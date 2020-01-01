Тел: 89658754784
E-mail: shop@aksmob.ru
Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
Тел: 89658754784
E-mail: shop@aksmob.ru
Запчасти для сотовых телефонов и планшентов		 Корзина покупокКОРЗИНА ПОКУПОК:
Товаров: 0 шт.
На сумму: 0 руб.
﻿
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Аксессуары для мобильных и КПК
Карты памяти и Bluetooth
Аккумуляторные батареи
Дисплеи (LCD экраны)
Тачскрины для КПК и телефонов
Корпуса для HTC
Шлейфы / платы / клавиатуры
Запчасти для ноутбуков
Запчасти для GPS навигаторов
Запчасти для электронных книг
Запчасти для планшетов Tablet PC
Запчасти для планшетов Samsung
Запчасти для КПК
Запчасти для iPhone
Запчасти для iPod
Запчасти для iPad
Запчасти для Apple Watch
Запчасти для Sony PSP
Запчасти для Nintendo
Запчасти Zune Microsoft
Тачскрины для Автомагнитол
Дисплеи для автомагнитол
Дисплеи для автомобилей Audi
Тачскрины для автомагнитол Alpine
Тачскрины для автомагнитол Clarion
Тачскрины для автомагнитол Dexp
Тачскрины для автомагнитол Hyundai
Тачскрины для автомагнитол Incar / Intro
Тачскрины для автомагнитол JVC
Тачскрины для автомагнитол Kenwood
Тачскрины для автомагнитол MyDean
Тачскрины для автомагнитол Mystery
Тачскрины для автомагнитол Phantom
Тачскрины для автомагнитол Philips
Тачскрины для автомагнитол Pioneer
Тачскрины для автомагнитол Prology
Тачскрины для автомагнитол Sony
Тачскрины для автомагнитол SoundMAX
Тачскрины для автомагнитол Supra
Тачскрины для автомагнитол Varta
Тачскрины для автомагнитол Winca
Тачскрины для автомагнитол емкостные
Шлейфы для автомагнитол
Шлейфы для автомагнитол
Оборудование и инструмент для ремонта
Насадки для гравера
Охранные системы
8-965-875-4784
ПН-ПТ 10.00-15.00
Суббота
Воскресенье		 Выходной
ИНФОРМАЦИЯ
Свяжитесь с нами
телефон: 8-965-875-4784
e-mail: shop@aksmob.ru
адрес: г.Омск
Мы в интернете:
Новинки
Тачскрин (сенсорная панель, стекло) для Explay Scream 3G - touch screen
Тачскрин (сенсорная панель, стекло) для Explay Scream 3G - touch screen
1500 руб.
1400 руб.
Статьи
Новые статьи (9)
Все статьи (149)
Жёсткая перезагрузка (Hard Reset) (23)
Инструкции по разборке (1)
Полезные статьи (12)
Ремонт GPS навигаторов (11)
Ремонт автомагнитол (6)
Ремонт и обслуживание iPad (10)
Ремонт и обслуживание iPhone (9)
Ремонт и обслуживание iPod (3)
Ремонт игровых приставок PSP и PS Vita (12)
Ремонт коммуникаторов и КПК (2)
Ремонт ноутбуков
Ремонт планшетов (7)
Ремонт планшетов Asus (1)
Ремонт планшетов Samsung Galaxy (18)
Ремонт телефонов Alcatel (2)
Ремонт телефонов Asus (4)
Ремонт телефонов HTC (4)
Ремонт телефонов Huawei (1)
Ремонт телефонов LG (3)
Ремонт телефонов Nokia (1)
Ремонт телефонов Samsung (7)
Ремонт телефонов Sony (2)
Ремонт телефонов Xiaomi (3)
Ремонт телефонов ZTE (1)
Эксплуатация аккумуляторной батареи (4)
Ремонт электронных книг (2)
Опросы
Устраивает ли Вас наша упаковка?
Да
Нет
Безралично
Результаты | Опросы
Голосов:143
Вход в личный кабинет для постоянных клиентов:   
email:
пароль:
  • Тачскрины для Автомагнитол
  • Тачскрины для автомагнитол MyDean

    • Тачскрины для автомагнитол MyDean

    Тачскрины для автомагнитол MyDean

    тачскрин для MyDean
    Иногда при механическом воздействии повреждается тачскрин на магнитоле MyDean - как правило появляется трещина и сенсор перестает работать, пользоваться магнитолой становится неудобно или даже невозможно.

