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  • Тачскрины для Автомагнитол
  • Тачскрины для автомагнитол Winca

    • Тачскрины для автомагнитол Winca

    Тачскрины для автомагнитол Winca

    тачскрин для Winca
    У нас сайте представлены тачскрины для автомобильных магнитол - Winca C157 / Winca C158 / Winca S100 / S230. Но это конечно же не все.
    Они встречаются на разных авто, такие как SsangYong Action Sport, Kyron, Renault Duster, Sandero, Logan и других.

    Теперь все вопросы по ремонту магнитол можно задать на форуме тут - "форум по ремонту автомагнитол"

    Весь каталог по РАЗМЕРАМ сенсоров тут - Тачскрины для Автомагнитол


    Тачскрин для автомагнитолы Winca C071 S100 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Winca C071 S100 - сенсорное стекло



    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Winca C098 S100 для Renault Megane 2 II 2002-2009 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Winca C098 S100 для Renault Megane 2 II 2002-2009 - сенсорное стекло



    Розн.: 1300 руб.  1200 руб.
    Опт.: 1100 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Winca C157 для Renault Duster, Sandero, Logan - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Winca C157 для Renault Duster, Sandero, Logan - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы Winca C157. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. Встречаются на машинах Renault Duster, Sandero, Logan. Сравнивайте с родным сенсором, т.к. бывают разные модификации (обмену и возврату не подлежит). 7-37

    Розн.: 1300 руб.  1200 руб.
    Опт.: 1100 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Winca C158 для SsangYong Action Sport, Kyron - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Winca C158 для SsangYong Action Sport, Kyron - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы Winca C158. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. Встречаются на машинах SsangYong Action Sport, Kyron. Сравнивайте с родным сенсором, т.к. бывают разные модификации (обмену и возврату не подлежит). 7-37

    Розн.: 1300 руб.  1200 руб.
    Опт.: 1100 руб.
    В наличии
    Тачскрин для автомагнитолы Winca S100 / S230 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Winca S100 / S230 - сенсорное стекло



    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии

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    запчасти для панелей оператора siemens, терминалов сбора данных motorola
    форум по ремонту магнитол, тсд, навигаторов, psp, планшетов     		Всего запросов: 369
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