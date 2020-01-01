Предлагаем сенсорные панели для установки на автомобильные магнитолы – в ассортименте запчасти известных производителей Pioneer, Mystery, Prology, Kenwood, JVC, Phantom, Supra, Sony, Winca, Incar и других брендов. Также в наличии продукция собственного производства.

Обратите внимание: тачскрин нужно подбирать по ширине и высоте сенсорного стекла, а не по диагонали экрана. Магнитолу необходимо разобрать, найти края сенсоров и измерить расстояние между ними по горизонтали и вертикали. Если у вас возникли трудности – позвоните для консультации по телефону: +7 (965) 875-47-84

Мы специально написали подробную статью для людей, читайте -"Как подобрать тачскрин для магнитолы", а также - "Замена тачскрина на магнитоле"



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