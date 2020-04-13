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  • Тачскрины для Автомагнитол

    • Тачскрин 161мм на 96мм для автомагнитолы - сенсорное стекло 7 дюймов тип 41

    Тачскрин 161мм на 96мм для автомагнитолы - сенсорное стекло 7 дюймов тип 41

    Код:005412
    В наличии
    Розн.: 1250 руб. 1150 руб.
    Опт.: 1000 руб.



    Размер: 161мм*96мм (+/- 0.5мм), диагональ 188мм (7 дюймов)

    Длина шлейфа: 50-80мм

    Возможная совместимость!!!:

    - магнитолы
    - штатные магнитолы Priora Приора
    - штатные магнитолы Лада Гранта
    - Лада веста бортовая система
    - магнитолы ителма
    - Дисплей мультимедийный LADA Granta, LADA Kalina 2
    - Мультимедийного ММС ВАЗ 2192 Калина 2, Приора 2, Люкс
    - Дисплей мультимедиа (2190/2192/2194) ИТЭЛМА - 21920-7900100-00
    - MMC2190 / MMC 2190 / ММС2190 / ММС 2190
    когда 13/04/2020 Оценка:

    ребят, ну когда уже поступит, у нас очередь на 10 клиентов по замене. ОЧЕНЬ ЖДЕМ!!!!!!

    13/12/2019 Оценка:

    Подскажите, как на Весту ее ставить

    на приору 03/11/2019 Оценка:

    на приору поставил - идеал!!!!!

    саня 25/07/2019 Оценка:

    ну раз бл... написано, значит подходит!!!!!

    Максим! 24/07/2019 Оценка:

    На ММС Приора подходит точно? Ответьте пожалуйста

    вячеслав 02/03/2019 Оценка:

    Тач подошел идеально к ММС ВЕСТА,мягкое нажатие не приходится долбить по экрану в разы лучше штата

    17/02/2019 Оценка:

    Подошла отлично на гранту! Доставка за 4 дня! Спасибо за хорошее качество и быструю доставку!

    Михаил Одинцов 14/08/2018 Оценка:

    Тачскрин подошёл как родной.Все отлично работает.Доставка супер!Пришло за 4 дня.Спасибо магазину.

    мультимедиа (2190/2192/2194) ИТЭЛМА - 21920-7900100-00 25/12/2017 Оценка:

    мультимедиа (2190/2192/2194) ИТЭЛМА - 21920-7900100-00

    Ильдиз 25/12/2017 Оценка:

    В идеале родной на LADA Granta и Приору!!!

    09/05/2017 Оценка:

    на гранту тоже подходит

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    Доставка по всей России от 150 руб - положите товар в корзину и увидите стоимость и способы доставки конкретно в ваш населенный пункт.

    Для того чтобы купить - "Тачскрин 161мм на 96мм для автомагнитолы - сенсорное стекло 7 дюймов тип 41" в Омске, позвоните по телефону 8-965-875-4784

    Предварительная стоимость доставки товара:

    Доставка первым классом почты РоссииДоставка первым классом почты России(сроки доставки как правио 2-7 дней по всей России)150 руб.
    Доставка курьерской службой "СДЭК"Доставка курьерской службой "СДЭК"(Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте cdek.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)600 руб.
    Доставка курьерской службой "EMS"Доставка курьерской службой "EMS"(При предварительной оплате заказа. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте pochta.ru. Стоимость доставки оплачивается до отправки заказа!)600 руб.
    Доставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказовДоставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте nrg-tk.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза! RU : 0 Кг.)600 руб.
    Доставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказовДоставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте tk-kit.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)600 руб.
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