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Тачскрины для автомагнитол Prology
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Тачскрины для автомагнитол Prology
Автомагнитол Prology несколько десятков видов и все, что идут с экраном - оснащены сенсорным стеклом, или как его еще называют - "тачскрином". У магнитол пролоджи разные размеры. Мы постарались собрать информацию и приложили ряд усилий по логистике, чтобы осуществить поставки сенсоров на Prology. Тачскрин для магнитолы Prology MPN-450 / MPV-430 / MPV-400 / MPC-50 / MPA-700 / MPN-D500 / MPN-D510 / DVU-750 / DNU-2660 / MDN-2775 / MDD-720 / DNU-2650 / DVU-800
Но если же вы не обнаружили в каталоге именно вашу модель, то измерьте ширину и высоту родного сенсора, разобрав магнитолу, сделайте фото и отправьте нам на e-mail - мы с радостью подберем вам его!!!
Теперь все вопросы по ремонту магнитол можно задать на форуме тут - "форум по ремонту автомагнитол"
Весь каталог по РАЗМЕРАМ сенсоров тут - Тачскрины для Автомагнитол
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