Тачскрины для автомагнитол Incar / Intro Тачскрины для автомагнитол Incar и Intro

Встречаются на автомобилях интересные экземпляры автомагнитол Incar. Факт в том, что они имеют приятный внешний вид, а самое главное начинку, которая имею базовый уровень хорошо воспроизводит музыку. Также магнитолы Incar оснащены большими цветными дисплеями и тачскринами - что дает удобство в разы больше.



Чтобы подобрать сенсор именно для вашей модели магнитолы Incar - разберите лицевую панель, измерьте линейкой ширину и высоту сенсора от края до края и сделайте фото - отправьте нам на e-mail и мы поможем с подбором!!!



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