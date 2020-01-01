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Тачскрин для автомагнитолы Mystery MDD-7700DS - сенсорное стекло
Тачскрин для автомагнитолы Mystery MDD-7700DS - сенсорное стекло
1200 руб.
1100 руб.
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  • Тачскрины для Автомагнитол
  • Тачскрины для автомагнитол JVC

    • Тачскрины для автомагнитол JVC

    Тачскрины для автомагнитол JVC

    тачскрин для JVC
    В каждом автомобиле для развлечения и удобства водителя имеется магнитола. Часто выбор падает на марки производителя JVC. В них есть все функция для прослушивания музыки, просмотра видео, использования радио и навигации.
    А чтобы было легко воспринимать информацию - магнитолы JVC комплектуются яркими экранами, на которых в свою очередь установлены тачскрины, чтобы автомагнитолой JVC было легко управлять просто касанием пальца!!!

    У нас есть тачскрины для JVC Exad KW-NX7000 / KW-AV50 / KW-AV60 / KW-AV60BT / KW-AV61BT / KW-AVX646 / KW-AVX708 / KW-AVX710 / KW-AVX730 / KW-AVX810 / KW-AVX8600 и многие другие.

    Теперь все вопросы по ремонту магнитол можно задать на форуме тут - "форум по ремонту автомагнитол"

    Весь каталог по РАЗМЕРАМ сенсоров тут - Тачскрины для Автомагнитол


    Тачскрин для автомагнитолы JVC Exad KW-NX7000 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы JVC Exad KW-NX7000 - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы JVC Exad KW-NX7000. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. 7-43

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы JVC KW-AV50 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы JVC KW-AV50 - сенсорное стекло

    Специальная разработка сенсора для магнитолы JVC KW-AV50. Идеальная совместимость и работа тача. 14144980

    Розн.: 1600 руб.  1500 руб.
    Опт.: 1400 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы JVC KW-AV50EE - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы JVC KW-AV50EE - сенсорное стекло

    Специальная разработка сенсора для магнитолы JVC KW-AV50EE. Идеальная совместимость и работа тача. 14144980

    Розн.: 1600 руб.  1500 руб.
    Опт.: 1400 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы JVC KW-AV60 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы JVC KW-AV60 - сенсорное стекло

    Специальная разработка сенсора для магнитолы JVC KW-AV60. Идеальная совместимость и работа тача. 14449880

    Розн.: 1500 руб.  1400 руб.
    Опт.: 1300 руб.
    В наличии
    Тачскрин для автомагнитолы JVC KW-AV60BT - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы JVC KW-AV60BT - сенсорное стекло

    Специальная разработка сенсора для магнитолы JVC KW-AV60BT. Идеальная совместимость и работа тача. 14449880

    Розн.: 1500 руб.  1400 руб.
    Опт.: 1300 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы JVC KW-AV61BT - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы JVC KW-AV61BT - сенсорное стекло

    Специальная разработка сенсора для магнитолы JVC KW-AV61BT. Идеальная совместимость и работа тача. 14144980

    Розн.: 1600 руб.  1500 руб.
    Опт.: 1400 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы JVC KW-AV70 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы JVC KW-AV70 - сенсорное стекло



    Розн.: 1400 руб.  1300 руб.
    Опт.: 1200 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы JVC KW-AV70 - сенсорное стекло тип 2
    Тачскрин для автомагнитолы JVC KW-AV70 - сенсорное стекло тип 2



    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    Тачскрин для автомагнитолы JVC KW-AV71BT - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы JVC KW-AV71BT - сенсорное стекло



    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы JVC KW-AVX646 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы JVC KW-AVX646 - сенсорное стекло

    Специальная разработка сенсора для магнитолы JVC KW-AVX646. Идеальная совместимость и работа тача. 1414980

    Розн.: 1600 руб.  1500 руб.
    Опт.: 1400 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы JVC KW-AVX708 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы JVC KW-AVX708 - сенсорное стекло

    Специальная разработка сенсора для магнитолы JVC KW-AVX708. Идеальная совместимость и работа тача. 6606-7

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы JVC KW-AVX710 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы JVC KW-AVX710 - сенсорное стекло

    Специальная разработка сенсора для магнитолы JVC KW-AVX710. Идеальная совместимость и работа тача. 77735

    Розн.: 1400 руб.  1300 руб.
    Опт.: 1200 руб.
    В наличии

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