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    • Аккумулятор (батарейки) для Lenovo

    Аккумулятор для телефона Леново

    Аккумуляторные батареи - акб для телефонов, кпк и коммуникаторов фирмы Lenovo

    Доставка первым классом почты по всей России!


    Аккумулятор (акб) для Lenovo ET280 (1650ma)
    Аккумулятор (акб) для Lenovo ET280 (1650ma)

    Напряжение: 3,7 В

    Емкость: 1650 мАч

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Марка:

    Производитель: MaxCell

    Розн.: 500 руб.  400 руб.
    Опт.: 400 руб.
    В наличии
    		 Аккумулятор (акб) для Lenovo ET980 (1650ma)
    Аккумулятор (акб) для Lenovo ET980 (1650ma)

    Напряжение: 3,7 В

    Емкость: 1650 мАч

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Марка:

    Производитель: MaxCell

    Розн.: 500 руб.  400 руб.
    Опт.: 400 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo - BL194 / BL179 / BL180 / BL186 / BL200 - Original
    Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo - BL194 / BL179 / BL180 / BL186 / BL200 - Original

    Парт-номер: BL194 / BL179 / BL180 / BL186 / BL200

    Подходит для телефонов Lenovo следующих моделей: A288t, A298, A298t, A326, A360, A370, A520, A530, A560e, A660, A668t, A690, A698t, A780, A790e, K2, S680, S760 и другие...

    Напряжение: 3,7V

    Емкость: 1500mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Lenovo

    Розн.: 650 руб.  550 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo A2010 - Battery BL253 - Original
    Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo A2010 - Battery BL253 - Original

    Парт-номер: BL253

    Напряжение: 3,8V

    Емкость: 2000mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Lenovo

    Розн.: 650 руб.  550 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo A2020 Vibe C - Battery BL242 - Original
    Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo A2020 Vibe C - Battery BL242 - Original

    Парт-номер: BL242

    Напряжение: 3,8V

    Емкость: 2300mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Lenovo

    Розн.: 680 руб.  580 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo A208t, A218t, A269, A278t, A305e, A308t, A316i, A318t, A365e, A369i, A66 - Battery BL214 - Original
    Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo A208t, A218t, A269, A278t, A305e, A308t, A316i, A318t, A365e, A369i, A66 - Battery BL214 - Original

    Парт-номер: BL214

    Напряжение: 3,7V

    Емкость: 1300mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Lenovo

    Аналог: BL203

    Розн.: 650 руб.  550 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo A278T - Battery - Original
    Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo A278T - Battery - Original

    Парт-номер: BL203

    Напряжение: 3,7V

    Емкость: 1500mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Lenovo

    Розн.: 650 руб.  550 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo A300, A526, A590, A750 - Battery BL192 - Original
    Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo A300, A526, A590, A750 - Battery BL192 - Original

    Парт-номер: BL192

    Напряжение: 3,7V

    Емкость: 2000mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Lenovo

    Розн.: 650 руб.  550 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo A308T - Battery - Original
    Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo A308T - Battery - Original

    Парт-номер: BL203

    Напряжение: 3,7V

    Емкость: 1500mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Lenovo

    Розн.: 650 руб.  550 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo A356, A368, A376, A390, A390T, A500, A680 - Battery BL171 - Original
    Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo A356, A368, A376, A390, A390T, A500, A680 - Battery BL171 - Original

    Парт-номер: BL171

    Напряжение: 3,7V

    Емкость: 1500mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Lenovo

    Розн.: 650 руб.  550 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo A365E - Battery - Original
    Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo A365E - Battery - Original

    Парт-номер: BL203

    Напряжение: 3,7V

    Емкость: 1500mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Lenovo

    Розн.: 650 руб.  550 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo A3690 - Battery BL242 - Original
    Аккумуляторная батарея (АКБ) для Lenovo A3690 - Battery BL242 - Original

    Парт-номер: BL242

    Напряжение: 3,8V

    Емкость: 2300mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Lenovo

    Розн.: 680 руб.  580 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии

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