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  • Тачскрины для Автомагнитол
  • Тачскрины для автомагнитол Sony

    • Тачскрины для автомагнитол Sony

    Тачскрины для автомагнитол Sony

    тачскрин для Sony
    Автомагнитолы Sony занимают высокое место в выборе владельцев авто, благодарю качеству звука, функциям и удобству управления.
    Поэтому мы приложили ряд сил, чтобы у владельцев появилась возможность отремонтировать тачскрин магнитолы Sony после случайного повреждения. В производстве некоторых моделей сенсоров мы даже были первыми!!! Так как владельцы сервисных центров и представители нас просили поставить запчасти.

    На данный момент мы поставляем тачскрины для марок и моделей - Sony DVX-7800 / XAV-60 / XAV-601bt / XAV-602bt / XAV-612bt / XAV-62bt / XAV-63 / XAV-64bt / XAV-65 / XAV-68bt / XAV-E60 / XAV-E622 / XAV-E62bt / XAV-W600 и многие другие.

    Если вы не нашли сою модель, то напишите нам и мы вам подберем!

    Теперь все вопросы по ремонту магнитол можно задать на форуме тут - "форум по ремонту автомагнитол"

    Весь каталог по РАЗМЕРАМ сенсоров тут - Тачскрины для Автомагнитол


    Тачскрин для автомагнитолы Sony DVX-7800 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Sony DVX-7800 - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы Sony DVX-7800. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. 77-22222

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Sony XAV-60 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Sony XAV-60 - сенсорное стекло



    Розн.: 1500 руб.  1400 руб.
    Опт.: 1300 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Sony XAV-601BT - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Sony XAV-601BT - сенсорное стекло



    Розн.: 1500 руб.  1400 руб.
    Опт.: 1300 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Sony XAV-602BT - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Sony XAV-602BT - сенсорное стекло



    Розн.: 1500 руб.  1400 руб.
    Опт.: 1300 руб.
    В наличии
    Тачскрин для автомагнитолы Sony XAV-612BT - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Sony XAV-612BT - сенсорное стекло



    Розн.: 1500 руб.  1400 руб.
    Опт.: 1300 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Sony XAV-62BT - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Sony XAV-62BT - сенсорное стекло



    Розн.: 1500 руб.  1400 руб.
    Опт.: 1300 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Sony XAV-63 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Sony XAV-63 - сенсорное стекло



    Розн.: 1500 руб.  1400 руб.
    Опт.: 1300 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Sony XAV-64BT - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Sony XAV-64BT - сенсорное стекло



    Розн.: 1500 руб.  1400 руб.
    Опт.: 1300 руб.
    В наличии
    Тачскрин для автомагнитолы Sony XAV-65 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Sony XAV-65 - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы Sony XAV-65. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. 66444664

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Sony XAV-68BT - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Sony XAV-68BT - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы Sony XAV-68BT. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. 6666-48484

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Sony XAV-E60 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Sony XAV-E60 - сенсорное стекло



    Розн.: 1500 руб.  1400 руб.
    Опт.: 1400 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Sony XAV-E622 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Sony XAV-E622 - сенсорное стекло



    Розн.: 1500 руб.  1400 руб.
    Опт.: 1300 руб.
    В наличии

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