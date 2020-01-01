Запчасти для навигаторов

Так как производители gps навигаторов не предоставляют информацию по совместимости их оборудования с моделями сенсоров. То мы не можем указать для какого именного навигатора подойдет тот или иной touch screen. Поэтому в поиске на нашем сайте по модели навигатора, Вы наврятли найдете интересующую Вас запчасть.
Очень прочная упаковка, проверенная годами и испытаниями, что исключает повреждение тачскрина и дисплея при транспортировки по России.
Тачскрин для своего навигатора лучше подбирать по размеру и фото!!! Так Вы точно подберете то, что Вам нужно.
Просьба после установки нового тачскрина на свой GPS - прислать нам информацию - какой тачскрин подошел для какого навигатора. Будем очень признательны!!!