Тачскрин 161мм на 96мм для автомагнитолы - сенсорное стекло 7 дюймов тип 41
Размер: 161мм*96мм (+/- 0.5мм), диагональ 188мм (7 дюймов)
Длина шлейфа: 50-80мм
Возможная совместимость!!!:
- магнитолы
- штатные магнитолы Priora Приора
- штатные магнитолы Лада Гранта
- Лада веста бортовая система
- магнитолы ителма
- Дисплей мультимедийный LADA Granta, LADA Kalina 2
- Мультимедийного ММС ВАЗ 2192 Калина 2, Приора 2, Люкс
- Дисплей мультимедиа (2190/2192/2194) ИТЭЛМА - 21920-7900100-00
- MMC2190 / MMC 2190 / ММС2190 / ММС 2190
Длина шлейфа: 50-80мм
Возможная совместимость!!!:
- магнитолы
- штатные магнитолы Priora Приора
- штатные магнитолы Лада Гранта
- Лада веста бортовая система
- магнитолы ителма
- Дисплей мультимедийный LADA Granta, LADA Kalina 2
- Мультимедийного ММС ВАЗ 2192 Калина 2, Приора 2, Люкс
- Дисплей мультимедиа (2190/2192/2194) ИТЭЛМА - 21920-7900100-00
- MMC2190 / MMC 2190 / ММС2190 / ММС 2190
13/04/2020
ребят, ну когда уже поступит, у нас очередь на 10 клиентов по замене. ОЧЕНЬ ЖДЕМ!!!!!!
13/12/2019
Подскажите, как на Весту ее ставить
03/11/2019
на приору поставил - идеал!!!!!
25/07/2019
ну раз бл... написано, значит подходит!!!!!
24/07/2019
На ММС Приора подходит точно? Ответьте пожалуйста
02/03/2019
Тач подошел идеально к ММС ВЕСТА,мягкое нажатие не приходится долбить по экрану в разы лучше штата
17/02/2019
Подошла отлично на гранту! Доставка за 4 дня! Спасибо за хорошее качество и быструю доставку!
14/08/2018
Тачскрин подошёл как родной.Все отлично работает.Доставка супер!Пришло за 4 дня.Спасибо магазину.
25/12/2017
мультимедиа (2190/2192/2194) ИТЭЛМА - 21920-7900100-00
25/12/2017
В идеале родной на LADA Granta и Приору!!!
09/05/2017
на гранту тоже подходит
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Доставка по всей России от 150 руб - положите товар в корзину и увидите стоимость и способы доставки конкретно в ваш населенный пункт.
Для того чтобы купить - "Тачскрин 161мм на 96мм для автомагнитолы - сенсорное стекло 7 дюймов тип 41" в Омске, позвоните по телефону 8-965-875-4784
Для того чтобы купить - "Тачскрин 161мм на 96мм для автомагнитолы - сенсорное стекло 7 дюймов тип 41" в Омске, позвоните по телефону 8-965-875-4784
Предварительная стоимость доставки товара:
|Доставка первым классом почты России(сроки доставки как правио 2-7 дней по всей России)
|150 руб.
|Доставка курьерской службой "СДЭК"(Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте cdek.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)
|600 руб.
|Доставка курьерской службой "EMS"(При предварительной оплате заказа. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте pochta.ru. Стоимость доставки оплачивается до отправки заказа!)
|600 руб.
|Доставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте nrg-tk.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза! RU : 0 Кг.)
|600 руб.
|Доставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте tk-kit.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)
|600 руб.
|Доставка почтой в Казахстан и Белоруссию(сроки как правило 7-15 дней)
|350 руб.
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1) Разместите ссылку на товар у себя в блоге или на форуме. При оформлении заказа укажите ссылку в комментарии к заказу.
2) При покупке от 5 штук мы Вам сделаем дополнительную скидку либо оптовую цену.
3) Если Вы наберете товаров на сумму от 5000 руб, то цены будут автоматически пересчитаны по оптовым.
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