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Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
Тел:
89658754784
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Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
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Тачскрин для навигатора Explay PN-940 - сенсорное стекло
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Аккумуляторные батареи
Аккумулятор (батарейки) для Prestigio
Аккумулятор (батарейки) для Prestigio
Аккумулятор для телефона Prestigio
Аккумуляторная батарея (АКБ) для Prestigio MultiPhone 3350 DUO - Original
Напряжение:
3,7V
Емкость:
1200mAh
Тип аккумулятора:
литий-ионный
Производитель:
Prestigio
Розн.:
700 руб.
600 руб.
Опт.: 550 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (АКБ) для Prestigio MultiPhone 3400 DUO - Original
Напряжение:
3.7V
Емкость:
1500mAh
Тип аккумулятора:
литий-ион (Li-Ion)
Производитель:
Prestigio
Розн.:
700 руб.
600 руб.
Опт.: 550 руб.
В наличии
Купить
Аккумуляторная батарея (АКБ) для Prestigio MultiPhone 3404 DUO - Original
Напряжение:
3.7V
Емкость:
2000mAh
Тип аккумулятора:
литий-ион (Li-Ion)
Производитель:
Prestigio
Розн.:
700 руб.
600 руб.
Опт.: 550 руб.
В наличии
Купить
Аккумуляторная батарея (АКБ) для Prestigio MultiPhone 3500 DUO - Original
Напряжение:
3,7V
Емкость:
1700mAh
Тип аккумулятора:
литий-полимер (Li-Polymer)
Производитель:
Prestigio
Розн.:
700 руб.
600 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (АКБ) для Prestigio MultiPhone 3501 DUO - Original
Напряжение:
3,7V
Емкость:
2500mAh
Тип аккумулятора:
литий-ионный
Производитель:
Prestigio
Розн.:
700 руб.
600 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (АКБ) для Prestigio MultiPhone 3502 DUO - Original
Напряжение:
3.7V
Емкость:
2000mAh
Тип аккумулятора:
литий-ион (Li-Ion)
Производитель:
Prestigio
Розн.:
700 руб.
600 руб.
Опт.: 550 руб.
Нет в наличии
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Аккумуляторная батарея (АКБ) для Prestigio MultiPhone 3540 DUO - Original
Напряжение:
3.7V
Емкость:
2000mAh
Тип аккумулятора:
литий-ион (Li-Ion)
Производитель:
Prestigio
Розн.:
700 руб.
600 руб.
Опт.: 550 руб.
В наличии
Купить
Аккумуляторная батарея (АКБ) для Prestigio MultiPhone 4020 DUO - Original
Напряжение:
3,7V
Емкость:
1700mAh
Тип аккумулятора:
литий-полимер (Li-Polymer)
Производитель:
Prestigio
Розн.:
700 руб.
600 руб.
Опт.: 550 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (АКБ) для Prestigio MultiPhone 4040 DUO - Original
Напряжение:
3,7V
Емкость:
1500mAh
Тип аккумулятора:
литий-ионный
Производитель:
Prestigio
Розн.:
700 руб.
600 руб.
Опт.: 550 руб.
В наличии
Купить
Аккумуляторная батарея (АКБ) для Prestigio MultiPhone 4044 DUO - Original
Напряжение:
3,7V
Емкость:
1500mAh
Тип аккумулятора:
литий-полимер (Li-Polymer)
Производитель:
Prestigio
Розн.:
700 руб.
600 руб.
Опт.: 550 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (АКБ) для Prestigio MultiPhone 4055 DUO - Original
Напряжение:
3.7V
Емкость:
2500mAh
Тип аккумулятора:
литий-ион (Li-Ion)
Производитель:
Prestigio
Розн.:
700 руб.
600 руб.
Опт.: 550 руб.
Нет в наличии
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Аккумуляторная батарея (АКБ) для Prestigio MultiPhone 4322 DUO - Original
Напряжение:
4.2V
Емкость:
1500mAh
Тип аккумулятора:
литий-ион (Li-Ion)
Производитель:
Prestigio
Розн.:
700 руб.
600 руб.
Опт.: 550 руб.
В наличии
Купить
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