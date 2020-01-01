|
|Тел: 89658754784
E-mail: shop@aksmob.ru
Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
|
КОРЗИНА ПОКУПОК:
Товаров: 0 шт.
На сумму: 0 руб.
|
|
|
Вход в личный кабинет для постоянных клиентов:
|
|
Аккумулятор (батарейки) для Fly
|Аккумулятор (батарейки) для Fly
|
|
|
|
|
|
|
Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly iQ400W Era Windows - Battery BL3218 - Original
Парт-номер: BL3218
Напряжение: 3,7V
Емкость: 1500mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Fly
Розн.:
600 руб. 500 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
|
Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly iQ434 Era Nano 5 - Battery BL6412 - Original
Парт-номер: BL6412
Напряжение: 3,7V
Емкость: 1500mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Fly
Розн.:
650 руб. 550 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
|
Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly IQ436 Era Nano 3 - Battery BL8001 - Original
Парт-номер: BL8001
Напряжение: 3,7V
Емкость: 2300mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Fly
Розн.:
650 руб. 550 руб.
Опт.: 550 руб.
В наличии
|
Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly IQ436i ERA Nano 9 - Battery BL8001 - Original
Парт-номер: BL8001
Напряжение: 3,7V
Емкость: 2300mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Fly
Розн.:
650 руб. 550 руб.
Опт.: 550 руб.
В наличии
|
Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly IQ4402 Era Style 1 / IQ4404 Spark - Battery BL3805 - Original
Парт-номер: BL3805
Напряжение: 3,7V
Емкость: 1750mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Fly
Розн.:
650 руб. 550 руб.
Опт.: 550 руб.
В наличии
|
Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly IQ4405 Quad Evo Chic 1 / IQ4413 Chic 3 - Battery BL7203 - Original
Парт-номер: BL7203
Напряжение: 3,7V
Емкость: 1800mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Fly
Розн.:
650 руб. 550 руб.
Опт.: 550 руб.
В наличии
|
Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly IQ4406 ERA Nano 6 - Battery BL6409 - Original
Парт-номер: BL6409
Напряжение: 3,7V
Емкость: 1700mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Fly
Розн.:
650 руб. 550 руб.
Опт.: 550 руб.
В наличии
|
Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly IQ4407 Era Nano 7 - Battery BL3815 - Original
Парт-номер: BL3815
Напряжение: 3,7V
Емкость: 1650mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Fly
Розн.:
650 руб. 550 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
|
Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly IQ4410 Quad Phoenix / Gionee E3 - Battery BL4027 - Original
Парт-номер: BL4027
Напряжение: 3,7V
Емкость: 1800mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Fly
Розн.:
650 руб. 550 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
|
Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly iQ4414 Quad Evo Tech 3 - Battery BL3216 - Original
Парт-номер: BL3216
Напряжение: 3,7V
Емкость: 2000mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Fly
Розн.:
650 руб. 550 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
|
Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly IQ4416 ERA Life 5 - Battery BL3812 - Original
Парт-номер: BL3812
Напряжение: 3,7V
Емкость: 1650mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Fly
Розн.:
650 руб. 550 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
|
Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly IQ442 Miracle - Battery BL4247 - Original
Парт-номер: BL4247
Напряжение: 3,7V
Емкость: 1350mAh
Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)
Производитель: Fly
Розн.:
650 руб. 550 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
|Показано 1 - 12 (всего 22 позиций)
|Страницы: 1
|