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  • Аккумуляторные батареи
  • Аккумулятор (батарейки) для Nokia

    • Аккумулятор (батарейки) для Nokia

    Аккумулятор для телефона Nokia

    аккумуляторы для nokia Самая распространенная проблема мобильных смартфонов Nokia - это конечно износ аккумулятора. Что приходит со временем из-за его частого разряда и зарядки.
    Любая батарейка рассчитана на около 500 циклов зарядов, а мы очень часто используем мультимедийные средства и интернет. Данные возможности телефона еще быстрее сажают батарею нокиа.
    Ничего страшного в том, что аккумулятор Нокии быстро стал разряжаться - нет, просто нужно купить и заменить аккумулятор.

    Также признаки порчи АКБ могут быть: не заряжается телефон / не держит заряд / быстро разряжается

    После падения мобильных может треснуть дисплей Nokia, а также тачскрин для Nokia


    Аккумулятор (акб) для Nokia 225 Dual Sim - Оригинал - Battery BL-4UL
    Аккумулятор (акб) для Nokia 225 Dual Sim - Оригинал - Battery BL-4UL

    Емкость: 1200mAh

    Модель: BL-4UL

    Производитель: Nokia

    Розн.: 700 руб.  600 руб.
    Опт.: 550 руб.
    В наличии
    		 Аккумулятор (акб) для Nokia Lumia 630, 635 - Оригинал - Battery BL-5H
    Аккумулятор (акб) для Nokia Lumia 630, 635 - Оригинал - Battery BL-5H

    Емкость: 1830mAh

    Модель: BL-5H

    Производитель: Nokia

    Розн.: 750 руб.  650 руб.
    Опт.: 600 руб.
    В наличии
    		 Аккумулятор (акб) для Nokia Lumia 730 / 735 - Оригинал - Battery BV-T5A
    Аккумулятор (акб) для Nokia Lumia 730 / 735 - Оригинал - Battery BV-T5A

    Емкость: 2220mAh

    Модель: BV-T5A

    Производитель: Nokia

    Розн.: 750 руб.  650 руб.
    Опт.: 600 руб.
    В наличии
    		 Аккумулятор (акб) для Nokia Lumia 900 - Battery BP-6EW - Оригинал
    Аккумулятор (акб) для Nokia Lumia 900 - Battery BP-6EW - Оригинал

    Емкость: 1830mAh

    Модель: BP-6EW

    Производитель: Nokia

    Розн.: 800 руб.  700 руб.
    Опт.: 650 руб.
    В наличии
    Аккумулятор (акб) для Nokia X / X plus - Оригинал - Battery BN-01
    Аккумулятор (акб) для Nokia X / X plus - Оригинал - Battery BN-01

    Емкость: 1500mAh

    Модель: BN-01

    Производитель: Nokia

    Розн.: 750 руб.  650 руб.
    Опт.: 600 руб.
    В наличии
    		 Аккумулятор (акб) для Nokia X2 Dual SIM - Оригинал - Battery BV-5S
    Аккумулятор (акб) для Nokia X2 Dual SIM - Оригинал - Battery BV-5S

    Емкость: 1800mAh

    Модель: BV-5S

    Производитель: Nokia

    Розн.: 750 руб.  650 руб.
    Опт.: 600 руб.
    В наличии
    		 Аккумулятор (акб) для Nokia XL Dual Sim - Оригинал - Battery BN-02
    Аккумулятор (акб) для Nokia XL Dual Sim - Оригинал - Battery BN-02

    Емкость: 2000mAh

    Модель: BN-02

    Производитель: Nokia

    Розн.: 750 руб.  650 руб.
    Опт.: 600 руб.
    В наличии
    		 Аккумулятор (батарея) для Nokia 3 - Battery HE319
    Аккумулятор (батарея) для Nokia 3 - Battery HE319

    Емкость: 2630mAh

    Модель: HE319

    Производитель: Nokia

    Розн.: 900 руб.  800 руб.
    Опт.: 650 руб.
    В наличии
    Аккумулятор (батарея) для Nokia 5 - Battery HE321
    Аккумулятор (батарея) для Nokia 5 - Battery HE321

    Емкость: 2900mAh

    Модель: HE321

    Производитель: Nokia

    Розн.: 850 руб.  750 руб.
    Опт.: 650 руб.
    В наличии
    		 Аккумулятор (батарея) для Nokia 6 - Battery HE317
    Аккумулятор (батарея) для Nokia 6 - Battery HE317

    Емкость: 3000mAh

    Модель: HE317

    Производитель: Nokia

    Розн.: 900 руб.  800 руб.
    Опт.: 650 руб.
    В наличии
    		 Аккумулятор (батарея) для Nokia 8 - Battery HE330
    Аккумулятор (батарея) для Nokia 8 - Battery HE330

    Емкость: 2630mAh

    Модель: HE330

    Производитель: Nokia

    Розн.: 900 руб.  800 руб.
    Опт.: 650 руб.
    В наличии
    		 Оригинальная аккумуляторная батарейка BLD-3 для Nokia
    Оригинальная аккумуляторная батарейка BLD-3 для Nokia

    Оригинальная аккумуляторная батарейка BLD-3 для Nokia 2100 / 3200 / 3205 / 3300 / 6200 / 6220 / 6225 / 6560 / 6585 / 6610 / 6610i / 7210 / 7250 / 7250i

    Емкость: 780mAh

    Модель: BLD-3

    Производитель: Nokia

    Розн.: 600 руб.  500 руб.
    Опт.: 450 руб.
    В наличии

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