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Тачскрин (сенсорная панель - стекло) для TurboPad 704 - touch screen - черный
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    • Запчасти для GPS навигаторов

    Запчасти для навигаторов

    Запчасти, тачскрины, дисплеи экраны для GPS навигаторов Так как производители gps навигаторов не предоставляют информацию по совместимости их оборудования с моделями сенсоров. То мы не можем указать для какого именного навигатора подойдет тот или иной touch screen. Поэтому в поиске на нашем сайте по модели навигатора, Вы наврятли найдете интересующую Вас запчасть.

    Очень прочная упаковка, проверенная годами и испытаниями, что исключает повреждение тачскрина и дисплея при транспортировки по России.

    Тачскрин для своего навигатора лучше подбирать по размеру и фото!!! Так Вы точно подберете то, что Вам нужно.
    Просьба после установки нового тачскрина на свой GPS - прислать нам информацию - какой тачскрин подошел для какого навигатора. Будем очень признательны!!!

    Полезные статьи по ремонту GPS-навигаторов:
    - Как отремонтировать GPS навигатора
    - Как разобрать навигатор
    - Что неисправно - дисплей или тачскрин
    - Как подобрать тачскрин для навигатора
    - Как подобрать дисплей для навигатора

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    Защитные пленки для GPS навигаторов
    Защитные пленки для GPS навигаторов
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