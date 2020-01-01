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  • Аккумуляторные батареи
  • Аккумулятор (батарейки) для Alcatel

    • Аккумулятор (батарейки) для Alcatel
    Если смартфон быстро разряжается или медленно заряжается, корпус вздулся и нагревается при эксплуатации, это может свидетельствовать о том, что аккумулятор для телефона Alcatel вышел из строя, и требуется его срочная замена. Новые литий-ионные накопители обладают повышенной емкостью, низким саморазрядом, в них отсутствует «эффект памяти», то есть необходимость дожидаться полных разрядки и зарядки источника. Встроенный контроллер самостоятельно отрегулирует степень заряда аккумулятора и обезопасит его от полного разряжения или от перезаряда. Фирменная батарея на смартфон Alcatel обеспечит долгий и безотказный срок его службы. В нашем ассортименте представлены запчасти для всех существующих современных устройств. Предлагаемые АКБ для Alcatel изготовлены только из оригинальных деталей, укомплектованы инструкцией на русском языке, поставляются в заводской упаковке. На все изделия предоставляется гарантия.


    Аккумулятор (батарея) TLi014A1 для Alcatel One Touch 4005D Glory 2, 4010 TPOP, 4010D TPOP, 4030D (sPOP), 5020D (MPOP), MTC 970, 972
    Аккумулятор (батарея) TLi014A1 для Alcatel One Touch 4005D Glory 2, 4010 TPOP, 4010D TPOP, 4030D (sPOP), 5020D (MPOP), MTC 970, 972

    Парт-номер: TLi014A1

    Напряжение: 3,7V

    Емкость: 1400mAh

    Производитель: Alcatel

    Розн.: 750 руб.  650 руб.
    Опт.: 600 руб.
    В наличии
    		 Аккумулятор (батарея) TLi020F1 для Alcatel One Touch 6036Y Idol 2 mini S, 5042A / D / F / G / W / X POP 2, 7040, 7041D POP C7 Dual, 7041X POP C7, TCL D920
    Аккумулятор (батарея) TLi020F1 для Alcatel One Touch 6036Y Idol 2 mini S, 5042A / D / F / G / W / X POP 2, 7040, 7041D POP C7 Dual, 7041X POP C7, TCL D920

    Парт-номер: TLi020F1

    Напряжение: 3,8V

    Емкость: 1900-2000mAh

    Производитель: Alcatel

    Аналоги: TLi019B1 / TLi019B2 / TLi020F1 / TLi020G1

    Розн.: 750 руб.  650 руб.
    Опт.: 600 руб.
    В наличии
    		 Аккумулятор (батарея) TLiB50B для Alcatel 4030/ 4010D/ 4013D/ 4014D/ 4027D/ 4035D/ 5020/ 5020D/ МТС 970 / Megafon SP-AL - CAB60B0000C2
    Аккумулятор (батарея) TLiB50B для Alcatel 4030/ 4010D/ 4013D/ 4014D/ 4027D/ 4035D/ 5020/ 5020D/ МТС 970 / Megafon SP-AL - CAB60B0000C2

    Парт-номер: TLiB50B / CAB60B0000C2

    Напряжение: 3,7V

    Емкость: 1400mAh

    Производитель: Alcatel

    Розн.: 650 руб.  550 руб.
    Опт.: 550 руб.
    В наличии
    		 Аккумулятор (батарея) TLiB50B для Alcatel One Touch SPOP 4030D - CAB60B0000C2
    Аккумулятор (батарея) TLiB50B для Alcatel One Touch SPOP 4030D - CAB60B0000C2

    Парт-номер: TLiB50B / CAB60B0000C2

    Напряжение: 3,7V

    Емкость: 1400mAh

    Производитель: Alcatel

    Розн.: 690 руб.  590 руб.
    Опт.: 550 руб.
    В наличии
    Аккумулятор (батарея) TLiB5AF для Alcatel One Touch 997, 997D, 5035 (xPOP), 5036D POP C5, Sapphire 2, МТС 975
    Аккумулятор (батарея) TLiB5AF для Alcatel One Touch 997, 997D, 5035 (xPOP), 5036D POP C5, Sapphire 2, МТС 975

