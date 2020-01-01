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Тачскрины для автомагнитол Incar / Intro
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Тачскрины для автомагнитол Incar и Intro
Встречаются на автомобилях интересные экземпляры автомагнитол Incar. Факт в том, что они имеют приятный внешний вид, а самое главное начинку, которая имею базовый уровень хорошо воспроизводит музыку. Также магнитолы Incar оснащены большими цветными дисплеями и тачскринами - что дает удобство в разы больше.
Чтобы подобрать сенсор именно для вашей модели магнитолы Incar - разберите лицевую панель, измерьте линейкой ширину и высоту сенсора от края до края и сделайте фото - отправьте нам на e-mail и мы поможем с подбором!!!
Теперь все вопросы по ремонту магнитол можно задать на форуме тут - "форум по ремонту автомагнитол"
Весь каталог по РАЗМЕРАМ сенсоров тут - Тачскрины для Автомагнитол
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