Тачскрин для ТСД Motorola Symbol MC9190
Сенсорные экран предназначен для ремонта терминалов сбора данных Motorola Symbol MC9190 всех модификаций. Отличное качество и надежность в работе.
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Для того чтобы купить - "Тачскрин для ТСД Motorola Symbol MC9190" в Омске, позвоните по телефону 8-965-875-4784
Для того чтобы купить - "Тачскрин для ТСД Motorola Symbol MC9190" в Омске, позвоните по телефону 8-965-875-4784
Предварительная стоимость доставки товара:
|Доставка первым классом почты России(сроки доставки как правио 2-7 дней по всей России)
|150 руб.
|Доставка курьерской службой "СДЭК"(Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте cdek.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)
|600 руб.
|Доставка курьерской службой "EMS"(При предварительной оплате заказа. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте pochta.ru. Стоимость доставки оплачивается до отправки заказа!)
|600 руб.
|Доставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте nrg-tk.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза! RU : 0 Кг.)
|600 руб.
|Доставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте tk-kit.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)
|600 руб.
|Доставка почтой в Казахстан и Белоруссию(сроки как правило 7-15 дней)
|350 руб.
Удобные способы оплаты:
- онлайн-оплата любой банковской картой
- оплата на карту Сбербанка
- на кошелек Яндекс Деньги
- на QiWi кошелек
- оплата на расчетный счет (безнал, ТОЛЬКО для организаций и ИП)
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2) При покупке от 5 штук мы Вам сделаем дополнительную скидку либо оптовую цену.
3) Если Вы наберете товаров на сумму от 5000 руб, то цены будут автоматически пересчитаны по оптовым.
1) Разместите ссылку на товар у себя в блоге или на форуме. При оформлении заказа укажите ссылку в комментарии к заказу.
2) При покупке от 5 штук мы Вам сделаем дополнительную скидку либо оптовую цену.
3) Если Вы наберете товаров на сумму от 5000 руб, то цены будут автоматически пересчитаны по оптовым.