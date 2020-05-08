Тел: 89658754784
E-mail: shop@aksmob.ru
Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
Тел: 89658754784
E-mail: shop@aksmob.ru
Запчасти для сотовых телефонов и планшентов		 Корзина покупокКОРЗИНА ПОКУПОК:
Товаров: 0 шт.
На сумму: 0 руб.
﻿
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Запчасти для ТСД
Карты памяти и Bluetooth
Аксессуары для мобильных и КПК
Аккумуляторные батареи
Дисплеи (LCD экраны)
Тачскрины для КПК и телефонов
Корпуса для HTC
Шлейфы / платы / клавиатуры
Запчасти для ноутбуков
Запчасти для GPS навигаторов
Запчасти для электронных книг
Запчасти для планшетов Tablet PC
Запчасти для планшетов Samsung
Запчасти для КПК
Запчасти для iPhone
Запчасти для iPod
Запчасти для iPad
Запчасти для Apple Watch
Запчасти для Sony PSP
Запчасти для Nintendo
Запчасти Zune Microsoft
Тачскрины для Автомагнитол
Дисплеи для автомагнитол
Дисплеи для автомобилей Audi
Тачскрины для автомагнитол Alpine
Тачскрины для автомагнитол Clarion
Тачскрины для автомагнитол Dexp
Тачскрины для автомагнитол Hyundai
Тачскрины для автомагнитол Incar / Intro
Тачскрины для автомагнитол JVC
Тачскрины для автомагнитол Kenwood
Тачскрины для автомагнитол MyDean
Тачскрины для автомагнитол Mystery
Тачскрины для автомагнитол Phantom
Тачскрины для автомагнитол Philips
Тачскрины для автомагнитол Pioneer
Тачскрины для автомагнитол Prology
Тачскрины для автомагнитол Sony
Тачскрины для автомагнитол SoundMAX
Тачскрины для автомагнитол Supra
Тачскрины для автомагнитол Varta
Тачскрины для автомагнитол Winca
Тачскрины для автомагнитол емкостные
Шлейфы для автомагнитол
Шлейфы для автомагнитол
Оборудование и инструмент для ремонта
Насадки для гравера
Охранные системы
8-965-875-4784
ПН-ПТ 10.00-15.00
Суббота
Воскресенье		 Выходной
ИНФОРМАЦИЯ
Свяжитесь с нами
телефон: 8-965-875-4784
e-mail: shop@aksmob.ru
адрес: г.Омск
Мы в интернете:
Новинки
Шлейф с системным разъемом зарядки для Samsung Galaxy Note PRO 12.2 SM-P9000 / SM-P900
Шлейф с системным разъемом зарядки для Samsung Galaxy Note PRO 12.2 SM-P9000 / SM-P900
850 руб.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ
Аккумулятор для планшета Supra M726G - батарея

Аккумулятор для планшета Supra M726G - батарея
Розн.: 750 руб.
590 руб.
Опт.: 600 руб.
Статьи
Новые статьи (0)
Все статьи (149)
Жёсткая перезагрузка (Hard Reset) (23)
Инструкции по разборке (1)
Полезные статьи (12)
Ремонт GPS навигаторов (11)
Ремонт автомагнитол (6)
Ремонт и обслуживание iPad (10)
Ремонт и обслуживание iPhone (9)
Ремонт и обслуживание iPod (3)
Ремонт игровых приставок PSP и PS Vita (12)
Ремонт коммуникаторов и КПК (2)
Ремонт ноутбуков
Ремонт планшетов (7)
Ремонт планшетов Asus (1)
Ремонт планшетов Samsung Galaxy (18)
Ремонт телефонов Alcatel (2)
Ремонт телефонов Asus (4)
Ремонт телефонов HTC (4)
Ремонт телефонов Huawei (1)
Ремонт телефонов LG (3)
Ремонт телефонов Nokia (1)
Ремонт телефонов Samsung (7)
Ремонт телефонов Sony (2)
Ремонт телефонов Xiaomi (3)
Ремонт телефонов ZTE (1)
Эксплуатация аккумуляторной батареи (4)
Ремонт электронных книг (2)
Опросы
Откуда Вы узнали о нашем сайте (магазине)?
Google
Rambler
Реклама в Яндексе
Яндекс
Каталоги
Форумы
От знакомых
Случайно
В программе ДубльГИС 2Gis
Наклейка на упаковке
Объявление на Avito
Объявление на Юла
Результаты | Опросы
Голосов:201
Вход в личный кабинет для постоянных клиентов:   
email:
пароль:
  • Тачскрины для Автомагнитол

    • Сенсорное стекло (Тачскрин, тоучскрин, touch screen) для автомагнитолы 7 дюймов (99мм*165мм, диагональ 192мм)

    Сенсорное стекло (Тачскрин, тоучскрин, touch screen) для автомагнитолы 7 дюймов (99мм*165мм, диагональ 192мм)

    Код:001036
    В наличии
    Розн.: 1000 руб. 900 руб.
    Опт.: 800 руб.



