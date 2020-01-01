Запчасти для GPS навигаторов Запчасти для навигаторов Так как производители gps навигаторов не предоставляют информацию по совместимости их оборудования с моделями сенсоров. То мы не можем указать для какого именного навигатора подойдет тот или иной touch screen. Поэтому в поиске на нашем сайте по модели навигатора, Вы наврятли найдете интересующую Вас запчасть.



Очень прочная упаковка, проверенная годами и испытаниями, что исключает повреждение тачскрина и дисплея при транспортировки по России.



Тачскрин для своего навигатора лучше подбирать по размеру и фото!!! Так Вы точно подберете то, что Вам нужно.

Просьба после установки нового тачскрина на свой GPS - прислать нам информацию - какой тачскрин подошел для какого навигатора. Будем очень признательны!!!



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