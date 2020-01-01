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  • Тачскрины для Автомагнитол
  • Тачскрины для автомагнитол емкостные

    • Тачскрины для автомагнитол емкостные

    Емкостные тачскрины сенсорные стекла для магнитол

    В последнее время все чаще производители магнитол стали выпускать для любителей автовладельце, автомагнитолы - целые системы развлекательные с тачскринами, которые являются емкостными. тачскрин для автомагнитол емкостные
    Они гораздо удобны и дают больше возможностей по функциям. Эта технология давно применима во всех смартфонах и планшетах.
    Куча китайских моделей, а также брендовые - например pioneer и всякие производители авто премиум класса со штатными системами.

    Мултитач сенсоры, представленные у нас являются универсальными!!! Могут устанавливаться на различные магнитолы. Они имеют контроллер GOODIX GT911 и 6 контактов на шлейфе. Поэтому нужно подбирать по ширине и высоте родного сенсора.

    Теперь все вопросы по ремонту магнитол можно задать на форуме тут - "форум по ремонту автомагнитол"


    Тачскрин емкостный 154мм на 87мм для автомагнитолы шлейф 6pin - GOODIX GT911
    Тачскрин емкостный 154мм на 87мм для автомагнитолы шлейф 6pin - GOODIX GT911

    Размер: 154мм на 87мм - 6 / 6.1 / 6.2 / 6.3 / 6.5 дюймов диагональ 177мм

    Количество контактов: 6 pin

    Длина шлейфа: 100мм

    Парт-номер микросхемы: GOODIX GT911

    Универсальный емкостный

    Розн.: 1400 руб.  1300 руб.
    Опт.: 1200 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин емкостный 154мм на 87мм для автомагнитолы шлейф 6pin - YDT-8023-FPC
    Тачскрин емкостный 154мм на 87мм для автомагнитолы шлейф 6pin - YDT-8023-FPC

    Размер: 154мм на 87мм - 6 / 6.1 / 6.2 / 6.3 / 6.5 дюймов диагональ 177мм

    Количество контактов: 6 pin

    Длина шлейфа: 100мм

    Парт-номер: YDT-8023-FPC

    Универсальный емкостный

    Розн.: 1400 руб.  1300 руб.
    Опт.: 1200 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин емкостный 155мм на 88мм для автомагнитолы шлейф 6pin - JTS059-V1 - шлейф левее
    Тачскрин емкостный 155мм на 88мм для автомагнитолы шлейф 6pin - JTS059-V1 - шлейф левее

    Размер: 155мм на 88мм - 6 / 6.1 / 6.2 / 6.3 / 6.5 дюймов диагональ 177мм - шлейф левее

    Количество контактов: 6 pin

    Длина шлейфа: 150-180мм

    Парт-номер: JTS059-V1

    Универсальный емкостный

    Розн.: 1400 руб.  1300 руб.
    Опт.: 1200 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин емкостный 164мм на 96мм для автомагнитолы шлейф 6pin - C228130A1-PG / FPC910DR / GT911
    Тачскрин емкостный 164мм на 96мм для автомагнитолы шлейф 6pin - C228130A1-PG / FPC910DR / GT911

    Размер: 164мм на 96мм - 7 дюймов диагональ 192мм

    Количество контактов: 6 pin

    Длина шлейфа: 87мм

    Парт-номер: C228130A1-PG / FPC910DR / GT911

    Универсальный емкостный

    Микросхема: GOODIX GT911

    Розн.: 1400 руб.  1300 руб.
    Опт.: 1200 руб.
    В наличии
    Тачскрин емкостный 164мм на 98мм для автомагнитолы шлейф 6pin - GOODIX GT911
    Тачскрин емкостный 164мм на 98мм для автомагнитолы шлейф 6pin - GOODIX GT911

    Размер: 164мм на 98мм - 7 дюймов диагональ 191мм

    Количество контактов: 6 pin

    Длина шлейфа: 150мм

    Универсальный емкостный

    Микросхема GOODIX GT911

    Розн.: 1400 руб.  1300 руб.
    Опт.: 1200 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин емкостный 164мм на 98мм для автомагнитолы шлейф 6pin - YJ-GT911
    Тачскрин емкостный 164мм на 98мм для автомагнитолы шлейф 6pin - YJ-GT911

