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Аккумулятор (батарейки) для Lenovo
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Аккумулятор для телефона Леново
Аккумуляторные батареи - акб для телефонов, кпк и коммуникаторов фирмы Lenovo
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Аккумулятор (акб) для Lenovo ET280 (1650ma)
Напряжение: 3,7 В
Емкость: 1650 мАч
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Марка:
Производитель: MaxCell
Розн.:
500 руб. 400 руб.
Опт.: 400 руб.
В наличии
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Аккумулятор (акб) для Lenovo ET980 (1650ma)
Напряжение: 3,7 В
Емкость: 1650 мАч
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Марка:
Производитель: MaxCell
Розн.:
500 руб. 400 руб.
Опт.: 400 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo - BL194 / BL179 / BL180 / BL186 / BL200 - Original
Парт-номер: BL194 / BL179 / BL180 / BL186 / BL200
Подходит для телефонов Lenovo следующих моделей: A288t, A298, A298t, A326, A360, A370, A520, A530, A560e, A660, A668t, A690, A698t, A780, A790e, K2, S680, S760 и другие...
Напряжение: 3,7V
Емкость: 1500mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Lenovo
Розн.:
650 руб. 550 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo A2010 - Battery BL253 - Original
Парт-номер: BL253
Напряжение: 3,8V
Емкость: 2000mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Lenovo
Розн.:
650 руб. 550 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo A2020 Vibe C - Battery BL242 - Original
Парт-номер: BL242
Напряжение: 3,8V
Емкость: 2300mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Lenovo
Розн.:
680 руб. 580 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo A208t, A218t, A269, A278t, A305e, A308t, A316i, A318t, A365e, A369i, A66 - Battery BL214 - Original
Парт-номер: BL214
Напряжение: 3,7V
Емкость: 1300mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Lenovo
Аналог: BL203
Розн.:
650 руб. 550 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo A278T - Battery - Original
Парт-номер: BL203
Напряжение: 3,7V
Емкость: 1500mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Lenovo
Розн.:
650 руб. 550 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo A300, A526, A590, A750 - Battery BL192 - Original
Парт-номер: BL192
Напряжение: 3,7V
Емкость: 2000mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Lenovo
Розн.:
650 руб. 550 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo A308T - Battery - Original
Парт-номер: BL203
Напряжение: 3,7V
Емкость: 1500mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Lenovo
Розн.:
650 руб. 550 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo A356, A368, A376, A390, A390T, A500, A680 - Battery BL171 - Original
Парт-номер: BL171
Напряжение: 3,7V
Емкость: 1500mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Lenovo
Розн.:
650 руб. 550 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo A365E - Battery - Original
Парт-номер: BL203
Напряжение: 3,7V
Емкость: 1500mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Lenovo
Розн.:
650 руб. 550 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
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Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo A3690 - Battery BL242 - Original
Парт-номер: BL242
Напряжение: 3,8V
Емкость: 2300mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Lenovo
Розн.:
680 руб. 580 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
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