|
|Тел: 89658754784
E-mail: shop@aksmob.ru
Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
|
КОРЗИНА ПОКУПОК:
Товаров: 0 шт.
На сумму: 0 руб.
|
|
|
Вход в личный кабинет для постоянных клиентов:
|
|
Тачскрины для автомагнитол MyDean
|
Тачскрины для автомагнитол MyDean
Иногда при механическом воздействии повреждается тачскрин на магнитоле MyDean - как правило появляется трещина и сенсор перестает работать, пользоваться магнитолой становится неудобно или даже невозможно.
Но благодаря aksmob.ru это теперь не проблема, так как у нас есть сенсоры на различные модели магнитол MyDean - например: MyDean 1012-1 / 1216-2 / MyDean 3062 / MyDean 3094 / MyDean 7143 и другие.....
Такие магнитолы установлены как штатные на различных автомобилях - Mazda 6 / KIA Cee'd / Subaru Forester / Forester / Impreza
Теперь все вопросы по ремонту магнитол можно задать на форуме тут - "форум по ремонту автомагнитол"
Весь каталог по РАЗМЕРАМ сенсоров тут - Тачскрины для Автомагнитол
|
|
|
|
|
|
|Показано 1 - 12 (всего 15 позиций)
|Страницы: 1
|