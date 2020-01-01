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  • Тачскрины для Автомагнитол
  • Тачскрины для автомагнитол Phantom

    • Тачскрины для автомагнитол Phantom

    Тачскрины для автомагнитол Phantom

    тачскрин для Phantom
    Phantom - это производитель автомобильных магнитол, имеющий ряд разнообразных моделей и устанавливаются как штатные или заменяемые на различных автомобилях с диагональю экрана 7 дюймов / 8 / 6,5 / 6,2 дюймов и другие размеры.

    Сенсоры соответственно имеют такие же размеры и их в случае физической порчи можно поменять на новые, чтобы отремонтировать магнитолу Phantom

    Теперь все вопросы по ремонту магнитол можно задать на форуме тут - "форум по ремонту автомагнитол"

    Весь каталог по РАЗМЕРАМ сенсоров тут - Тачскрины для Автомагнитол


    Тачскрин для автомагнитолы Phantom DV-6210 WT Wi-Fi - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Phantom DV-6210 WT Wi-Fi - сенсорное стекло



    Розн.: 1300 руб.  1200 руб.
    Опт.: 1100 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Phantom DVM-120G x5 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Phantom DVM-120G x5 - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы Phantom DVM-120G x5. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. 0666-14

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Phantom DVM-130G Hdi - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Phantom DVM-130G Hdi - сенсорное стекло



    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Phantom DVM-1319 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Phantom DVM-1319 - сенсорное стекло



    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    Тачскрин для автомагнитолы Phantom DVM-1320G Hdi - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Phantom DVM-1320G Hdi - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы Phantom DVM-1320G Hdi. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. Сравнивайте с родным сенсором, т.к. бывают разные модификации (обмену и возврату не подлежит). 7777-10

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Phantom DVM-140G is - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Phantom DVM-140G is - сенсорное стекло



    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Phantom DVM-1500 HD / DVM-1500G HD - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Phantom DVM-1500 HD / DVM-1500G HD - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы Phantom DVM-1500 HD / DVM-1500G HD. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. Сравнивайте с родным сенсором, т.к. бывают разные модификации (обмену и возврату не подлежит). 77777-10

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Phantom DVM-1700G - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Phantom DVM-1700G - сенсорное стекло



    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    Тачскрин для автомагнитолы Phantom DVM-1820G Hdi - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Phantom DVM-1820G Hdi - сенсорное стекло



    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Phantom DVM-3006 HD - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Phantom DVM-3006 HD - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы Phantom DVM-3006 HD. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. Данные магнитолы установлены на TOYOTA LC120 Prado. 00777-22

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Phantom DVM-3028G i6 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Phantom DVM-3028G i6 - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы Phantom DVM-3028G i6. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. Данные магнитолы установлены на CHEVROLET Captiva, Aveo 4D, Epica. 00777-22

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Phantom DVM-3040G - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Phantom DVM-3040G - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы Phantom DVM-3040G. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. ВНИМАНИЕ: бывают разные модели сенсоров. Данный сенсор на 8 дюймов со шлейфом по-середине!!! Если у вас другой, напишите нам - и мы вам подберем другой!!! 88888-33333

    Розн.: 1400 руб.  1300 руб.
    Опт.: 1200 руб.
    В наличии

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