    Парт-номер: TLiB5AF

    Напряжение: 3,7V

    Емкость: 1800mAh

    Производитель: Alcatel

    Совместимость: CAB32E0000C1, CAB32E0000C2, TLIB32E, TLIB5AF

    Розн.: 750 руб.  650 руб.
    Опт.: 600 руб.
    В наличии
    		 Аккумулятор (батарея) TLp017A2 для Alcatel One Touch IDOL Mini Dual OT-6012X / OT-6012D / OT-6014X / OT-6015X / OT-6016X / OT-6016D
    Аккумулятор (батарея) TLp017A2 для Alcatel One Touch IDOL Mini Dual OT-6012X / OT-6012D / OT-6014X / OT-6015X / OT-6016X / OT-6016D

    Парт-номер: TLp017A2

    Напряжение: 3,8V

    Емкость: 1700mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Alcatel

    Розн.: 890 руб.  790 руб.
    Опт.: 750 руб.
    В наличии
    		 Аккумулятор (батарея) TLp020A2 для Alcatel One Touch 5050X / 5050Y POP S3 / 5065D POP 3
    Аккумулятор (батарея) TLp020A2 для Alcatel One Touch 5050X / 5050Y POP S3 / 5065D POP 3

    Парт-номер: TLp020A1 / TLp020A2

    Напряжение: 3,8V

    Емкость: 2000mAh

    Тип аккумулятора: Li-Polymer

    Производитель: Alcatel

    Розн.: 750 руб.  650 руб.
    Опт.: 600 руб.
    В наличии
    		 Аккумулятор (батарея) TLp025A2 для Alcatel One Touch idol 6040 / 6043D / 7047A / 7047D / 8000D / 8008D / 8008X / TCL 920 / J926T / J928 / J929L / S830U / S860 / S960T / Y710 / Y900
    Аккумулятор (батарея) TLp025A2 для Alcatel One Touch idol 6040 / 6043D / 7047A / 7047D / 8000D / 8008D / 8008X / TCL 920 / J926T / J928 / J929L / S830U / S860 / S960T / Y710 / Y900

    Парт-номер: TLp025A1 / TLp025A2 / TLp025A4 FIH435573 CAC2500013C2 CAC2500049C2 CAC2500028C2

    Напряжение: 3,8V

    Емкость: 2500mAh

    Тип аккумулятора: Li-Polymer

    Производитель: Alcatel

    Розн.: 800 руб.  700 руб.
    Опт.: 700 руб.
    В наличии
    Аккумулятор (батарея) TLp025A2 для Alcatel OT-5054D / OT-7043K / OT-7043Y / OT-7044X / OT-7047D / OT-7048X
    Аккумулятор (батарея) TLp025A2 для Alcatel OT-5054D / OT-7043K / OT-7043Y / OT-7044X / OT-7047D / OT-7048X

    Парт-номер: TLp025A1 / TLp025A2

    Напряжение: 3,8V

    Емкость: 2500mAh

    Тип аккумулятора: Li-Polymer

    Производитель: Alcatel

    Розн.: 850 руб.  750 руб.
    Опт.: 700 руб.
    В наличии
    		 Аккумулятор (батарея) TLp025C1 для Alcatel One Touch 5056D POP 4 Plus
    Аккумулятор (батарея) TLp025C1 для Alcatel One Touch 5056D POP 4 Plus

    Парт-номер: TLp025C1 / TLp025C2

    Напряжение: 3,8V

    Емкость: 2500mAh

    Тип аккумулятора: Li-Polymer

    Производитель: Alcatel

    Розн.: 850 руб.  750 руб.
    Опт.: 700 руб.
    В наличии
    		 Аккумулятор (батарея) TLp029A2-S для Alcatel One Touch 6045Y IDOL 3
    Аккумулятор (батарея) TLp029A2-S для Alcatel One Touch 6045Y IDOL 3

    Парт-номер: TLp029A2-S / TLp029AJ

    Напряжение: 3,8V

    Емкость: 2910mAh

    Тип аккумулятора: Li-Polymer

    Производитель: Alcatel

    Розн.: 850 руб.  750 руб.
    Опт.: 700 руб.
    В наличии
    		 Аккумулятор (батарея) TLp034B2 для Alcatel One Touch Hero 8020D / 7050Y / 8020X / A995L / TCL Y910 / Y910T
    Аккумулятор (батарея) TLp034B2 для Alcatel One Touch Hero 8020D / 7050Y / 8020X / A995L / TCL Y910 / Y910T

    Парт-номер: TLp034B1 / TLp034B2

    Напряжение: 3,8V

    Емкость: 3400mAh

    Тип аккумулятора: Li-Polymer

    Производитель: Alcatel

    Розн.: 850 руб.  750 руб.
    Опт.: 700 руб.
    В наличии

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