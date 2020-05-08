Парт номер детали: ZCR-1472 / HN-P070-76 A05/ZCR-1190/BR595A-070/ZCR-2715R1-2 Размер: 99 х 164 мм Диагональ: 7 дюймов (192 мм) Длина шлейфа: 5-8 см

Сенсорное стекло для автомагнитолы

Чтобы купить тачскрин для магнитолы, добавьте его в корзину. Отправим заказ во все регионы РФ и в Казахстан почтой России, службой EMS или любой транспортной компанией на выбор. Полную информацию читайте в разделе «Доставка». Сенсорный экран с обеих сторон покрыт техническими защитными пленками — вы получите деталь без царапин и потертостей.

Возможная совместимость:

- Pioneer

- SUPRA

- планшет MEDIOX MID7010

- Mystery

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