    Размер: 164мм на 98мм - 7 дюймов диагональ 191мм

    Количество контактов: 6 pin

    Длина шлейфа: 150мм

    Парт-номер: YJ-GT911

    Универсальный емкостный

    Розн.: 1400 руб.  1300 руб.
    Опт.: 1200 руб.
    Нет в наличии
    		 Тачскрин емкостный 164мм на 99мм для автомагнитолы шлейф 6pin - YDT-8191-V0
    Тачскрин емкостный 164мм на 99мм для автомагнитолы шлейф 6pin - YDT-8191-V0

    Размер: 164мм на 99мм - 7 дюймов диагональ 192мм

    Количество контактов: 6 pin

    Длина шлейфа: 87мм

    Парт-номер: YDT-8191-V0

    Универсальный емкостный

    Розн.: 1400 руб.  1300 руб.
    Опт.: 1200 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин емкостный 165мм на 100мм для автомагнитолы шлейф 6pin - сенсорное стекло - GOODIX GT911
    Тачскрин емкостный 165мм на 100мм для автомагнитолы шлейф 6pin - сенсорное стекло - GOODIX GT911

    Размер: 165мм на 100мм - 7 дюймов диагональ 192мм

    Количество контактов: 6 pin

    Длина шлейфа: 110мм

    Универсальный емкостный

    Микросхема GOODIX GT911

    Подходит для магнитол:
    - для магнитолы Carmedia kd-7003 ( головное устройство для Мазда 3 bk)

    Розн.: 1400 руб.  1300 руб.
    Опт.: 1200 руб.
    В наличии
    Тачскрин емкостный 174мм на 100мм для автомагнитолы шлейф 6pin - шлейф сбоку справа - вырез под карту памяти
    Тачскрин емкостный 174мм на 100мм для автомагнитолы шлейф 6pin - шлейф сбоку справа - вырез под карту памяти

    Размер: 174мм на 100мм - для автомагнитол 7 дюймов диагональ - шлейф сбоку справа

    Количество контактов: 6 pin

    Длина шлейфа: 100-130мм

    Универсальный емкостный

    Микросхема GOODIX GT911

    Розн.: 1400 руб.  1300 руб.
    Опт.: 1100 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин емкостный 175мм на 100мм для автомагнитолы шлейф 6pin - шлейф сбоку справа
    Тачскрин емкостный 175мм на 100мм для автомагнитолы шлейф 6pin - шлейф сбоку справа

    Размер: 175мм на 100мм - для автомагнитол 7 дюймов диагональ - шлейф сбоку справа ниже центра

    Количество контактов: 6 pin

    Длина шлейфа: 105мм

    Парт-номер:

    Универсальный емкостный

    Розн.: 1400 руб.  1300 руб.
    Опт.: 1200 руб.
    Нет в наличии
    		 Тачскрин емкостный 175мм на 97мм для автомагнитолы шлейф 6pin - шлейф сбоку справа
    Тачскрин емкостный 175мм на 97мм для автомагнитолы шлейф 6pin - шлейф сбоку справа

    Размер: 175мм на 97мм - для автомагнитол 7 дюймов диагональ - шлейф сбоку справа

    Количество контактов: 6 pin

    Длина шлейфа: 70-140мм

    Парт-номер: ZP9293-7

    Универсальный емкостный

    Микросхема GOODIX GT911

    Розн.: 1400 руб.  1300 руб.
    Опт.: 1200 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин емкостный 191мм на 115мм для автомагнитолы шлейф 6pin - YDT-8012-FPC
    Тачскрин емкостный 191мм на 115мм для автомагнитолы шлейф 6pin - YDT-8012-FPC

    Размер: 191мм на 115мм - 8 дюймов диагональ 224мм

    Количество контактов: 6 pin

    Длина шлейфа: 100мм

    Парт-номер: YDT-8012-FPC

    Универсальный емкостный

    Микросхема GOODIX GT911

    Розн.: 1550 руб.  1450 руб.
    Опт.: 1200 руб.
    В наличии

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