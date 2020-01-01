Тачскрины для автомагнитол SoundMAX Тачскрины для автомагнитол SoundMAX

Сенсорные экраны магнитол SoundMAX, которые мы поставляем, выполнены из высококачественных материалов. Они обладают высокой реакцией на касание и длительным сроком службы.

Для ремонта SoundMAX SM-CCR3703G / SM-CMD5003 / SM-CMMD6511G или другой модели понадобится тачскрин, который довольно легко заменить самому, потратив минимальное время.



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