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  • Аккумуляторные батареи
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    • Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 9C - HB406689ECW

    Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 9C - HB406689ECW

    Код:hon9c
    В наличии
    Розн.: 800 руб.
    Опт.: 650 руб.



    Парт-номер: HB406689ECW

    Напряжение: 3,82V

    Емкость: 3900 / 4000 mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Huawei

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