    Парт номер детали: ZCR-1472 / HN-P070-76 A05/ZCR-1190/BR595A-070/ZCR-2715R1-2

    Размер: 99 х 164 мм

    Диагональ: 7 дюймов (192 мм)

    Длина шлейфа: 5-8 см

    Сенсорное стекло для автомагнитолы

    Чтобы купить тачскрин для магнитолы, добавьте его в корзину. Отправим заказ во все регионы РФ и в Казахстан почтой России, службой EMS или любой транспортной компанией на выбор. Полную информацию читайте в разделе «Доставка». Сенсорный экран с обеих сторон покрыт техническими защитными пленками — вы получите деталь без царапин и потертостей.

    Возможная совместимость:
    - Pioneer
    - SUPRA
    - планшет MEDIOX MID7010
    - Mystery

    Чтобы приобрести сенсор для магнитолы по оптовой цене,
    сделайте заказ минимум на 5 000 руб.

    08/05/2020 Оценка:

    Магазин просто огонь! Доставка меня убила, за три дня и товар у меня в руках. AliExpress отдыхает!!! Да, только заказ ещё не проверил, как только, так сразу отпишусь. Большое спасибо AKSmob и всему персоналу!

    16/07/2019 Оценка:

    идеально подошел на штатную мультимедию кия соренто, все работает . всем спасибо

    заработал на prology 08/02/2019 Оценка:

    заработал на prology магнитоле 7 дюймовой

    Валера 21/01/2018 Оценка:

    На китайскую пионер в идеале встал

    Константин 03/11/2017 Оценка:

    Тач отлично подошел на родную магнитоллу Лифан Х50! Но работает похуже чем оригинал! За доставку спасибо, в Тюмень заказ пришел довольно быстро!

    Эдик 26/07/2017 Оценка:

    Поставил на магнитолу Prology MDN-2740T - встал как родной!

    Алесандр 02/07/2015 Оценка:

    Здравствуйте Уважаемые!!!!! Спасибо Вам огромное за тачскрин. Получил,поставил на своего китайца. Подошёл лучше чем родной и работает лучше чем родной. Спасибо Вам!!!!!:-) :-) ;-) :-) :-) :-)

    Дмитрий Суражевский 12/12/2012 Оценка:

    Спасибо за тачскрин! Пришло через неделю в целостности и сохранности! Встала идеально в PROLOGY MDN-2740T!

    Женя Добронравов 10/08/2011 Оценка:

    спасибо aksmob.ru за тачскрин!получил через неделю после заказа!встала как родная в Кларион!

    AKSmob.ru 28/06/2011 Оценка:

    К сожалению время доставки зависит не от нас, а от Почты России и покупателей нашего магазина. При оформлении заказа нужно указывать правильный почтовый индекс! Именно того почтового отделения, который обслуживает именно Ваш до! На почте России работают такие же люди, как и мы с вами, и к сожалению там попадаются недобросовестные работники, которые отвратительно выполняют свою работу. Зачастую не обрабатывают вовремя отправления в транзитных точках или не приносят извещения в Ваш почтовый ящик! Мы же со своей стороны стараемся обработать заказ очень быстро, и в основном заказы отправляем уже на следующее утро после оформления. Именно поэтому, один заказ доходит очень быстро - всего за три дня, а другой может идти дней 15! Надеемся на понимание :-)) С наилучшими пожеланиями, администрация AKSmob.ru

    Валерий 28/06/2011 Оценка:

    Пришло вчера, все подошло, работает! Спасибо! Вот только с доставкой Вам надо работать по шустрее! Две недели назад стоило 1800, сейчас 1700!:)

    Саша Проша 10/06/2011 Оценка:

    вчера пришло!целое!спасибо

    Никола Фиофанов 10/06/2011 Оценка:

    благодарю за тачскрин на 7 дюймов

    Михаил Прохоров 16/05/2011 Оценка:

    Большушее спасибо вам!Очень долго выбирал тач в разбитую магнитолу!купив у вас не ошибся!тачскрин уже установлен!работает очень хорошо!реагирует на нажатия отлично!немного только пришлось подрезать посадочные места в магнитолке и встал отличненько!посоветую вас друзьям!

