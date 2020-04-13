Тачскрин 161мм на 96мм для автомагнитолы - сенсорное стекло 7 дюймов тип 41

Размер: 161мм*96мм (+/- 0.5мм), диагональ 188мм (7 дюймов)



Длина шлейфа: 50-80мм



Возможная совместимость!!!:



- магнитолы

- штатные магнитолы Priora Приора

- штатные магнитолы Лада Гранта

- Лада веста бортовая система

- магнитолы ителма

- Дисплей мультимедийный LADA Granta, LADA Kalina 2

- Мультимедийного ММС ВАЗ 2192 Калина 2, Приора 2, Люкс

- Дисплей мультимедиа (2190/2192/2194) ИТЭЛМА - 21920-7900100-00

- MMC2190 / MMC 2190 / ММС2190 / ММС 2190

когда Оценка: ребят, ну когда уже поступит, у нас очередь на 10 клиентов по замене. ОЧЕНЬ ЖДЕМ!!!!!! Оценка: Подскажите, как на Весту ее ставить на приору Оценка: на приору поставил - идеал!!!!! саня Оценка: ну раз бл... написано, значит подходит!!!!! Максим! Оценка: На ММС Приора подходит точно? Ответьте пожалуйста вячеслав Оценка: Тач подошел идеально к ММС ВЕСТА,мягкое нажатие не приходится долбить по экрану в разы лучше штата Оценка: Подошла отлично на гранту! Доставка за 4 дня! Спасибо за хорошее качество и быструю доставку! Михаил Одинцов Оценка: Тачскрин подошёл как родной.Все отлично работает.Доставка супер!Пришло за 4 дня.Спасибо магазину. мультимедиа (2190/2192/2194) ИТЭЛМА - 21920-7900100-00 Оценка: мультимедиа (2190/2192/2194) ИТЭЛМА - 21920-7900100-00 Ильдиз Оценка: В идеале родной на LADA Granta и Приору!!! Оценка: на гранту тоже подходит Написать отзыв Ваше имя: Ваш отзыв Рейтинг Плохо Хорошо Отправить отзыв

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