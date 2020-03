Вход в личный кабинет для постоянных клиентов: email: пароль: Главная

Контакты Тачскрины для Автомагнитол Тачскрины для автомагнитол Phantom Тачскрин для автомагнитолы Phantom DVM-1800G New - сенсорное стекло Тачскрин для автомагнитолы Phantom DVM-1800G New - сенсорное стекло Код:t_dvm-1800g В наличии Розн.: 1200 руб. 1100 руб.

Опт.: 1000 руб.





данный сенсор предназначен для ремонта магнитолы Phantom DVM-1800G New. высокая реакция на касания. Идеальная работа тачскрина. Данные магнитолы установлены - простые и удобные в работе головные устройства DVM-1800 new и DVM-1800G new специально разработаны для штатной установки в а/м VW Passat B6, VW Jetta, VW Golf, VW Golf Plus, VW Touran, VW Caddy, SKODA Roomster и SKODA Fabia.



Доставка первым классом почты России(сроки доставки как правио 2-7 дней по всей России) 150 руб. Доставка курьерской службой "СДЭК" 600 руб. Доставка курьерской службой "EMS" 600 руб. Доставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказов 600 руб. Доставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказов 600 руб. Доставка почтой в Казахстан и Белоруссию(сроки как правило 7-15 дней) 350 руб.

онлайн-оплата любой банковской картой
оплата на карту Сбербанка
на кошелек Яндекс Деньги
на QiWi кошелек
оплата на расчетный счет (безнал, ТОЛЬКО для организаций и ИП)



1) Разместите ссылку на товар у себя в блоге или на форуме. При оформлении заказа укажите ссылку в комментарии к заказу.



2) При покупке от 5 штук мы Вам сделаем дополнительную скидку либо оптовую цену.



3) Если Вы наберете товаров на сумму от 5000 руб, то цены будут автоматически пересчитаны по оптовым.