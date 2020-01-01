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Тачскрины для автомагнитол Supra
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Тачскрины для автомагнитол Supra
Новый сенсорный тачскрин для магнитолы Supra, нужен для ремонта, чтобы устройство сразу ожило и можно было управлять им через экран.
Так как сенсор - это очень хрупкая часть, которая сделана из стекла и сенсорной пленки - то конечно же, очень часто тачскрин магнитолы Supra разбивают.
Теперь все вопросы по ремонту магнитол можно задать на форуме тут - "форум по ремонту автомагнитол"
Весь каталог по РАЗМЕРАМ сенсоров тут - Тачскрины для Автомагнитол
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