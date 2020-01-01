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Аккумулятор (батарейки) для Huawei
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Аккумуляторные батареи для мобильных телефонов Huawei - АКБ - батарейки - Battery
Китайский бренд Huawei занял почетное место среди мобильных смартфонов.
Обладая отличными комплектующими, телефоны Huawei несут в себе мощные возможности и различные функции.
Разработаны уже более десятков видом смартфонов Huawei, которые одобрены простыми покупателями, и подтверждены положительными отзывами.
Поэтому изучив рынок мобильных телефонов Huawei и по просьбе покупателей, наша компания AKSmob.ru решила поставлять запчасти Huawei, основное положение заняли тачскрины и аккумуляторные батареи.
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Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 10 Lite - HB396286ECW
Парт-номер: HB396286ECW
Напряжение: 3,82V
Емкость: 3320 / 3400 mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Huawei
Розн.: 800 руб.
Опт.: 650 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 10i - HB396286ECW
Розн.: 800 руб.
Опт.: 650 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 20 - HB386589ECW
Парт-номер: HB386589ECW / HB386589CW
Напряжение: 3,82V
Емкость: 3650mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Huawei
Данная аккумуляторная батарея (аккумулятор) предназначена для мобильного телефона (смартфона) серии Huawei Honor 20
Розн.: 850 руб.
Опт.: 700 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 20 Lite - HB396286ECW
Розн.: 800 руб.
Опт.: 650 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 20 PRO - HB436486ECW
Парт-номер: HB436486ECW
Напряжение: 3,82V
Емкость: 3900 / 4000 mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Huawei
Розн.: 800 руб.
Опт.: 650 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 20S - HB356687ECW
Парт-номер: HB356687ECW
Напряжение: 3,82V
Емкость: 3340mAh / 3240
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Huawei
Розн.: 800 руб.
Опт.: 650 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 3C Lite - HB474284RBC
Парт-номер: HB474284RBC
Напряжение: 3,8V
Емкость: 2000 mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Huawei
Розн.: 670 руб.
Опт.: 550 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 7X - HB356687ECW
Парт-номер: HB356687ECW
Напряжение: 3,82V
Емкость: 3340mAh / 3240
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Huawei
Розн.: 800 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 8 Pro - HB376994ECW
Парт-номер: HB376994ECW
Напряжение: 3,82V
Емкость: 3900 / 4000 mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Huawei
Розн.: 800 руб.
Опт.: 650 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 8C - HB406689ECW
Парт-номер: HB406689ECW
Напряжение: 3,82V
Емкость: 3900 / 4000 mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Huawei
Розн.: 800 руб.
Опт.: 650 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 8X - HB386590ECW
Парт-номер: HB386590ECW
Напряжение: 3,82V
Емкость: 3650mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Huawei
Данная аккумуляторная батарея (аккумулятор) предназначена для мобильного телефона (смартфона) серии Huawei Honor 8X
Розн.: 850 руб.
Опт.: 700 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 9 / Honor 9 Premium - HB386280ECW - аккумулятор
Парт-номер: HB386280ECW
Напряжение: 3,82V
Емкость: 3100 / 3200 mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Розн.: 800 руб.
Опт.: 650 руб.
В наличии
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