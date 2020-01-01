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Тачскрины для автомагнитол емкостные
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Емкостные тачскрины сенсорные стекла для магнитол
В последнее время все чаще производители магнитол стали выпускать для любителей автовладельце, автомагнитолы - целые системы развлекательные с тачскринами, которые являются емкостными.
Они гораздо удобны и дают больше возможностей по функциям. Эта технология давно применима во всех смартфонах и планшетах.
Куча китайских моделей, а также брендовые - например pioneer и всякие производители авто премиум класса со штатными системами.
Мултитач сенсоры, представленные у нас являются универсальными!!! Могут устанавливаться на различные магнитолы. Они имеют контроллер GOODIX GT911 и 6 контактов на шлейфе. Поэтому нужно подбирать по ширине и высоте родного сенсора.
Теперь все вопросы по ремонту магнитол можно задать на форуме тут - "форум по ремонту автомагнитол"
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