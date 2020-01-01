Тачскрины для автомагнитол Phantom Тачскрины для автомагнитол Phantom

Phantom - это производитель автомобильных магнитол, имеющий ряд разнообразных моделей и устанавливаются как штатные или заменяемые на различных автомобилях с диагональю экрана 7 дюймов / 8 / 6,5 / 6,2 дюймов и другие размеры.



Сенсоры соответственно имеют такие же размеры и их в случае физической порчи можно поменять на новые, чтобы отремонтировать магнитолу Phantom



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