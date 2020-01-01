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Аккумулятор (батарейки) для Samsung
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Аккумулятор для телефона Samsung
Южнокорейский бренд Samsung уже давно является одним из лидеров на отечественном рынке мобильных устройств, предлагая широкий ассортимент телефонов, смартфонов, планшетов и других видов техники. Отличное качество изделий, тем не менее, не делает аккумулятор для телефона Samsung бессмертным, и по истечению отведенного срока службы или в случае поломки он может потребовать замены. Батарея на смартфон Samsung нового поколения характеризуется большей емкостью, высокими надежностью и производительностью. Приобретая оригинальную АКБ для Samsung, можно быть уверенным в том, что гаджет прослужит долго и бесперебойно. После замены данной детали не требуется дополнительная настройка девайса. Мы предлагаем комплектующие для всех моделей: и тех, которые продаются сегодня, и тех, которые уже сняты с производства. У нас – доступные цены, доставка во все регионы Российской Федерации и Казахстана, гарантия на реализуемые товары.
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Аккумулятор для Samsung A805 Galaxy A80 - батарея EB-BA905ABU
Парт-номер: EB-BA905ABU
Напряжение: 3,85V
Емкость: 3610mah / 3700mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Samsung
Розн.:
900 руб. 850 руб.
Опт.: 700 руб.
В наличии
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Аккумулятор для Samsung Galaxy A6 Plus (2018) SM-A605F - батарея EB-BJ805ABE
Парт-номер: EB-BJ805ABE
Напряжение: 3,85V
Емкость: 3500mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Samsung
Розн.:
950 руб. 900 руб.
Опт.: 700 руб.
В наличии
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Аккумулятор для Samsung Galaxy C9 Pro SM-C9000 / SM-C900F - батарея EB-BC900ABE
Парт-номер: EB-BC900ABE
Качество: Оригинал
Напряжение: 3,85V
Емкость: 4000mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Samsung
Розн.:
950 руб. 900 руб.
Опт.: 850 руб.
В наличии
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Аккумулятор для Samsung Galaxy J7 J700f - батарея EB-BJ700BBC
Парт-номер: EB-BJ700BBC / EB-BJ700CBE
Качество: Оригинал
Напряжение: 3,85V
Емкость: 3000mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Samsung
Розн.:
750 руб. 700 руб.
Опт.: 650 руб.
В наличии
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Аккумулятор для Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610F / G6100Z / Galaxy On7 2016 / Galaxy J7 Perx / J415F - батарея EB-BG610ABE
Парт-номер: EB-BG610ABE
Качество: Оригинал
Напряжение: 3,85V
Емкость: 3300mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Samsung
Розн.:
800 руб. 750 руб.
Опт.: 650 руб.
В наличии
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Аккумулятор для Samsung Galaxy Note 10 SM-N970F - батарея EB-BN970ABU
Парт-номер: EB-BN970ABU
Напряжение: 3,85V
Емкость: 3400mah / 3500mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Samsung
Розн.:
950 руб. 900 руб.
Опт.: 700 руб.
В наличии
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Аккумулятор для Samsung Galaxy Note 8 SM-N950F - батарея EB-BN950ABE
Парт-номер: EB-BN950ABE
Качество: Оригинал
Напряжение: 3,85V
Емкость: 3300mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Samsung
Розн.:
850 руб. 800 руб.
Опт.: 650 руб.
В наличии
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Аккумулятор для Samsung Galaxy S10 Plus SM-975F - батарея EB-BG975ABU
Парт-номер: EB-BG975ABU
Напряжение: 3,85V
Емкость: 4000mah / 4100mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Samsung
Розн.:
950 руб. 900 руб.
Опт.: 700 руб.
В наличии
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Аккумулятор для Samsung Galaxy S10 SM-G973F - батарея EB-BG973ABU
Парт-номер: EB-BG973ABU
Напряжение: 3,85V
Емкость: 3300mah / 3400mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Samsung
Розн.:
900 руб. 850 руб.
Опт.: 700 руб.
В наличии
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Аккумулятор для Samsung Galaxy S7 SM-G930F - батарея EB-BG930ABE
Парт-номер: EB-BG930ABE / EB-BG930ABA
Качество: Оригинал
Напряжение: 3,85V
Емкость: 4000mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Samsung
Розн.:
950 руб. 900 руб.
Опт.: 850 руб.
В наличии
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Аккумулятор для Samsung Galaxy S8 Plus SM-G955F - батарея EB-BG955ABE
Парт-номер: EB-BG955ABE
Напряжение: 3,85V
Емкость: 3500mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Samsung
Розн.:
950 руб. 900 руб.
Опт.: 700 руб.
В наличии
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Аккумулятор для Samsung Galaxy S8 SM-G950F - батарея EB-BG950ABE
Парт-номер: EB-BG950ABE / EB-BG950ABA
Качество: Оригинал
Напряжение: 3,85V
Емкость: 3000mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Samsung
Розн.:
870 руб. 820 руб.
Опт.: 750 руб.
В наличии
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