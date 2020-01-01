Тачскрины для автомагнитол Sony Тачскрины для автомагнитол Sony

Автомагнитолы Sony занимают высокое место в выборе владельцев авто, благодарю качеству звука, функциям и удобству управления.

Поэтому мы приложили ряд сил, чтобы у владельцев появилась возможность отремонтировать тачскрин магнитолы Sony после случайного повреждения. В производстве некоторых моделей сенсоров мы даже были первыми!!! Так как владельцы сервисных центров и представители нас просили поставить запчасти.



На данный момент мы поставляем тачскрины для марок и моделей - Sony DVX-7800 / XAV-60 / XAV-601bt / XAV-602bt / XAV-612bt / XAV-62bt / XAV-63 / XAV-64bt / XAV-65 / XAV-68bt / XAV-E60 / XAV-E622 / XAV-E62bt / XAV-W600 и многие другие.



Если вы не нашли сою модель, то напишите нам и мы вам подберем!



Теперь все вопросы по ремонту магнитол можно задать на форуме тут - "форум по ремонту автомагнитол"



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