    Написать отзыв

        Плохо           Хорошо
    Полезные статьи по ремонту техники и подбору запчастей в разделе - СЕРВИС
    Доставка по всей России от 150 руб - положите товар в корзину и увидите стоимость и способы доставки конкретно в ваш населенный пункт.

    Для того чтобы купить - "Сенсорное стекло (Тачскрин, тоучскрин, touch screen) для автомагнитолы 7 дюймов (99мм*165мм, диагональ 192мм)" в Омске, позвоните по телефону 8-965-875-4784

    Предварительная стоимость доставки товара:

    Доставка первым классом почты РоссииДоставка первым классом почты России(сроки доставки как правио 2-7 дней по всей России)150 руб.
    Доставка курьерской службой "СДЭК"Доставка курьерской службой "СДЭК"(Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте cdek.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)600 руб.
    Доставка курьерской службой "EMS"Доставка курьерской службой "EMS"(При предварительной оплате заказа. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте pochta.ru. Стоимость доставки оплачивается до отправки заказа!)600 руб.
    Доставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказовДоставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте nrg-tk.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза! RU : 0 Кг.)600 руб.
    Доставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказовДоставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте tk-kit.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)600 руб.
    Доставка почтой в Казахстан и Белоруссию(сроки как правило 7-15 дней)400 руб.
    Удобные способы оплаты:

    • онлайн-оплата любой банковской картой
    • оплата на карту Сбербанка
    • на кошелек Яндекс Деньги
    • на QiWi кошелек
    • оплата на расчетный счет (безнал, ТОЛЬКО для организаций и ИП)
    Для того, чтобы купить дешевле, есть несколько способов:

    1) Разместите ссылку на товар у себя в блоге или на форуме. При оформлении заказа укажите ссылку в комментарии к заказу.

    2) При покупке от 5 штук мы Вам сделаем дополнительную скидку либо оптовую цену.

    3) Если Вы наберете товаров на сумму от 5000 руб, то цены будут автоматически пересчитаны по оптовым.
    Посетители, которые заказывают данный товар, также выбирают
    Шлейф для автомагнитолы - 26 контактов - шаг 0,5 мм - длина 20 см - прямое направление контактов
    Шлейф для автомагнитолы - 26 контактов - шаг 0,5 мм - длина 20 см - прямое направление контактов    		 Аккумуляторная батарея (АКБ) BM45 для Xiaomi Redmi Note 2 - Original
    Аккумуляторная батарея (АКБ) BM45 для Xiaomi Redmi Note 2 - Original    		 Тачскрин 161мм на 96мм для автомагнитолы - сенсорное стекло 7 дюймов тип 41
    Тачскрин 161мм на 96мм для автомагнитолы - сенсорное стекло 7 дюймов тип 41
    Тачскрин 166мм на 91мм для автомагнитолы - сенсорное стекло 7 дюймов тип 35
    Тачскрин 166мм на 91мм для автомагнитолы - сенсорное стекло 7 дюймов тип 35    		 Тачскрин 165мм на 100мм для автомагнитолы 7 дюймов тип 22 - сенсорное стекло ZCR-990
    Тачскрин 165мм на 100мм для автомагнитолы 7 дюймов тип 22 - сенсорное стекло ZCR-990    		 Тачскрин 164мм на 103мм для автомагнитолы - сенсорное стекло 7 дюймов тип 39
    Тачскрин 164мм на 103мм для автомагнитолы - сенсорное стекло 7 дюймов тип 39
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитол и навигатора 6 - 6,5 дюймов тип14 (155мм x 88мм, диагональ 178мм)
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитол и навигатора 6 - 6,5 дюймов тип14 (155мм x 88мм, диагональ 178мм)    		 Аккумуляторная батарея (акб) для HTC One X - S720e
    Аккумуляторная батарея (акб) для HTC One X - S720e    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитол и навигатора 6 - 6,5 дюймов тип16 (155мм x 88мм, диагональ 178мм)
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для автомагнитол и навигатора 6 - 6,5 дюймов тип16 (155мм x 88мм, диагональ 178мм)
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора и автомагнитол 149мм на 83мм, диагональ 6 - 6,5 дюймов тип19
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора и автомагнитол 149мм на 83мм, диагональ 6 - 6,5 дюймов тип19
    Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

    запчасти для панелей оператора siemens, терминалов сбора данных motorola
    форум по ремонту магнитол, тсд, навигаторов, psp, планшетов     		Всего запросов: 375
    Время исполнения: 0.12909294268799
    AKSmob.ru © 2008-2020
    up