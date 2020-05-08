Сенсорное стекло (Тачскрин, тоучскрин, touch screen) для автомагнитолы 7 дюймов (99мм*165мм, диагональ 192мм)
Парт номер детали: ZCR-1472 / HN-P070-76 A05/ZCR-1190/BR595A-070/ZCR-2715R1-2
Размер: 99 х 164 мм
Диагональ: 7 дюймов (192 мм)
Длина шлейфа: 5-8 см
Сенсорное стекло для автомагнитолы
Чтобы купить тачскрин для магнитолы, добавьте его в корзину. Отправим заказ во все регионы РФ и в Казахстан почтой России, службой EMS или любой транспортной компанией на выбор. Полную информацию читайте в разделе «Доставка». Сенсорный экран с обеих сторон покрыт техническими защитными пленками — вы получите деталь без царапин и потертостей.
Возможная совместимость:
- Pioneer
- SUPRA
- планшет MEDIOX MID7010
- Mystery
Чтобы приобрести сенсор для магнитолы по оптовой цене,
сделайте заказ минимум на 5 000 руб.
Магазин просто огонь! Доставка меня убила, за три дня и товар у меня в руках. AliExpress отдыхает!!! Да, только заказ ещё не проверил, как только, так сразу отпишусь. Большое спасибо AKSmob и всему персоналу!
идеально подошел на штатную мультимедию кия соренто, все работает . всем спасибо
заработал на prology магнитоле 7 дюймовой
На китайскую пионер в идеале встал
Тач отлично подошел на родную магнитоллу Лифан Х50! Но работает похуже чем оригинал! За доставку спасибо, в Тюмень заказ пришел довольно быстро!
Поставил на магнитолу Prology MDN-2740T - встал как родной!
Здравствуйте Уважаемые!!!!! Спасибо Вам огромное за тачскрин. Получил,поставил на своего китайца. Подошёл лучше чем родной и работает лучше чем родной. Спасибо Вам!!!!!:-) :-) ;-) :-) :-) :-)
Спасибо за тачскрин! Пришло через неделю в целостности и сохранности! Встала идеально в PROLOGY MDN-2740T!
спасибо aksmob.ru за тачскрин!получил через неделю после заказа!встала как родная в Кларион!
К сожалению время доставки зависит не от нас, а от Почты России и покупателей нашего магазина. При оформлении заказа нужно указывать правильный почтовый индекс! Именно того почтового отделения, который обслуживает именно Ваш до! На почте России работают такие же люди, как и мы с вами, и к сожалению там попадаются недобросовестные работники, которые отвратительно выполняют свою работу. Зачастую не обрабатывают вовремя отправления в транзитных точках или не приносят извещения в Ваш почтовый ящик! Мы же со своей стороны стараемся обработать заказ очень быстро, и в основном заказы отправляем уже на следующее утро после оформления. Именно поэтому, один заказ доходит очень быстро - всего за три дня, а другой может идти дней 15! Надеемся на понимание :-)) С наилучшими пожеланиями, администрация AKSmob.ru
Пришло вчера, все подошло, работает! Спасибо! Вот только с доставкой Вам надо работать по шустрее! Две недели назад стоило 1800, сейчас 1700!:)
вчера пришло!целое!спасибо
благодарю за тачскрин на 7 дюймов
Большушее спасибо вам!Очень долго выбирал тач в разбитую магнитолу!купив у вас не ошибся!тачскрин уже установлен!работает очень хорошо!реагирует на нажатия отлично!немного только пришлось подрезать посадочные места в магнитолке и встал отличненько!посоветую вас друзьям!
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Для того чтобы купить - "Сенсорное стекло (Тачскрин, тоучскрин, touch screen) для автомагнитолы 7 дюймов (99мм*165мм, диагональ 192мм)" в Омске, позвоните по телефону 8-965-875-4784
Предварительная стоимость доставки товара:
|Доставка первым классом почты России(сроки доставки как правио 2-7 дней по всей России)
|150 руб.
|Доставка курьерской службой "СДЭК"(Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте cdek.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)
|600 руб.
|Доставка курьерской службой "EMS"(При предварительной оплате заказа. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте pochta.ru. Стоимость доставки оплачивается до отправки заказа!)
|600 руб.
|Доставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте nrg-tk.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза! RU : 0 Кг.)
|600 руб.
|Доставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте tk-kit.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)
|600 руб.
|Доставка почтой в Казахстан и Белоруссию(сроки как правило 7-15 дней)
|400 руб.
- онлайн-оплата любой банковской картой
- оплата на карту Сбербанка
- на кошелек Яндекс Деньги
- на QiWi кошелек
- оплата на расчетный счет (безнал, ТОЛЬКО для организаций и ИП)
1) Разместите ссылку на товар у себя в блоге или на форуме. При оформлении заказа укажите ссылку в комментарии к заказу.
2) При покупке от 5 штук мы Вам сделаем дополнительную скидку либо оптовую цену.
3) Если Вы наберете товаров на сумму от 5000 руб, то цены будут автоматически пересчитаны по оптовым.
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