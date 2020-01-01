Запчасти для Sony PSP Запчасти для PSP / PS Vita. Комплектующие для PSP Sony Playstation Portable (именно так расшифровывается аббревиатура PSP) это ультрасовременная портативная приставка, которая оснащена джойстиками psp.



Фактически она представляет собой полноценный наладонный компьютер со всем набором мультимедийных функций: воспроизведение фильмов, проигрывание музыкальных файлов, просмотр фотографий и других графических изображений. Ну, и, конечно же, игры, игры, игры…

Панель псп очень приятная на ощупь выполнена из качественного пластика и покрыта глянцевой краской.



Его дисплей с более чем приличными для данного типа приставок габаритами (как никак 16 на 9 см), оснащен чрезвычайно четкой и яркой матрицей с глубокими, насыщенными цветами.



Модельный ряд игровых консолей:

PSP Fat (в народе попросту "толстушка", серия 1000-1008) - это самая первая PSP. Выпускалась с 2004 г.

PSP Slim (в переводе "тонкая и лёгкая", ее серия 2000-2009). Эта модель PSP выпускалась с 2007 года.

PSP Brite 3000 (в переводе с английского "яркая", ее серия 3000-3009). Выпускалась с 2008 года.

PSP Go (серия N1000 - N1004 - N1008). Выпускалась с 2009 года. Выполнена в виде слайдера. Очень компактная.

PS Vita - последняя игровая консоль из подобных. Два джойстика, сенсорный экран, куча функций, GPS. Задняя панель - тачпад, а также две камеры. Полная реальность.

PSP Street E1000 - бюджетная модель, ее серия E1000-E1008. Из нее убрали WiFi модуль, акб встроенный.