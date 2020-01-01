Тачскрины для автомагнитол Alpine Тачскрины для автомагнитол Alpine

Сенсорные стекла для магнитол Alpine очень востребовательны, так как самая распространенная поломка alpine - это именно выход из строя тачскрина.

Все это обусловлено тем, что сенсор самая хрупкая часть и его очень легко разбить.

Мы рады вам предложить ряд моделей, чтобы помочь в ремонте вашей магнитолы.



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