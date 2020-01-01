Аккумулятор (батарейки) для LG Аккумуляторы - батареи для мобильных телефонов LG - battery

Мобильные телефоны и смартфоны LG занимают особое положение среди всех сотовых. Благодаря своей аппаратной начинке и своеобразному дизайну среди всех остальных марок телефонов.



Но как и во всех мобильниках, в LG тоже установлена аккумуляторная батарея съемная, и со временем ее ресурс истощается, батарея выходит из строя.



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