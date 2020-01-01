Для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455) Комплектующие для ремонта Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455, A1489, A1490) - запчасти Купить запасные части для ремонта планшета айпад мини первого поколения вы можете в нашем магазине AKSmob.ru с очень быстрой доставкой от 150руб.

Комплектующие нужны для замены тачскрина или аккумулятора, а также ломаются разные шлейфы с гнездом зарядки и другие.

Модели iPad Mini первого поколения:

- A1432 - с поддержкой Wi-Fi

- A1454 - с поддержкой Wi-Fi и 3G/LTE

- A1455 - с поддержкой Wi-Fi и 3G/LTE

- A1489 с дисплеем Retina - с поддержкой Wi-Fi

- A1490 с дисплеем Retina - с поддержкой Wi-Fi и 3G/LTE



Запчасти оригинальные для ремонта планшета. Некоторые ремонтные операции можно проделать даже в домашних условиях.



