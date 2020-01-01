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Тачскрины для автомагнитол Winca
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Тачскрины для автомагнитол Winca
У нас сайте представлены тачскрины для автомобильных магнитол - Winca C157 / Winca C158 / Winca S100 / S230. Но это конечно же не все.
Они встречаются на разных авто, такие как SsangYong Action Sport, Kyron, Renault Duster, Sandero, Logan и других.
Теперь все вопросы по ремонту магнитол можно задать на форуме тут - "форум по ремонту автомагнитол"
Весь каталог по РАЗМЕРАМ сенсоров тут - Тачскрины для Автомагнитол
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