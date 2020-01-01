Тачскрины для автомагнитол Kenwood Тачскрины для автомагнитол Kenwood

У нас есть тачскрины для магнитол Kenwood таких моделей - DDX-7025 / DDX155 / DDX3023 / DDX3021 / DDX3028 / DDX3051 / DDX3053 / DDX3055 / DDX3058 / DDX35 / DDX355 / DDX4021BT / DDX4023BT / DDX4025BT / DDX4028BT / DDX4033 / DDX4051BT / DDX4053BT / DDX4055BT / DDX4058BT / DDX42bt / DDX5022 / DDX5026 / DDX5054 / DDX5055 / DDX54R / DNX520VBT / DNX5210BT / DNX5220 / DNX5240 /DNX5260BT / DNX5280BT / DNX5510BT / DNX5580BT и многие другие.



Но конечно же это не все сенсоры для kenwood. Для того, чтобы подобрать сенсор которого здесь нет, нужно измерить ширину и длину родного и подобрать его в общем каталоге, а лучше нам написать.



Теперь все вопросы по ремонту магнитол можно задать на форуме тут - "форум по ремонту автомагнитол"



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