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Аккумулятор для HTC
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Аккумуляторные батареи - акб для коммуникаторов фирмы HTC
Современная аккумуляторная батарея для htc рассчитана на продолжительную работу и отличается быстрым процессом зарядки. Эти комплектующие отличаются стабильной и очень надежной работой. В интернет-магазине Aksmob.ru Вы можете подобрать аккумуляторные батареи для телефонов htc различных серий и различной емкостью.
Также у нас в продаже есть тачскрины и дисплеи для HTC смартфонов.
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Аккумуляторная батарейка для HTC A310e Explorer - АКБ Battery
Напряжение: 3,7 В
Емкость: 1230 мАч
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Марка: 35H00154-01M, BD29100
Производитель: HTC
Аналоги: 35H00134-09M, 35H00143-01M, BA S540, BA S460
Розн.:
600 руб. 550 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарейка для HTC A510e Wildfire S - АКБ Battery
Напряжение: 3,7 В
Емкость: 1230 мАч
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Марка: 35H00154-01M, BD29100
Производитель: HTC
Аналоги: 35H00134-09M, 35H00143-01M, BA S540, BA S460
Розн.:
600 руб. 550 руб.
Опт.: 400 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Butterfly S (901s) - Original
Напряжение: 3,8v
Емкость: 2300mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Марка, аналоги: BN07100 / 35H00207-01M
Производитель: HTC
Розн.:
750 руб. 700 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Desire 200 (102e) - Battery BL01100
Напряжение: 3,7V
Емкость: 1230 mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Парт-номера: BL01100 / 35H00194-00M / 99H10905-00M / BA S850
Производитель: HTC
Розн.:
600 руб. 550 руб.
Опт.: 450 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Desire 300
Напряжение: 3,8v
Емкость: 1800mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Марка, аналоги: 35H00201-04M, 35H00201-16M, BA S890, BM60100
Производитель: HTC
Розн.:
650 руб. 600 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Desire 310, Dual Sim - Battery B0PA2100
Напряжение: 3,8V
Емкость: 2000 mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Парт-номера: 35H00211-00M-V, B0PA2100
Производитель: HTC
Розн.:
700 руб. 650 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Desire 316 - Battery B0PB5100
Напряжение: 3,7V
Емкость: 1950 mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Парт-номера: 5360570, B0PB5100
Производитель: HTC
Розн.:
700 руб. 650 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Desire 326G - Battery BOPL4100
Напряжение: 3,8V
Емкость: 2000 mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Парт-номера: BOPL4100 / B0PL4100
Производитель: HTC
Розн.:
700 руб. 650 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Desire 400 Dual Sim
Напряжение: 3,8v
Емкость: 1800mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Марка, аналоги: 35H00201-04M, 35H00201-16M, BA S890, BM60100
Производитель: HTC
Розн.:
700 руб. 650 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Desire 500
Напряжение: 3,8v
Емкость: 1800mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Марка, аналоги: 35H00201-04M, 35H00201-16M, BA S890, BM60100
Производитель: HTC
Розн.:
700 руб. 650 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Desire 500 Dual Sim (HTC 506e)
Напряжение: 3,8v
Емкость: 1800mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Марка, аналоги: 35H00201-04M, 35H00201-16M, BA S890, BM60100
Производитель: HTC
Розн.:
700 руб. 650 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (акб) для HTC Desire 501 (HTC 603e) - Battery BM65100
Напряжение: 3,8V
Емкость: 2100 mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Парт-номера: 35H00213-00M / 35H00215-00M / BA S930 / BM65100
Производитель: HTC
Розн.:
700 руб. 650 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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