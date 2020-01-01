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  • Тачскрины для Автомагнитол
  • Тачскрины для автомагнитол SoundMAX

    • Тачскрины для автомагнитол SoundMAX

    Тачскрины для автомагнитол SoundMAX

    тачскрин для SoundMAX
    Сенсорные экраны магнитол SoundMAX, которые мы поставляем, выполнены из высококачественных материалов. Они обладают высокой реакцией на касание и длительным сроком службы.
    Для ремонта SoundMAX SM-CCR3703G / SM-CMD5003 / SM-CMMD6511G или другой модели понадобится тачскрин, который довольно легко заменить самому, потратив минимальное время.

    Теперь все вопросы по ремонту магнитол можно задать на форуме тут - "форум по ремонту автомагнитол"

    Весь каталог по РАЗМЕРАМ сенсоров тут - Тачскрины для Автомагнитол


    Тачскрин для автомагнитолы SoundMAX SM-CCR3701M - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы SoundMAX SM-CCR3701M - сенсорное стекло



    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы SoundMAX SM-CCR3703G - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы SoundMAX SM-CCR3703G - сенсорное стекло



    Розн.: 1300 руб.  1200 руб.
    Опт.: 1100 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы SoundMAX SM-CMD5003 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы SoundMAX SM-CMD5003 - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы SoundMAX SM-CMD5003. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. 7-13

    Розн.: 1300 руб.  1200 руб.
    Опт.: 1100 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы SoundMAX SM-CMMD6511G - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы SoundMAX SM-CMMD6511G - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы SoundMAX SM-CMMD6511G. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. 7-13

    Розн.: 1300 руб.  1200 руб.
    Опт.: 1100 руб.
    В наличии

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