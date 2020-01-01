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Тачскрины для автомагнитол Alpine
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Тачскрины для автомагнитол Alpine
Сенсорные стекла для магнитол Alpine очень востребовательны, так как самая распространенная поломка alpine - это именно выход из строя тачскрина.
Все это обусловлено тем, что сенсор самая хрупкая часть и его очень легко разбить.
Мы рады вам предложить ряд моделей, чтобы помочь в ремонте вашей магнитолы.
Теперь все вопросы по ремонту магнитол можно задать на форуме тут - "форум по ремонту автомагнитол"
Весь каталог по РАЗМЕРАМ сенсоров тут - Тачскрины для Автомагнитол
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