Phantom, Supra, Sony, Winca, Incar и других брендов. Также в наличии продукция собственного производства.

    Обратите внимание: тачскрин нужно подбирать по ширине и высоте сенсорного стекла, а не по диагонали экрана. Магнитолу необходимо разобрать, найти края сенсоров и измерить расстояние между ними по горизонтали и вертикали. Если у вас возникли трудности – позвоните для консультации по телефону: +7 (965) 875-47-84

    Мы специально написали подробную статью для людей, читайте -"Как подобрать тачскрин для магнитолы", а также - "Замена тачскрина на магнитоле"

    Теперь все вопросы по ремонту магнитол можно задать на форуме тут - "форум по ремонту автомагнитол"



    Каталог тачскринов для магнитол

    Выберите производителя

    Дисплеи для автомагнитол
    Дисплеи для автомагнитол    		Дисплеи для автомобилей Audi
    Дисплеи для автомобилей Audi    		Тачскрины для автомагнитол Alpine
    Тачскрины для автомагнитол Alpine    		Тачскрины для автомагнитол Clarion
    Тачскрины для автомагнитол Clarion    		Тачскрины для автомагнитол Dexp
    Тачскрины для автомагнитол Dexp
         
    Тачскрины для автомагнитол Hyundai
    Тачскрины для автомагнитол Hyundai    		Тачскрины для автомагнитол Incar / Intro
    Тачскрины для автомагнитол Incar / Intro    		Тачскрины для автомагнитол JVC
    Тачскрины для автомагнитол JVC    		Тачскрины для автомагнитол Kenwood
    Тачскрины для автомагнитол Kenwood    		Тачскрины для автомагнитол MyDean
    Тачскрины для автомагнитол MyDean
         
    Тачскрины для автомагнитол Mystery
    Тачскрины для автомагнитол Mystery    		Тачскрины для автомагнитол Phantom
    Тачскрины для автомагнитол Phantom    		Тачскрины для автомагнитол Philips
    Тачскрины для автомагнитол Philips    		Тачскрины для автомагнитол Pioneer
    Тачскрины для автомагнитол Pioneer    		Тачскрины для автомагнитол Prology
    Тачскрины для автомагнитол Prology
         
    Тачскрины для автомагнитол Sony
    Тачскрины для автомагнитол Sony    		Тачскрины для автомагнитол SoundMAX
    Тачскрины для автомагнитол SoundMAX    		Тачскрины для автомагнитол Supra
    Тачскрины для автомагнитол Supra    		Тачскрины для автомагнитол Varta
    Тачскрины для автомагнитол Varta    		Тачскрины для автомагнитол Winca
    Тачскрины для автомагнитол Winca
         
    Тачскрины для автомагнитол емкостные
    Тачскрины для автомагнитол емкостные    		Шлейфы для автомагнитол
    Шлейфы для автомагнитол

    Выберите тачскрин
    Сенсорное стекло (Тачскрин, тоучскрин, touch screen) для автомагнитолы 6,3 дюйма Тип 2 (92мм*154мм, диагональ 179мм)
    Сенсорное стекло (Тачскрин, тоучскрин, touch screen) для автомагнитолы 6,3 дюйма Тип 2 (92мм*154мм, диагональ 179мм)

    Парт-номер - ZCR-0598

    Длина шлейфа = 40мм

    Розн.: 990 руб.  890 руб.
    Опт.: 850 руб.
    В наличии
    		 Сенсорное стекло (Тачскрин, тоучскрин, touch screen) для автомагнитолы 7 дюймов (99мм*165мм, диагональ 192мм)
    Сенсорное стекло (Тачскрин, тоучскрин, touch screen) для автомагнитолы 7 дюймов (99мм*165мм, диагональ 192мм)

    Парт-номер: ZCR-1472 / HN-P070-76 A05 / ZCR-1190 / BR595A-070 / ZCR-2715R1-2

    Размер: 99мм*164мм, диагональ 192мм (7 дюймов)

    Длина шлейфа: 50-80мм

    Возможная совместимость:

