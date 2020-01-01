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Опт.: 950 руб.





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Купить дешевле ММС Веста, Магнитола для весты, магнитола веста, штатная магнитола веста ... магнитофон лада веста, мультимедийная магнитола веста, 8450007950 Нет отзывов об этом товаре. Написать отзыв Ваше имя: Ваш отзыв Рейтинг Плохо Хорошо Отправить отзыв Полезные статьи по ремонту техники и подбору запчастей в разделе - СЕРВИС



Для того чтобы купить - "Тачскрин для автомагнитолы мультимедиа ММС Лада Веста с экраном (8450007950) - сенсорное стекло" в Омске, позвоните по телефону 8-965-875-4784 Предварительная стоимость доставки товара: Доставка первым классом почты России(сроки доставки как правио 2-7 дней по всей России) 150 руб. Доставка курьерской службой "СДЭК"(Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте cdek.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!) 600 руб. Доставка курьерской службой "EMS"(При предварительной оплате заказа. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте pochta.ru. Стоимость доставки оплачивается до отправки заказа!) 600 руб. Доставка ТК "Энергия" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте nrg-tk.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза! RU : 0 Кг.) 600 руб. Доставка ТК "КИТ" - только для ОПТовых заказов(При предварительной оплате заказа. Цена указана примерная с учетом забора груза. Возможность доставки в Ваш город, а также стоимость, уточняйте на официальном сайте tk-kit.ru. Стоимость доставки оплачивается ТК при получении груза!) 600 руб. Доставка почтой в Казахстан и Белоруссию(сроки как правило 7-15 дней) 400 руб. Доставка по всей России от 150 руб - положите товар в корзину и увидите стоимость и способы доставки конкретно в ваш населенный пункт."Тачскрин для автомагнитолы мультимедиа ММС Лада Веста с экраном (8450007950) - сенсорное стекло"

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2) При покупке от 5 штук мы Вам сделаем дополнительную скидку либо оптовую цену.



3) Если Вы наберете товаров на сумму от 5000 руб, то цены будут автоматически пересчитаны по оптовым.