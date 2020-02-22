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    • Дисплей для автомагнитол 6,2 дюйма - HSD062IDW1 - LCD экран

    Дисплей для автомагнитол 6,2 дюйма - HSD062IDW1 - LCD экран

    Код:hsd062idw1
    В наличии
    Розн.: 2400 руб.
    Опт.: 2200 руб.



    Предназначен для ремонта автомагнитол.

    Размер: 155мм*88мм, диагональ 6,1 / 6,2 / 6,3 дюйма

    Парт-номер: HSD062IDW1 - A01

    Разрешение: 800 x 480 пикс (WVGA)

    Шлейф: под разъем, 60pin
    привет 22/02/2020 Оценка:

    подошел на pioneer отлично

    Аврам 15/08/2018 Оценка:

    Дисплей подошел на магнитолу Prology 6.2 дюйма. Работает заешибись

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    Предварительная стоимость доставки товара:

    Доставка первым классом почты РоссииДоставка первым классом почты России(сроки доставки как правио 2-7 дней по всей России)150 руб.
    Доставка курьерской службой "СДЭК"Доставка курьерской службой "СДЭК"(Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте cdek.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)600 руб.
    Доставка курьерской службой "EMS"Доставка курьерской службой "EMS"(При предварительной оплате заказа. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте pochta.ru. Стоимость доставки оплачивается до отправки заказа!)600 руб.
    Доставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказовДоставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте nrg-tk.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза! RU : 0 Кг.)600 руб.
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