|
|Тел: 89658754784
E-mail: shop@aksmob.ru
Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
|
КОРЗИНА ПОКУПОК:
Товаров: 0 шт.
На сумму: 0 руб.
|
|
|
Вход в личный кабинет для постоянных клиентов:
|
|
Тачскрины для автомагнитол Phantom
|
Тачскрины для автомагнитол Phantom
Phantom - это производитель автомобильных магнитол, имеющий ряд разнообразных моделей и устанавливаются как штатные или заменяемые на различных автомобилях с диагональю экрана 7 дюймов / 8 / 6,5 / 6,2 дюймов и другие размеры.
Сенсоры соответственно имеют такие же размеры и их в случае физической порчи можно поменять на новые, чтобы отремонтировать магнитолу Phantom
Теперь все вопросы по ремонту магнитол можно задать на форуме тут - "форум по ремонту автомагнитол"
Весь каталог по РАЗМЕРАМ сенсоров тут - Тачскрины для Автомагнитол
|
|
|
|
|
|
|Показано 1 - 12 (всего 19 позиций)
|Страницы: 1
|