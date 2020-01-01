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  • Тачскрины для Автомагнитол
  • Тачскрины для автомагнитол Incar / Intro

    • Тачскрины для автомагнитол Incar / Intro

    Тачскрины для автомагнитол Incar и Intro

    тачскрин для Incar
    Встречаются на автомобилях интересные экземпляры автомагнитол Incar. Факт в том, что они имеют приятный внешний вид, а самое главное начинку, которая имею базовый уровень хорошо воспроизводит музыку. Также магнитолы Incar оснащены большими цветными дисплеями и тачскринами - что дает удобство в разы больше.

    Чтобы подобрать сенсор именно для вашей модели магнитолы Incar - разберите лицевую панель, измерьте линейкой ширину и высоту сенсора от края до края и сделайте фото - отправьте нам на e-mail и мы поможем с подбором!!!

    Теперь все вопросы по ремонту магнитол можно задать на форуме тут - "форум по ремонту автомагнитол"

    Весь каталог по РАЗМЕРАМ сенсоров тут - Тачскрины для Автомагнитол


    Тачскрин для автомагнитолы Incar AHR-1881 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Incar AHR-1881 - сенсорное стекло



    Розн.: 1400 руб.  1300 руб.
    Опт.: 1200 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Incar AHR-1883 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Incar AHR-1883 - сенсорное стекло



    Розн.: 1450 руб.  1350 руб.
    Опт.: 1200 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Incar AHR-1886 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Incar AHR-1886 - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы Incar AHR-1886. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. емкостный

    Розн.: 1400 руб.  1300 руб.
    Опт.: 1200 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Incar AHR-2461 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Incar AHR-2461 - сенсорное стекло



    Розн.: 1450 руб.  1350 руб.
    Опт.: 1200 руб.
    В наличии
    Тачскрин для автомагнитолы Incar AHR-2463 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Incar AHR-2463 - сенсорное стекло



    Розн.: 1400 руб.  1300 руб.
    Опт.: 1200 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Incar AHR-2484 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Incar AHR-2484 - сенсорное стекло



    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Incar CHR-7120 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Incar CHR-7120 - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы Incar CHR-7120. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. 7-22

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Incar CHR-7735 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Incar CHR-7735 - сенсорное стекло



    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    Тачскрин для автомагнитолы Incar CHR-7740 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Incar CHR-7740 - сенсорное стекло



    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Intro CHR-2277 FM - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Intro CHR-2277 FM - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы Intro CHR-2277 FM. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. ВНИМАНИЕ!!! Бывают на 6,2 и на 7 дюймов !!!! В комментарии к заказу укажите, какой вам нужен!!! 46646646646

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Intro CHR-2695 SF - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Intro CHR-2695 SF - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы Intro CHR-2695 SF. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. 4466446

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Intro CHR-7130 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Intro CHR-7130 - сенсорное стекло



    Розн.: 1100 руб.  1000 руб.
    Опт.: 900 руб.
    В наличии

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    запчасти для панелей оператора siemens, терминалов сбора данных motorola
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