Тачскрины для автомагнитол Supra Тачскрины для автомагнитол Supra

Новый сенсорный тачскрин для магнитолы Supra, нужен для ремонта, чтобы устройство сразу ожило и можно было управлять им через экран.

Так как сенсор - это очень хрупкая часть, которая сделана из стекла и сенсорной пленки - то конечно же, очень часто тачскрин магнитолы Supra разбивают.



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