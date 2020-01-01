Тачскрины для автомагнитол JVC Тачскрины для автомагнитол JVC

В каждом автомобиле для развлечения и удобства водителя имеется магнитола. Часто выбор падает на марки производителя JVC. В них есть все функция для прослушивания музыки, просмотра видео, использования радио и навигации.

А чтобы было легко воспринимать информацию - магнитолы JVC комплектуются яркими экранами, на которых в свою очередь установлены тачскрины, чтобы автомагнитолой JVC было легко управлять просто касанием пальца!!!



У нас есть тачскрины для JVC Exad KW-NX7000 / KW-AV50 / KW-AV60 / KW-AV60BT / KW-AV61BT / KW-AVX646 / KW-AVX708 / KW-AVX710 / KW-AVX730 / KW-AVX810 / KW-AVX8600 и многие другие.



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