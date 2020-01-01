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Аккумулятор (батарейки) для Alcatel
|Если смартфон быстро разряжается или медленно заряжается, корпус вздулся и нагревается при эксплуатации, это может свидетельствовать о том, что аккумулятор для телефона Alcatel вышел из строя, и требуется его срочная замена. Новые литий-ионные накопители обладают повышенной емкостью, низким саморазрядом, в них отсутствует «эффект памяти», то есть необходимость дожидаться полных разрядки и зарядки источника. Встроенный контроллер самостоятельно отрегулирует степень заряда аккумулятора и обезопасит его от полного разряжения или от перезаряда. Фирменная батарея на смартфон Alcatel обеспечит долгий и безотказный срок его службы. В нашем ассортименте представлены запчасти для всех существующих современных устройств. Предлагаемые АКБ для Alcatel изготовлены только из оригинальных деталей, укомплектованы инструкцией на русском языке, поставляются в заводской упаковке. На все изделия предоставляется гарантия.
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Аккумулятор (батарея) TLi014A1 для Alcatel One Touch 4005D Glory 2, 4010 TPOP, 4010D TPOP, 4030D (sPOP), 5020D (MPOP), MTC 970, 972
Парт-номер: TLi014A1
Напряжение: 3,7V
Емкость: 1400mAh
Производитель: Alcatel
Розн.:
750 руб. 650 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Аккумулятор (батарея) TLi020F1 для Alcatel One Touch 6036Y Idol 2 mini S, 5042A / D / F / G / W / X POP 2, 7040, 7041D POP C7 Dual, 7041X POP C7, TCL D920
Парт-номер: TLi020F1
Напряжение: 3,8V
Емкость: 1900-2000mAh
Производитель: Alcatel
Аналоги: TLi019B1 / TLi019B2 / TLi020F1 / TLi020G1
Розн.:
750 руб. 650 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Аккумулятор (батарея) TLiB50B для Alcatel 4030/ 4010D/ 4013D/ 4014D/ 4027D/ 4035D/ 5020/ 5020D/ МТС 970 / Megafon SP-AL - CAB60B0000C2
Парт-номер: TLiB50B / CAB60B0000C2
Напряжение: 3,7V
Емкость: 1400mAh
Производитель: Alcatel
Розн.:
650 руб. 550 руб.
Опт.: 550 руб.
В наличии
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Аккумулятор (батарея) TLiB50B для Alcatel One Touch SPOP 4030D - CAB60B0000C2
Парт-номер: TLiB50B / CAB60B0000C2
Напряжение: 3,7V
Емкость: 1400mAh
Производитель: Alcatel
Розн.:
690 руб. 590 руб.
Опт.: 550 руб.
В наличии
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Аккумулятор (батарея) TLiB5AF для Alcatel One Touch 997, 997D, 5035 (xPOP), 5036D POP C5, Sapphire 2, МТС 975
Парт-номер: TLiB5AF
Напряжение: 3,7V
Емкость: 1800mAh
Производитель: Alcatel
Совместимость: CAB32E0000C1, CAB32E0000C2, TLIB32E, TLIB5AF
Розн.:
750 руб. 650 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Аккумулятор (батарея) TLp017A2 для Alcatel One Touch IDOL Mini Dual OT-6012X / OT-6012D / OT-6014X / OT-6015X / OT-6016X / OT-6016D
Парт-номер: TLp017A2
Напряжение: 3,8V
Емкость: 1700mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Alcatel
Розн.:
890 руб. 790 руб.
Опт.: 750 руб.
В наличии
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Аккумулятор (батарея) TLp020A2 для Alcatel One Touch 5050X / 5050Y POP S3 / 5065D POP 3
Парт-номер: TLp020A1 / TLp020A2
Напряжение: 3,8V
Емкость: 2000mAh
Тип аккумулятора: Li-Polymer
Производитель: Alcatel
Розн.:
750 руб. 650 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Аккумулятор (батарея) TLp025A2 для Alcatel One Touch idol 6040 / 6043D / 7047A / 7047D / 8000D / 8008D / 8008X / TCL 920 / J926T / J928 / J929L / S830U / S860 / S960T / Y710 / Y900
Парт-номер: TLp025A1 / TLp025A2 / TLp025A4 FIH435573 CAC2500013C2 CAC2500049C2 CAC2500028C2
Напряжение: 3,8V
Емкость: 2500mAh
Тип аккумулятора: Li-Polymer
Производитель: Alcatel
Розн.:
800 руб. 700 руб.
Опт.: 700 руб.
В наличии
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Аккумулятор (батарея) TLp025A2 для Alcatel OT-5054D / OT-7043K / OT-7043Y / OT-7044X / OT-7047D / OT-7048X
Парт-номер: TLp025A1 / TLp025A2
Напряжение: 3,8V
Емкость: 2500mAh
Тип аккумулятора: Li-Polymer
Производитель: Alcatel
Розн.:
850 руб. 750 руб.
Опт.: 700 руб.
В наличии
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Аккумулятор (батарея) TLp025C1 для Alcatel One Touch 5056D POP 4 Plus
Парт-номер: TLp025C1 / TLp025C2
Напряжение: 3,8V
Емкость: 2500mAh
Тип аккумулятора: Li-Polymer
Производитель: Alcatel
Розн.:
850 руб. 750 руб.
Опт.: 700 руб.
В наличии
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Аккумулятор (батарея) TLp029A2-S для Alcatel One Touch 6045Y IDOL 3
Парт-номер: TLp029A2-S / TLp029AJ
Напряжение: 3,8V
Емкость: 2910mAh
Тип аккумулятора: Li-Polymer
Производитель: Alcatel
Розн.:
850 руб. 750 руб.
Опт.: 700 руб.
В наличии
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Аккумулятор (батарея) TLp034B2 для Alcatel One Touch Hero 8020D / 7050Y / 8020X / A995L / TCL Y910 / Y910T
Парт-номер: TLp034B1 / TLp034B2
Напряжение: 3,8V
Емкость: 3400mAh
Тип аккумулятора: Li-Polymer
Производитель: Alcatel
Розн.:
850 руб. 750 руб.
Опт.: 700 руб.
В наличии
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