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Аккумулятор (батарейки) для Sony
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Аккумуляторные батарейки для мобильных телефонов и смартфонов Sony - АКБ, Battery
На сайте нашего интернет-магазина Вы можете приобрести аккумуляторные батарейки sony, а также различные аксессуары. Компания Aksmob.ru предлагает доступные цены и широкий выбор комплектующих для различных моделей телефонов производства этой популярной марки. У нас Вы сможете подобрать аккумулятор для телефона sony ST25, ST26i, LT29, и других серий.
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Аккумуляторная батарея для Sony Xperia C2304 / C2305 / S39c / S39h Xperia C / C6602 / C6603 / C6606 / C6616 / L36a / L36i / L36h Xperia Z - LIS1502ERPC
Парт-номер: LIS1502ERPC
Напряжение: 3,7V
Емкость: 2330mAh
Тип аккумулятора: Li-polymer Battery
Производитель: Sony
Розн.:
780 руб. 730 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея для Sony Xperia C3 / Dual / D2502 / D2533 / S55t / S55u - LIS1546ERPC
Парт-номер: LIS1546ERPC
Напряжение: 3,8V
Емкость: 2500mAh
Тип аккумулятора: Li-polymer Battery
Производитель: Sony
Розн.:
800 руб. 750 руб.
Опт.: 700 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея для Sony Xperia C5 Ultra Dual (E5506, E5533, E5553) - LIS1579ERPC
Парт-номер: LIS1579ERPC
Напряжение: 3,8V
Емкость: 2930mAh
Тип аккумулятора: Li-polymer Battery
Производитель: Sony
Розн.:
890 руб. 840 руб.
Опт.: 800 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея для Sony Xperia E4 E2105 / E2104 / E2115 / E4 Dual - LIS1574ERPC
Парт-номер: LIS1574ERPC
Напряжение: 3,8V
Емкость: 2300mAh
Тип аккумулятора: Li-polymer Battery
Производитель: Sony
Розн.:
750 руб. 700 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея для Sony Xperia E4g E2003 / E2006 / E2033 / E2053 / E4g Dual - LIS1574ERPC
Парт-номер: LIS1574ERPC
Напряжение: 3,8V
Емкость: 2300mAh
Тип аккумулятора: Li-polymer Battery
Производитель: Sony
Розн.:
750 руб. 700 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея для Sony Xperia SP C5302 / C5303 / C5306 / M35h - LIS1509ERPC
Парт-номер: LIS1509ERPC
Напряжение: 3,7V
Емкость: 2300mAh
Тип аккумулятора: Li-polymer Battery
Производитель: Sony
Розн.:
790 руб. 740 руб.
Опт.: 650 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея для Sony Xperia T2 Ultra / Ultra Dual / D5303 / D5306 / D5322 - AGPB012-A001
Парт-номер: AGPB012-A001
Напряжение: 3,8V
Емкость: 3000mAh
Тип аккумулятора: Li-polymer Battery
Производитель: Sony
Розн.:
750 руб. 700 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея для Sony Xperia T3 D5102 / D5103 / D5106 - LIS1546ERPC
Парт-номер: LIS1546ERPC
Напряжение: 3,8V
Емкость: 2500mAh
Тип аккумулятора: Li-polymer Battery
Производитель: Sony
Розн.:
800 руб. 750 руб.
Опт.: 700 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея для Sony Xperia Z1 C6902 / C6903 / C6906 / C6943 / Xperia Z1S C6916 - LIS1525ERPC
Парт-номер: LIS1525ERPC
Напряжение: 3,8V
Емкость: 3000mAh
Тип аккумулятора: Li-polymer Battery
Производитель: Sony
Розн.:
750 руб. 700 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея для Sony Xperia Z1 Compact D5503 / M51W - LIS1529ERPC
Парт-номер: LIS1529ERPC
Напряжение: 3,8V
Емкость: 2300mAh
Тип аккумулятора: Li-polymer Battery
Производитель: Sony
Розн.:
780 руб. 730 руб.
Опт.: 650 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея для Sony Xperia Z2 D6502 / D6503 / D6543 - LIS1543ERPC
Парт-номер: LIS1543ERPC
Напряжение: 3,8V
Емкость: 3200mAh
Тип аккумулятора: Li-polymer Battery
Производитель: Sony
Розн.:
790 руб. 740 руб.
Опт.: 650 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея для Sony Xperia Z3 D6603 / D6616 / D6643 / D6653 / L55t / L55u / D6633 Xperia Z3 Dual - LIS1558ERPC
Парт-номер: LIS1558ERPC
Напряжение: 3,8V
Емкость: 3100mAh
Тип аккумулятора: Li-polymer Battery
Производитель: Sony
Розн.:
790 руб. 740 руб.
Опт.: 650 руб.
В наличии
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