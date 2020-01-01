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Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
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Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
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Оригинальный аккумулятор (батарея) для Samsung Galaxy Note 3 Neo SM-N750 - EB-BG750BBC
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Аккумуляторные батареи
Аккумулятор (батарейки) для Xiaomi
Аккумулятор (батарейки) для Xiaomi
Аккумулятор (батарейки) для Xiaomi
Аккумуляторная батарея (АКБ) BM35 для Xiaomi Mi4c - Original
Напряжение:
3.84V
Емкость:
3080mAh
Тип аккумулятора:
литий-ионный
Производитель:
Xiaomi BM35
Розн.:
750 руб.
700 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (АКБ) BM36 для Xiaomi Mi5S - Original
Напряжение:
3.85V
Емкость:
3100mAh
Тип аккумулятора:
литий-ионный
Производитель:
Xiaomi BM36
Розн.:
750 руб.
700 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (АКБ) BM38 для Xiaomi Mi4s - Original
Напряжение:
4.40V
Емкость:
3210mAh
Тип аккумулятора:
литий-ионный
Производитель:
Xiaomi BM38
Розн.:
750 руб.
700 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (АКБ) BM40 для Xiaomi Hongmi 2 / Red rice 2 / Redmi 2 - Original
Напряжение:
4.35V
Емкость:
2080mAh
Тип аккумулятора:
литий-полимер (Li-Polymer)
Производитель:
Xiaomi / BM40 / BM41 / BM44
Розн.:
700 руб.
650 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (АКБ) BM40 для Xiaomi Mi2A / Mi2 / M2A / 2A - Original
Напряжение:
4.35V
Емкость:
2080mAh
Тип аккумулятора:
литий-полимер (Li-Polymer)
Производитель:
Xiaomi / BM40 / BM41 / BM44
Розн.:
700 руб.
650 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (АКБ) BM40 для Xiaomi Red Rise / Hongmi 1S - Original
Напряжение:
4.35V
Емкость:
2080mAh
Тип аккумулятора:
литий-полимер (Li-Polymer)
Производитель:
Xiaomi / BM40 / BM41 / BM44
Розн.:
700 руб.
650 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (АКБ) BM42 для Xiaomi Redmi Note 4G - Original
Напряжение:
4.35V
Емкость:
3100mAh
Тип аккумулятора:
литий-ионный
Производитель:
Xiaomi BM42
Розн.:
700 руб.
650 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (АКБ) BM44 для Xiaomi Redmi 2 / Redmi 2 EE - Original
Напряжение:
4.35V
Емкость:
2200mAh
Тип аккумулятора:
литий-ионный
Производитель:
Xiaomi BM44
Розн.:
700 руб.
650 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (АКБ) BM45 для Xiaomi Redmi Note 2 - Original
Напряжение:
4.4V
Емкость:
3020mAh
Тип аккумулятора:
литий-ионный
Производитель:
Xiaomi BM45
Розн.:
700 руб.
650 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (АКБ) BM46 для Xiaomi Redmi Note 3 / Redmi Note 3 Pro - Original
Напряжение:
4.4V
Емкость:
4000mAh
Тип аккумулятора:
литий-ионный
Производитель:
Xiaomi BM46
Розн.:
750 руб.
700 руб.
Опт.: 700 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (АКБ) BM47 для Xiaomi Redmi 3 / Redmi 3S / Redmi 3 Pro - Original
Напряжение:
4.4V
Емкость:
4000mAh
Тип аккумулятора:
литий-ионный
Производитель:
Xiaomi BM47
Розн.:
800 руб.
750 руб.
Опт.: 700 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (АКБ) BM48 для Xiaomi Mi Note 2 - Original
Напряжение:
3.85V
Емкость:
4000mAh
Тип аккумулятора:
литий-ионный
Производитель:
Xiaomi BM48
Розн.:
790 руб.
740 руб.
Опт.: 700 руб.
В наличии
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