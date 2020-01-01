Аккумулятор (батарейки) для Nokia Аккумулятор для телефона Nokia Самая распространенная проблема мобильных смартфонов Nokia - это конечно износ аккумулятора. Что приходит со временем из-за его частого разряда и зарядки.

Любая батарейка рассчитана на около 500 циклов зарядов, а мы очень часто используем мультимедийные средства и интернет. Данные возможности телефона еще быстрее сажают батарею нокиа.

Ничего страшного в том, что аккумулятор Нокии быстро стал разряжаться - нет, просто нужно купить и заменить аккумулятор.



Также признаки порчи АКБ могут быть: не заряжается телефон / не держит заряд / быстро разряжается



После падения мобильных может треснуть дисплей Nokia, а также тачскрин для Nokia



