Аккумулятор (батарейки) для Alcatel Если смартфон быстро разряжается или медленно заряжается, корпус вздулся и нагревается при эксплуатации, это может свидетельствовать о том, что аккумулятор для телефона Alcatel вышел из строя, и требуется его срочная замена. Новые литий-ионные накопители обладают повышенной емкостью, низким саморазрядом, в них отсутствует «эффект памяти», то есть необходимость дожидаться полных разрядки и зарядки источника. Встроенный контроллер самостоятельно отрегулирует степень заряда аккумулятора и обезопасит его от полного разряжения или от перезаряда. Фирменная батарея на смартфон Alcatel обеспечит долгий и безотказный срок его службы. В нашем ассортименте представлены запчасти для всех существующих современных устройств. Предлагаемые АКБ для Alcatel изготовлены только из оригинальных деталей, укомплектованы инструкцией на русском языке, поставляются в заводской упаковке. На все изделия предоставляется гарантия.