    - Pioneer
    - SUPRA
    - планшет MEDIOX MID7010
    - Mystery

    Розн.: 1000 руб.  900 руб.
    Опт.: 800 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора и автомагнитол 149мм на 83мм, диагональ 6 - 6,5 дюймов тип19
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора и автомагнитол 149мм на 83мм, диагональ 6 - 6,5 дюймов тип19

    Размер: 149мм на 83мм - 6-6,5 дюймов

    Размер шлейфа: 50-60мм

    Парт-номер: YH-321-JLH061 / YH-249-TXB061 / 6103

    Универсальный резистивный для aiwa / Pioneer 4000 / Prology DVS-2240T (по размеру 100%) и сотни других магнитол

    Розн.: 1000 руб.  900 руб.
    Опт.: 900 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора и автомагнитол 155мм на 88мм, диагональ 6 - 6,5 дюймов тип20
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора и автомагнитол 155мм на 88мм, диагональ 6 - 6,5 дюймов тип20

    Размер: 155мм на 88мм - 6-6,5 дюймов

    Размер шлейфа: 60-80мм

    Парт-номер: YLT-601-1 / A006201204 / ZCR-2595-5

    Универсальный резистивный

    Розн.: 990 руб.  890 руб.
    Опт.: 800 руб.
    В наличии
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитол и навигатора 6 - 6,5 дюймов тип14 (155мм x 88мм, диагональ 178мм)
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитол и навигатора 6 - 6,5 дюймов тип14 (155мм x 88мм, диагональ 178мм)

    Размер: 155мм на 88мм - 6-6,5 дюймов диагональ 178мм / допуск +/- 1-2мм

    Размер шлейфа: 50мм

    Парт-номер: BR-296B-065 / KDT-1743 / YH-064 / YH-317-DC062

    Универсальный резистивный

    Подошел на следующие аппараты:
    - Mystery
    - phantom
    - pioneer

    Розн.: 1050 руб.  950 руб.
    Опт.: 800 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитол и навигатора 6 - 6,5 дюймов тип16 (155мм x 88мм, диагональ 178мм)
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитол и навигатора 6 - 6,5 дюймов тип16 (155мм x 88мм, диагональ 178мм)

    Размер: 155мм на 88мм - 6-6,5 дюймов диагональ 178мм

    Размер шлейфа: 50мм

    Парт-номер: ZCR-0962

    Универсальный резистивный

    Розн.: 1100 руб.  1000 руб.
    Опт.: 950 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (сенсорное стекло) для автомагнитол и навигаторов 170мм х 103мм - 7 дюймов тип 30
    Тачскрин (сенсорное стекло) для автомагнитол и навигаторов 170мм х 103мм - 7 дюймов тип 30

    Размер: 170мм*103мм, диагональ 198мм (7 дюймов)

    Длина шлейфа: 50мм

    Парт-номер на шлейфе: ZCR-2118 / BRL30 / BR-517

    Совместимость: навигаторы и автомагнитолы на 7 дюймов / штатные автомагнитолы и головные устройства / lexus и т.д.

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитол и навигаторов 6 дюймов (140мм на 83мм) ТИП 3 - T1518B-C1
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитол и навигаторов 6 дюймов (140мм на 83мм) ТИП 3 - T1518B-C1

    Размер: 140мм * 83мм - 6 дюймов (inch)

    Парт-номер: T1518B-C1

    Совместимость: навигаторы и многие автомагнитолы размером 6 дюймов

    Розн.: 950 руб.  850 руб.
    Опт.: 800 руб.
    В наличии
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 145мм x 87мм, диагональ 170мм - 6/6,1/6,2/6,3/6,4/6,5 дюймов - touch screen тип 2
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 145мм x 87мм, диагональ 170мм - 6/6,1/6,2/6,3/6,4/6,5 дюймов - touch screen тип 2

    Размер: 145мм*87мм, диагональ 170мм (6-6,3 дюйма)

    Длина шлейфа: 50мм

    Парт-номер: TIANMA-60S-ZC, R-1056R1, на шлейфе - FPC-0373

    Розн.: 1050 руб.  950 руб.
    Опт.: 800 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 155мм x 88мм, диагональ 178мм - 6/6,1/6,2/6,3/6,4/6,5 дюймов - touch screen ZCR-1293 тип 4
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 155мм x 88мм, диагональ 178мм - 6/6,1/6,2/6,3/6,4/6,5 дюймов - touch screen ZCR-1293 тип 4

    Размер: 155мм на 88мм - 6-6,5 дюймов / 154мм на 88мм / 154мм на 87мм и т.д.

