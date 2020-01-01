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Аккумулятор (батарейки) для Nokia
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Аккумулятор для телефона Nokia
Самая распространенная проблема мобильных смартфонов Nokia - это конечно износ аккумулятора. Что приходит со временем из-за его частого разряда и зарядки.
Любая батарейка рассчитана на около 500 циклов зарядов, а мы очень часто используем мультимедийные средства и интернет. Данные возможности телефона еще быстрее сажают батарею нокиа.
Ничего страшного в том, что аккумулятор Нокии быстро стал разряжаться - нет, просто нужно купить и заменить аккумулятор.
Также признаки порчи АКБ могут быть: не заряжается телефон / не держит заряд / быстро разряжается
После падения мобильных может треснуть дисплей Nokia, а также тачскрин для Nokia
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