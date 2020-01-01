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    Аккумулятор (батарейки) для Fly


    Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly iQ400W Era Windows - Battery BL3218 - Original
    Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly iQ400W Era Windows - Battery BL3218 - Original

    Парт-номер: BL3218

    Напряжение: 3,7V

    Емкость: 1500mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Fly

    Розн.: 600 руб.  500 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly iQ434 Era Nano 5 - Battery BL6412 - Original
    Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly iQ434 Era Nano 5 - Battery BL6412 - Original

    Парт-номер: BL6412

    Напряжение: 3,7V

    Емкость: 1500mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Fly

    Розн.: 650 руб.  550 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly IQ436 Era Nano 3 - Battery BL8001 - Original
    Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly IQ436 Era Nano 3 - Battery BL8001 - Original

    Парт-номер: BL8001

    Напряжение: 3,7V

    Емкость: 2300mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Fly

    Розн.: 650 руб.  550 руб.
    Опт.: 550 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly IQ436i ERA Nano 9 - Battery BL8001 - Original
    Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly IQ436i ERA Nano 9 - Battery BL8001 - Original

    Парт-номер: BL8001

    Напряжение: 3,7V

    Емкость: 2300mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Fly

    Розн.: 650 руб.  550 руб.
    Опт.: 550 руб.
    В наличии
    Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly IQ4402 Era Style 1 / IQ4404 Spark - Battery BL3805 - Original
    Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly IQ4402 Era Style 1 / IQ4404 Spark - Battery BL3805 - Original

    Парт-номер: BL3805

    Напряжение: 3,7V

    Емкость: 1750mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Fly

    Розн.: 650 руб.  550 руб.
    Опт.: 550 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly IQ4405 Quad Evo Chic 1 / IQ4413 Chic 3 - Battery BL7203 - Original
    Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly IQ4405 Quad Evo Chic 1 / IQ4413 Chic 3 - Battery BL7203 - Original

    Парт-номер: BL7203

    Напряжение: 3,7V

    Емкость: 1800mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Fly

    Розн.: 650 руб.  550 руб.
    Опт.: 550 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly IQ4406 ERA Nano 6 - Battery BL6409 - Original
    Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly IQ4406 ERA Nano 6 - Battery BL6409 - Original

    Парт-номер: BL6409

    Напряжение: 3,7V

    Емкость: 1700mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Fly

    Розн.: 650 руб.  550 руб.
    Опт.: 550 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly IQ4407 Era Nano 7 - Battery BL3815 - Original
    Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly IQ4407 Era Nano 7 - Battery BL3815 - Original

    Парт-номер: BL3815

    Напряжение: 3,7V

    Емкость: 1650mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Fly

    Розн.: 650 руб.  550 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly IQ4410 Quad Phoenix / Gionee E3 - Battery BL4027 - Original
    Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly IQ4410 Quad Phoenix / Gionee E3 - Battery BL4027 - Original

    Парт-номер: BL4027

    Напряжение: 3,7V

    Емкость: 1800mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Fly

    Розн.: 650 руб.  550 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly iQ4414 Quad Evo Tech 3 - Battery BL3216 - Original
    Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly iQ4414 Quad Evo Tech 3 - Battery BL3216 - Original

    Парт-номер: BL3216

    Напряжение: 3,7V

    Емкость: 2000mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Fly

    Розн.: 650 руб.  550 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly IQ4416 ERA Life 5 - Battery BL3812 - Original
    Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly IQ4416 ERA Life 5 - Battery BL3812 - Original

    Парт-номер: BL3812

    Напряжение: 3,7V

    Емкость: 1650mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Fly

    Розн.: 650 руб.  550 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly IQ442 Miracle - Battery BL4247 - Original
    Аккумуляторная батарея (АКБ) для Fly IQ442 Miracle - Battery BL4247 - Original

    Парт-номер: BL4247

    Напряжение: 3,7V

    Емкость: 1350mAh

    Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

    Производитель: Fly

    Розн.: 650 руб.  550 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии

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