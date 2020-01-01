Тачскрин емкостный 196мм на 96мм для автомагнитолы шлейф 6pin - сенсорный экран GT911
Размер: 196мм на 96мм (+/- 1мм) - 6.9 / 7 дюймов диагональ 214мм
Количество контактов: 6 pin
Микросхема: GOODIX GT911
Длина шлейфа: 155мм
Парт-номер: XC-019 FPC
Универсальный емкостный подходит на сотни разных автомагнитол с диагональю экрана 7 дюймов и емкостным сенсором - тачскрин для штатных магнитол и различных моделей
Возможная совместимость: VIOS CROWN / CAMRY / COROLLA / RAV4 / C.FPC / 101WT1165V03
Количество контактов: 6 pin
Микросхема: GOODIX GT911
Длина шлейфа: 155мм
Парт-номер: XC-019 FPC
Универсальный емкостный подходит на сотни разных автомагнитол с диагональю экрана 7 дюймов и емкостным сенсором - тачскрин для штатных магнитол и различных моделей
Возможная совместимость: VIOS CROWN / CAMRY / COROLLA / RAV4 / C.FPC / 101WT1165V03
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Для того чтобы купить - "Тачскрин емкостный 196мм на 96мм для автомагнитолы шлейф 6pin - сенсорный экран GT911" в Омске, положите товар в корзину, выберите способ оплаты "Онлайн-оплата любой банковской картой" и оформите заказ!
Предварительная стоимость доставки товара:
|Доставка первым классом почты России(сроки доставки как правио 2-7 дней по всей России)
|150 руб.
|Доставка курьерской службой "СДЭК"(Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте cdek.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)
|750 руб.
|Доставка курьерской службой "EMS"(При предварительной оплате заказа. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте pochta.ru. Стоимость доставки оплачивается до отправки заказа!)
|600 руб.
|Доставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте nrg-tk.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза! RU : 0 Кг.)
|750 руб.
|Доставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте tk-kit.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!)
|750 руб.
|Доставка почтой в Казахстан и Белоруссию(сроки как правило 7-15 дней)
|400 руб.
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1) Разместите ссылку на товар у себя в блоге или на форуме. При оформлении заказа укажите ссылку в комментарии к заказу.
2) При покупке от 5 штук мы Вам сделаем дополнительную скидку либо оптовую цену.
3) Если Вы наберете товаров на сумму от 5000 руб, то цены будут автоматически пересчитаны по оптовым.