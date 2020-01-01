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Аккумулятор (батарея) для телефона LG P970 Optimus Black - Оригинал - Battery BL-44JN
Аккумулятор (батарея) для телефона LG P970 Optimus Black - Оригинал - Battery BL-44JN
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  • Аккумуляторные батареи
  • Аккумулятор (батарейки) для LG

    • Аккумулятор (батарейки) для LG

    Аккумуляторы - батареи для мобильных телефонов LG - battery


    Мобильные телефоны и смартфоны LG занимают особое положение среди всех сотовых. Благодаря своей аппаратной начинке и своеобразному дизайну среди всех остальных марок телефонов.

    Но как и во всех мобильниках, в LG тоже установлена аккумуляторная батарея съемная, и со временем ее ресурс истощается, батарея выходит из строя.

    Наш магазин AKSmob.ru предлагает самый широкий выбор ОРИГИНАЛЬНЫХ аккумуляторов как на флагманские телефоны LG, так и на устаревшие модели, по умеренной цене и высокого качества.

    Доставка по всей России. Оплата при получении на почте


    Аккумулятор (батарея) для телефона LG A290 - Оригинал - Battery BL-44JN
    Аккумулятор (батарея) для телефона LG A290 - Оригинал - Battery BL-44JN

    Емкость: 1500mAh

    Напряжение: 3.7V

    Качество: Оригинал

    Производитель: LG

    Парт-номер АКБ: BL-44JN

    Розн.: 700 руб.  600 руб.
    Опт.: 600 руб.
    В наличии
    		 Аккумулятор (батарея) для телефона LG C550 Optimus Chat - Оригинал - Battery BL-42FN
    Аккумулятор (батарея) для телефона LG C550 Optimus Chat - Оригинал - Battery BL-42FN

    Емкость: 1280mAh

    Напряжение: 3.7V

    Качество: Оригинал

    Производитель: LG

    Парт-номер АКБ: BL-42FN

    Розн.: 700 руб.  600 руб.
    Опт.: 450 руб.
    В наличии
    		 Аккумулятор (батарея) для телефона LG C660 Optimus Pro - Оригинал - Battery BL-44JN
    Аккумулятор (батарея) для телефона LG C660 Optimus Pro - Оригинал - Battery BL-44JN

    Емкость: 1500mAh

    Напряжение: 3.7V

    Качество: Оригинал

    Производитель: LG

    Парт-номер АКБ: BL-44JN

    Розн.: 700 руб.  600 руб.
    Опт.: 600 руб.
    В наличии
    		 Аккумулятор (батарея) для телефона LG Class Zero H650E - Оригинал - Battery BL-T22
    Аккумулятор (батарея) для телефона LG Class Zero H650E - Оригинал - Battery BL-T22

    Емкость: 2050mAh

    Напряжение: 3.8V

    Качество: Оригинал

    Производитель: LG

    Парт-номер АКБ: BL-T22

    Розн.: 850 руб.  750 руб.
    Опт.: 750 руб.
    В наличии
    Аккумулятор (батарея) для телефона LG D285 L65 Dual - Оригинал - Battery BL-52UH
    Аккумулятор (батарея) для телефона LG D285 L65 Dual - Оригинал - Battery BL-52UH

    Емкость: 2100mAh

    Напряжение: 3.8V

    Качество: Оригинал

    Производитель: LG

    Парт-номер АКБ: BL-52UH

    Розн.: 790 руб.  690 руб.
    Опт.: 650 руб.
    В наличии
    		 Аккумулятор (батарея) для телефона LG D320 L70 - Оригинал - Battery BL-52UH
    Аккумулятор (батарея) для телефона LG D320 L70 - Оригинал - Battery BL-52UH

    Емкость: 2100mAh

    Напряжение: 3.8V

    Качество: Оригинал

    Производитель: LG

    Парт-номер АКБ: BL-52UH

    Розн.: 790 руб.  690 руб.
    Опт.: 650 руб.
    В наличии
    		 Аккумулятор (батарея) для телефона LG D325 L70 - Оригинал - Battery BL-52UH
    Аккумулятор (батарея) для телефона LG D325 L70 - Оригинал - Battery BL-52UH

    Емкость: 2100mAh

    Напряжение: 3.8V

    Качество: Оригинал

    Производитель: LG

    Парт-номер АКБ: BL-52UH

    Розн.: 950 руб.  850 руб.
    Опт.: 800 руб.
    В наличии
    		 Аккумулятор (батарея) для телефона LG D405 L90 - Оригинал - Battery BL-54SH
    Аккумулятор (батарея) для телефона LG D405 L90 - Оригинал - Battery BL-54SH

    Емкость: 2540mAh

    Напряжение: 3.8V

    Качество: Оригинал

    Производитель: LG

    Парт-номер АКБ: BL-54SH

    Розн.: 800 руб.  700 руб.
    Опт.: 650 руб.
    В наличии
    Аккумулятор (батарея) для телефона LG D410 L90 Dual - Оригинал - Battery BL-54SH
    Аккумулятор (батарея) для телефона LG D410 L90 Dual - Оригинал - Battery BL-54SH

    Емкость: 2540mAh

    Напряжение: 3.8V

    Качество: Оригинал

    Производитель: LG

    Парт-номер АКБ: BL-54SH

    Розн.: 800 руб.  700 руб.
    Опт.: 650 руб.
    В наличии
    		 Аккумулятор (батарея) для телефона LG D618 / D620 / D620K G2 mini - Оригинал - Battery BL-59UH
    Аккумулятор (батарея) для телефона LG D618 / D620 / D620K G2 mini - Оригинал - Battery BL-59UH

    Емкость: 2440mAh

    Напряжение: 3.8V

    Качество: Оригинал

    Производитель: LG

    Парт-номер АКБ: BL-59UH

    Розн.: 800 руб.  700 руб.
    Опт.: 650 руб.
    В наличии
    		 Аккумулятор (батарея) для телефона LG D690 G3 Stylus - Оригинал - Battery BL-53YH
    Аккумулятор (батарея) для телефона LG D690 G3 Stylus - Оригинал - Battery BL-53YH

    Емкость: 2940mAh

    Напряжение: 3.8V

    Качество: Оригинал

    Производитель: LG

    Парт-номер АКБ: BL-53YH

    Розн.: 800 руб.  700 руб.
    Опт.: 650 руб.
    В наличии
    		 Аккумулятор (батарея) для телефона LG D724 G3 s - Оригинал - Battery BL-54SH
    Аккумулятор (батарея) для телефона LG D724 G3 s - Оригинал - Battery BL-54SH

    Емкость: 2540mAh

    Напряжение: 3.8V

    Качество: Оригинал

    Производитель: LG

    Парт-номер АКБ: BL-54SH

    Розн.: 800 руб.  700 руб.
    Опт.: 650 руб.
    В наличии

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