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  • Аккумуляторные батареи
  • Аккумулятор для HTC

    • Аккумулятор для HTC

    Аккумуляторные батареи - акб для коммуникаторов фирмы HTC

    Современная аккумуляторная батарея для htc рассчитана на продолжительную работу и отличается быстрым процессом зарядки. Эти комплектующие отличаются стабильной и очень надежной работой. В интернет-магазине Aksmob.ru Вы можете подобрать аккумуляторные батареи для телефонов htc различных серий и различной емкостью.

    Также у нас в продаже есть тачскрины и дисплеи для HTC смартфонов.


    Аккумуляторная батарейка для HTC A310e Explorer - АКБ Battery
    Аккумуляторная батарейка для HTC A310e Explorer - АКБ Battery

    Напряжение: 3,7 В

    Емкость: 1230 мАч

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Марка: 35H00154-01M, BD29100

    Производитель: HTC

    Аналоги: 35H00134-09M, 35H00143-01M, BA S540, BA S460

    Розн.: 600 руб.  550 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарейка для HTC A510e Wildfire S - АКБ Battery
    Аккумуляторная батарейка для HTC A510e Wildfire S - АКБ Battery

    Напряжение: 3,7 В

    Емкость: 1230 мАч

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Марка: 35H00154-01M, BD29100

    Производитель: HTC

    Аналоги: 35H00134-09M, 35H00143-01M, BA S540, BA S460

    Розн.: 600 руб.  550 руб.
    Опт.: 400 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Butterfly S (901s) - Original
    Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Butterfly S (901s) - Original

    Напряжение: 3,8v

    Емкость: 2300mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Марка, аналоги: BN07100 / 35H00207-01M

    Производитель: HTC

    Розн.: 750 руб.  700 руб.
    Опт.: 600 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Desire 200 (102e) - Battery BL01100
    Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Desire 200 (102e) - Battery BL01100

    Напряжение: 3,7V

    Емкость: 1230 mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Парт-номера: BL01100 / 35H00194-00M / 99H10905-00M / BA S850

    Производитель: HTC

    Розн.: 600 руб.  550 руб.
    Опт.: 450 руб.
    В наличии
    Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Desire 300
    Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Desire 300

    Напряжение: 3,8v

    Емкость: 1800mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Марка, аналоги: 35H00201-04M, 35H00201-16M, BA S890, BM60100

    Производитель: HTC

    Розн.: 650 руб.  600 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Desire 310, Dual Sim - Battery B0PA2100
    Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Desire 310, Dual Sim - Battery B0PA2100

    Напряжение: 3,8V

    Емкость: 2000 mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Парт-номера: 35H00211-00M-V, B0PA2100

    Производитель: HTC

    Розн.: 700 руб.  650 руб.
    Опт.: 600 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Desire 316 - Battery B0PB5100
    Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Desire 316 - Battery B0PB5100

    Напряжение: 3,7V

    Емкость: 1950 mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Парт-номера: 5360570, B0PB5100

    Производитель: HTC

    Розн.: 700 руб.  650 руб.
    Опт.: 600 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Desire 326G - Battery BOPL4100
    Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Desire 326G - Battery BOPL4100

    Напряжение: 3,8V

    Емкость: 2000 mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Парт-номера: BOPL4100 / B0PL4100

    Производитель: HTC

    Розн.: 700 руб.  650 руб.
    Опт.: 600 руб.
    В наличии
    Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Desire 400 Dual Sim
    Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Desire 400 Dual Sim

    Напряжение: 3,8v

    Емкость: 1800mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Марка, аналоги: 35H00201-04M, 35H00201-16M, BA S890, BM60100

    Производитель: HTC

    Розн.: 700 руб.  650 руб.
    Опт.: 600 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Desire 500
    Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Desire 500

    Напряжение: 3,8v

    Емкость: 1800mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Марка, аналоги: 35H00201-04M, 35H00201-16M, BA S890, BM60100

    Производитель: HTC

    Розн.: 700 руб.  650 руб.
    Опт.: 600 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Desire 500 Dual Sim (HTC 506e)
    Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Desire 500 Dual Sim (HTC 506e)

    Напряжение: 3,8v

    Емкость: 1800mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Марка, аналоги: 35H00201-04M, 35H00201-16M, BA S890, BM60100

    Производитель: HTC

    Розн.: 700 руб.  650 руб.
    Опт.: 600 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Desire 501 (HTC 603e) - Battery BM65100
    Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Desire 501 (HTC 603e) - Battery BM65100

    Напряжение: 3,8V

    Емкость: 2100 mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Парт-номера: 35H00213-00M / 35H00215-00M / BA S930 / BM65100

    Производитель: HTC

    Розн.: 700 руб.  650 руб.
    Опт.: 600 руб.
    В наличии

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