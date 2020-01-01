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  • Аккумуляторные батареи
  • Аккумулятор (батарейки) для Huawei

    • Аккумулятор (батарейки) для Huawei

    Аккумуляторные батареи для мобильных телефонов Huawei - АКБ - батарейки - Battery

    Китайский бренд Huawei занял почетное место среди мобильных смартфонов.

    Обладая отличными комплектующими, телефоны Huawei несут в себе мощные возможности и различные функции.

    Разработаны уже более десятков видом смартфонов Huawei, которые одобрены простыми покупателями, и подтверждены положительными отзывами.

    Поэтому изучив рынок мобильных телефонов Huawei и по просьбе покупателей, наша компания AKSmob.ru решила поставлять запчасти Huawei, основное положение заняли тачскрины и аккумуляторные батареи.


    Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 10 Lite - HB396286ECW
    Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 10 Lite - HB396286ECW

    Парт-номер: HB396286ECW

    Напряжение: 3,82V

    Емкость: 3320 / 3400 mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Huawei

    Розн.: 800 руб.
    Опт.: 650 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 10i - HB396286ECW
    Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 10i - HB396286ECW



    Розн.: 800 руб.
    Опт.: 650 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 20 - HB386589ECW
    Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 20 - HB386589ECW

    Парт-номер: HB386589ECW / HB386589CW

    Напряжение: 3,82V

    Емкость: 3650mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Huawei

    Данная аккумуляторная батарея (аккумулятор) предназначена для мобильного телефона (смартфона) серии Huawei Honor 20

    Розн.: 850 руб.
    Опт.: 700 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 20 Lite - HB396286ECW
    Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 20 Lite - HB396286ECW



    Розн.: 800 руб.
    Опт.: 650 руб.
    В наличии
    Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 20 PRO - HB436486ECW
    Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 20 PRO - HB436486ECW

    Парт-номер: HB436486ECW

    Напряжение: 3,82V

    Емкость: 3900 / 4000 mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Huawei

    Розн.: 800 руб.
    Опт.: 650 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 20S - HB356687ECW
    Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 20S - HB356687ECW

    Парт-номер: HB356687ECW

    Напряжение: 3,82V

    Емкость: 3340mAh / 3240

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Huawei

    Розн.: 800 руб.
    Опт.: 650 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 3C Lite - HB474284RBC
    Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 3C Lite - HB474284RBC

    Парт-номер: HB474284RBC

    Напряжение: 3,8V

    Емкость: 2000 mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Huawei

    Розн.: 670 руб.
    Опт.: 550 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 7X - HB356687ECW
    Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 7X - HB356687ECW

    Парт-номер: HB356687ECW

    Напряжение: 3,82V

    Емкость: 3340mAh / 3240

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Huawei

    Розн.: 800 руб.
    Опт.: 600 руб.
    В наличии
    Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 8 Pro - HB376994ECW
    Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 8 Pro - HB376994ECW

    Парт-номер: HB376994ECW

    Напряжение: 3,82V

    Емкость: 3900 / 4000 mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Huawei

    Розн.: 800 руб.
    Опт.: 650 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 8C - HB406689ECW
    Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 8C - HB406689ECW

    Парт-номер: HB406689ECW

    Напряжение: 3,82V

    Емкость: 3900 / 4000 mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Huawei

    Розн.: 800 руб.
    Опт.: 650 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 8X - HB386590ECW
    Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 8X - HB386590ECW

    Парт-номер: HB386590ECW

    Напряжение: 3,82V

    Емкость: 3650mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Huawei

    Данная аккумуляторная батарея (аккумулятор) предназначена для мобильного телефона (смартфона) серии Huawei Honor 8X

    Розн.: 850 руб.
    Опт.: 700 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 9 / Honor 9 Premium - HB386280ECW - аккумулятор
    Аккумуляторная батарея для Huawei Honor 9 / Honor 9 Premium - HB386280ECW - аккумулятор

    Парт-номер: HB386280ECW

    Напряжение: 3,82V

    Емкость: 3100 / 3200 mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Розн.: 800 руб.
    Опт.: 650 руб.
    В наличии

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