    Размер шлейфа: 50-80мм

    Парт-номер: HC-182-062 / YH-396-ZYC062 / ZCR-1293 / ZCR-1126R1

    Универсальный резистивный для автомагнитол Akai, Akira, Alpine, Assistant, Autofun, Blaupunkt, Boss, CARMAN i, Clarion, Daewoo, Dex, Eclipse, Hyundai, JVC, Kenwood, Mystery, Orion, Panasonic, Philips, Pioneer, Prology, Sanyo, Sony, Supra и других

    Розн.: 1050 руб.  950 руб.
    Опт.: 800 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 155мм x 89мм, диагональ 178мм - 6/6,1/6,2/6,3/6,4/6,5 дюймов - touch screen тип 1
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 155мм x 89мм, диагональ 178мм - 6/6,1/6,2/6,3/6,4/6,5 дюймов - touch screen тип 1

    Размер: 155мм*89мм, диагональ 178мм (6-6,5 дюймов)

    Длина шлейфа: 30мм

    Розн.: 990 руб.  890 руб.
    Опт.: 800 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 6 дюймов (82мм на 141мм) ТИП 2 - LM60BL07
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитолы 6 дюймов (82мм на 141мм) ТИП 2 - LM60BL07

    Размер: 141мм на 82мм - 6 дюймов (inch)

    Парт-номер: LM60BL07

    Совместимость: многие автомагнитолы размером 6 дюймов

    Розн.: 990 руб.  890 руб.
    Опт.: 900 руб.
    В наличии

    Показано 1 - 12 (всего 124 позиций) Страницы:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Следующая 
    Показать на одной странице

    Закажите сенсорную панель для автомобильной стереосистемы у нас
    Отправка в любой регион России и Казахстана от 150 рублей
    Подробнее об условиях доставки

    Купите тачскрины для автомагнитол на сумму более 5000 рублей

    Сделаем персональную скидку до 10 % или предложим приобрести товар по оптовой цене

    Гарантия 1 месяц

    Гарантия 1 месяц

    Приобретите детали без брака и дефектов. В течение 30 дней после получения товара вы можете бесплатно вернуть или обменять его только при обнаружении производственного скрытого брака. Внимание: для оформления возврата необходимо сохранить упаковку и все условия гарантии

    Тщательная проверка перед отправкой

    Тщательная проверка перед отправкой

    Будьте уверены, сенсорная панель придет к вам целой. Внимательно соберем заказ: протестируем деталь, затем аккуратно упакуем ее в защитную пузырчатую пленку, уложим в картонную коробку, запечатаем ее, чтобы исключить преждевременное открытие. Сотрудничаем с Почтой России*, ТК Энергия и КИТ

    Точное совпадение с вашими пожеланиями

    Точное совпадение с вашими пожеланиями

    Посмотрите фотографии в каталоге и изучите характеристики – четко указываем технические параметры и выкладываем только реальные изображения на сайт. Если в названии товара указана ваша модель магнитолы, то будьте уверены – сенсор 100% совместим

    Дополнительные детали в ассортименте

    Дополнительные детали в ассортименте

    Также у нас вы можете подобрать шлейф для дисплея и плат стереосистемы или сам дисплей. В ассортименте модели с разным числом контактов – от 4 до 60 pin, длиной от 10 до 20 сантиметров. Поможем подобрать электронику в зависимости от бренда магнитолы и других требований

    *При доставке Почтой России необходимо вскрыть посылку в отделении и сразу проверить целостность сенсора. Если он поврежден – сразу составьте акт, в этом случае заменим заказ за свой счет.

    Бесплатно проконсультируем перед покупкой
    Напишите онлайн-консультанту или позвоните по телефону +7 (965) 875-47-84
    Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

    запчасти для панелей оператора siemens, терминалов сбора данных motorola
    форум по ремонту магнитол, тсд, навигаторов, psp, планшетов     		Всего запросов: 598
    Время исполнения: 0.1639941655426
    AKSmob.ru © 2008-2020
    up