    Но благодаря aksmob.ru это теперь не проблема, так как у нас есть сенсоры на различные модели магнитол MyDean - например: MyDean 1012-1 / 1216-2 / MyDean 3062 / MyDean 3094 / MyDean 7143 и другие.....

    Такие магнитолы установлены как штатные на различных автомобилях - Mazda 6 / KIA Cee'd / Subaru Forester / Forester / Impreza

    Теперь все вопросы по ремонту магнитол можно задать на форуме тут - "форум по ремонту автомагнитол"

    Весь каталог по РАЗМЕРАМ сенсоров тут - Тачскрины для Автомагнитол


    Тачскрин для автомагнитолы MyDean 1004-2 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы MyDean 1004-2 - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы MyDean 1004-2. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. Может встречаться на авто как штатное головное устройство MyDean 1004-2 для автомобилей volkswagen, skoda 33777-773777

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы MyDean 1012-1 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы MyDean 1012-1 - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы MyDean 1012-1. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. Может встречаться на авто - Mazda 6 (2007-2012). 777-37

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы MyDean 1021 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы MyDean 1021 - сенсорное стекло



    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы MyDean 1216-2 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы MyDean 1216-2 - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы MyDean 1216-2. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. Может встречаться на авто как штатное головное устройство MyDean 1216-2 для автомобилей KIA Ceed Cee'd (с 2012-) 7773737

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1200 руб.
    В наличии
    Тачскрин для автомагнитолы MyDean 2004 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы MyDean 2004 - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы MyDean 2004. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. Может встречаться на авто как штатное головное устройство MyDean 2004 для автомобилей Skoda и Volkswagen 33777-773777

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы MyDean 3042 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы MyDean 3042 - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы MyDean 3042. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. Может встречаться на авто - Volkswagen Touareg (2002-2010), Multivan T5 (2008+) 777-37

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы MyDean 3062 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы MyDean 3062 - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы MyDean 3062. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. Может встречаться на авто - Subaru Forester (2008-2012), Forester (2013-), Impreza (2008-), XV (2010-). 61616

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы MyDean 3074-Z - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы MyDean 3074-Z - сенсорное стекло



    Розн.: 1300 руб.  1200 руб.
    Опт.: 1100 руб.
    В наличии
    Тачскрин для автомагнитолы MyDean 3094 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы MyDean 3094 - сенсорное стекло



    Розн.: 1300 руб.  1200 руб.
    Опт.: 1100 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы MyDean 3209 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы MyDean 3209 - сенсорное стекло

    12812812 данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы MyDean 3209

    Розн.: 1400 руб.  1300 руб.
    Опт.: 1200 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы MyDean 3230 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы MyDean 3230 - сенсорное стекло

    1616616 данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы MyDean 3230

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы MyDean 7117 - 6.2 дюйма - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы MyDean 7117 - 6.2 дюйма - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы MyDean 7117 с диагональю экрана 6,2 дюйма 61616616

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии

    Показано 1 - 12 (всего 15 позиций) Страницы:  1  2  Следующая 
    Показать на одной странице
    Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

    запчасти для панелей оператора siemens, терминалов сбора данных motorola
    форум по ремонту магнитол, тсд, навигаторов, psp, планшетов     		Всего запросов: 479
    Время исполнения: 0.14377315762329
    AKSmob.ru © 2008-2020
    up