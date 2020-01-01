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  • Тачскрины для Автомагнитол
  • Тачскрины для автомагнитол Supra

    • Тачскрины для автомагнитол Supra

    Тачскрины для автомагнитол Supra

    тачскрин для Supra
    Новый сенсорный тачскрин для магнитолы Supra, нужен для ремонта, чтобы устройство сразу ожило и можно было управлять им через экран.
    Так как сенсор - это очень хрупкая часть, которая сделана из стекла и сенсорной пленки - то конечно же, очень часто тачскрин магнитолы Supra разбивают.

    Теперь все вопросы по ремонту магнитол можно задать на форуме тут - "форум по ремонту автомагнитол"

    Весь каталог по РАЗМЕРАМ сенсоров тут - Тачскрины для Автомагнитол


    Тачскрин для автомагнитолы Supra SCD-3163 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Supra SCD-3163 - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы Supra SCD-3163. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. Данные магнитолы установлены на УАЗ Патриот. 707-222

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы SUPRA STM-70 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы SUPRA STM-70 - сенсорное стекло



    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы SUPRA SWD-6000NV - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы SUPRA SWD-6000NV - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы SUPRA SWD-6000NV. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. 60606-4

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы Supra SWD-605 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы Supra SWD-605 - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы Supra SWD-605. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. 6606-16

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    Тачскрин для автомагнитолы SUPRA SWD-606 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы SUPRA SWD-606 - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы SUPRA SWD-606. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. 6066-40

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы SUPRA SWD-607NV - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы SUPRA SWD-607NV - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы SUPRA SWD-607NV. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. 606-4

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы SUPRA SWD-701 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы SUPRA SWD-701 - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы SUPRA SWD-701. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. 7707-11

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для автомагнитолы SUPRA SWD-708 - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы SUPRA SWD-708 - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы SUPRA SWD-708. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. 7707-11

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    Тачскрин для автомагнитолы SUPRA SWM-703B - сенсорное стекло
    Тачскрин для автомагнитолы SUPRA SWM-703B - сенсорное стекло

    данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы SUPRA SWM-703B. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. 7077-111

    Розн.: 1200 руб.  1100 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии

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