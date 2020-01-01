Тел: 89658754784
E-mail: shop@aksmob.ru
Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
Тел: 89658754784
E-mail: shop@aksmob.ru
Запчасти для сотовых телефонов и планшентов		 Корзина покупокКОРЗИНА ПОКУПОК:
Товаров: 0 шт.
На сумму: 0 руб.
﻿
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Аксессуары для мобильных и КПК
Карты памяти и Bluetooth
Аккумуляторные батареи
Дисплеи (LCD экраны)
Тачскрины для КПК и телефонов
Корпуса для HTC
Шлейфы / платы / клавиатуры
Запчасти для ноутбуков
Запчасти для GPS навигаторов
Запчасти для электронных книг
Запчасти для планшетов Tablet PC
Запчасти для планшетов Samsung
Запчасти для КПК
Запчасти для iPhone
Запчасти для iPod
Запчасти для iPad
Запчасти для Apple Watch
Запчасти для Sony PSP
Запчасти для Nintendo
Запчасти Zune Microsoft
Тачскрины для Автомагнитол
Дисплеи для автомагнитол
Дисплеи для автомобилей Audi
Тачскрины для автомагнитол Alpine
Тачскрины для автомагнитол Clarion
Тачскрины для автомагнитол Dexp
Тачскрины для автомагнитол Hyundai
Тачскрины для автомагнитол Incar / Intro
Тачскрины для автомагнитол JVC
Тачскрины для автомагнитол Kenwood
Тачскрины для автомагнитол MyDean
Тачскрины для автомагнитол Mystery
Тачскрины для автомагнитол Phantom
Тачскрины для автомагнитол Philips
Тачскрины для автомагнитол Pioneer
Тачскрины для автомагнитол Prology
Тачскрины для автомагнитол Sony
Тачскрины для автомагнитол SoundMAX
Тачскрины для автомагнитол Supra
Тачскрины для автомагнитол Varta
Тачскрины для автомагнитол Winca
Тачскрины для автомагнитол емкостные
Шлейфы для автомагнитол
Шлейфы для автомагнитол
Оборудование и инструмент для ремонта
Насадки для гравера
Охранные системы
8-965-875-4784
ПН-ПТ 10.00-15.00
Суббота
Воскресенье		 Выходной
ИНФОРМАЦИЯ
Свяжитесь с нами
телефон: 8-965-875-4784
e-mail: shop@aksmob.ru
адрес: г.Омск
Мы в интернете:
Новинки
Аккумуляторная батарея (АКБ) для ZTE Star 1 - Battery Li3823T43P6hA54236-H - Original
Аккумуляторная батарея (АКБ) для ZTE Star 1 - Battery Li3823T43P6hA54236-H - Original
800 руб.
750 руб.
Статьи
Новые статьи (2)
Все статьи (149)
Жёсткая перезагрузка (Hard Reset) (23)
Инструкции по разборке (1)
Полезные статьи (12)
Ремонт GPS навигаторов (11)
Ремонт автомагнитол (6)
Ремонт и обслуживание iPad (10)
Ремонт и обслуживание iPhone (9)
Ремонт и обслуживание iPod (3)
Ремонт игровых приставок PSP и PS Vita (12)
Ремонт коммуникаторов и КПК (2)
Ремонт ноутбуков
Ремонт планшетов (7)
Ремонт планшетов Asus (1)
Ремонт планшетов Samsung Galaxy (18)
Ремонт телефонов Alcatel (2)
Ремонт телефонов Asus (4)
Ремонт телефонов HTC (4)
Ремонт телефонов Huawei (1)
Ремонт телефонов LG (3)
Ремонт телефонов Nokia (1)
Ремонт телефонов Samsung (7)
Ремонт телефонов Sony (2)
Ремонт телефонов Xiaomi (3)
Ремонт телефонов ZTE (1)
Эксплуатация аккумуляторной батареи (4)
Ремонт электронных книг (2)
Опросы
Вы воспользовались нашими инструкциями по разборке?
Да
Нет
Результаты | Опросы
Голосов:199
Вход в личный кабинет для постоянных клиентов:   
email:
пароль:
  • Тачскрины для Автомагнитол
  • Тачскрины для автомагнитол Prology

    • Тачскрины для автомагнитол Prology

    Тачскрины для автомагнитол Prology

    тачскрин для Prology
    Автомагнитол Prology несколько десятков видов и все, что идут с экраном - оснащены сенсорным стеклом, или как его еще называют - "тачскрином". У магнитол пролоджи разные размеры. Мы постарались собрать информацию и приложили ряд усилий по логистике, чтобы осуществить поставки сенсоров на Prology. Тачскрин для магнитолы Prology MPN-450 / MPV-430 / MPV-400 / MPC-50 / MPA-700 / MPN-D500 / MPN-D510 / DVU-750 / DNU-2660 / MDN-2775 / MDD-720 / DNU-2650 / DVU-800

    Но если же вы не обнаружили в каталоге именно вашу модель, то измерьте ширину и высоту родного сенсора, разобрав магнитолу, сделайте фото и отправьте нам на e-mail - мы с радостью подберем вам его!!!

    Теперь все вопросы по ремонту магнитол можно задать на форуме тут - "форум по ремонту автомагнитол"

    Весь каталог по РАЗМЕРАМ сенсоров тут - Тачскрины для Автомагнитол


    Тачскрин для автомагнитолы Prology DNU-2610 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Prology DNU-2610 - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы Prology DNU-2610. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. 606-44

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Prology DNU-2630 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Prology DNU-2630 - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы Prology DNU-2630. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. 606-44

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Prology DNU-2650 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Prology DNU-2650 - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы Prology DNU-2650. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. 777-1

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Prology DVS-2135 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Prology DVS-2135 - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы Prology DVS-2135. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. 077-11

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    Тачскрин для автомагнитолы Prology DVS-2140 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Prology DVS-2140 - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы Prology DVS-2140. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. 0077-1

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Prology DVS-2145 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Prology DVS-2145 - сенсорное стекло



    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Prology DVS-260 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Prology DVS-260 - сенсорное стекло



    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Prology DVS-265T - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Prology DVS-265T - сенсорное стекло



    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    Тачскрин для автомагнитолы Prology DVU-600 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Prology DVU-600 - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы Prology DVU-600. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. 666-444

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Prology DVU-750 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Prology DVU-750 - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы Prology DVU-750. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. Имеются сенсоры с длинным и коротким шлейфом!!! В комментарии к заказу укажите какой именно вам нужен! 7700707-111 Чаще используется с длинным шлейфом.

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Prology DVU-800 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Prology DVU-800 - сенсорное стекло



    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Prology MDD-70 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Prology MDD-70 - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы Prology MDD-70. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. 0007-1

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии

    Показано 1 - 12 (всего 29 позиций) Страницы:  1  2  3  Следующая 
    Показать на одной странице
    Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

    запчасти для панелей оператора siemens, терминалов сбора данных motorola
    форум по ремонту магнитол, тсд, навигаторов, psp, планшетов     		Всего запросов: 480
    Время исполнения: 0.14041213948059
    AKSmob.ru © 2008-2020
    up