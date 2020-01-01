Тачскрины для автомагнитол MyDean Тачскрины для автомагнитол MyDean

Иногда при механическом воздействии повреждается тачскрин на магнитоле MyDean - как правило появляется трещина и сенсор перестает работать, пользоваться магнитолой становится неудобно или даже невозможно.



Но благодаря aksmob.ru это теперь не проблема, так как у нас есть сенсоры на различные модели магнитол MyDean - например: MyDean 1012-1 / 1216-2 / MyDean 3062 / MyDean 3094 / MyDean 7143 и другие.....



Такие магнитолы установлены как штатные на различных автомобилях - Mazda 6 / KIA Cee'd / Subaru Forester / Forester / Impreza



Теперь все вопросы по ремонту магнитол можно задать на форуме тут - "форум по ремонту автомагнитол"



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