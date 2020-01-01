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Тачскрины для автомагнитол SoundMAX
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Тачскрины для автомагнитол SoundMAX
Сенсорные экраны магнитол SoundMAX, которые мы поставляем, выполнены из высококачественных материалов. Они обладают высокой реакцией на касание и длительным сроком службы.
Для ремонта SoundMAX SM-CCR3703G / SM-CMD5003 / SM-CMMD6511G или другой модели понадобится тачскрин, который довольно легко заменить самому, потратив минимальное время.
Теперь все вопросы по ремонту магнитол можно задать на форуме тут - "форум по ремонту автомагнитол"
Весь каталог по РАЗМЕРАМ сенсоров тут - Тачскрины для Автомагнитол
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