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Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
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Для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455)
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Комплектующие для ремонта Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455, A1489, A1490) - запчасти
Купить запасные части для ремонта планшета айпад мини первого поколения вы можете в нашем магазине AKSmob.ru с очень быстрой доставкой от 150руб.
Комплектующие нужны для замены тачскрина или аккумулятора, а также ломаются разные шлейфы с гнездом зарядки и другие.
Модели iPad Mini первого поколения:
- A1432 - с поддержкой Wi-Fi
- A1454 - с поддержкой Wi-Fi и 3G/LTE
- A1455 - с поддержкой Wi-Fi и 3G/LTE
- A1489 с дисплеем Retina - с поддержкой Wi-Fi
- A1490 с дисплеем Retina - с поддержкой Wi-Fi и 3G/LTE
Запчасти оригинальные для ремонта планшета. Некоторые ремонтные операции можно проделать даже в домашних условиях.
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Аккумулятор (АКБ) для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455) - Battery - Оригинал
Подходит для всех моделей iPad Mini - Apple iPad Mini, iPad Mini Wifi, A1445, A1432, A1454, A1455, MD528LL/A, MD529LL/A, MD530LL/A, MD531LL/A, MD532LL/A, MD533LL/A, MD540LL/A, MD541LL/A, MD543LL/A
p/n: 616-0627, 616-0633
Розн.: 1300 руб.
Опт.: 1100 руб.
В наличии
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Корпус для Apple iPad Mini модели A1432 - серебристый - Оригинал
Розн.: 1800 руб.
Опт.: 1500 руб.
В наличии
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Корпус для Apple iPad Mini модели A1432 - черный - Оригинал
604-3457-A
Розн.: 1800 руб.
Опт.: 1500 руб.
В наличии
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Тачскрин для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455) - в сборе - белый
Тачскрин ipad mini - самая уязвимая часть, ведь сенсор трескается при падении и царапается при использовании. Но это не беда нужно просто купить новый тачскрин на Apple iPad Mini и поменять. Данный сенсор подходит для всех моделей первого поколения - A1432, A1454, A1455.
Розн.: 1200 руб.
Опт.: 1000 руб.
В наличии
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Тачскрин для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455) - в сборе - черный
Розн.: 1200 руб.
Опт.: 1000 руб.
В наличии
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Шлейф 821-1540-A с кнопкой Home для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455)
Розн.: 500 руб.
Опт.: 400 руб.
В наличии
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Шлейф 821-1768-A с микрофоном для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455)
Розн.: 400 руб.
Опт.: 300 руб.
В наличии
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Шлейф с кнопками включения, громкости, блокировки для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455) - черный - Оригинал
Парт-номер: 821-1544-04
Розн.: 600 руб.
Опт.: 450 руб.
В наличии
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Шлейф с разъемом наушников (гарнитуры) для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455) - белый - Оригинал
Парт-номер: 821-1666-A
Розн.: 600 руб.
Опт.: 450 руб.
В наличии
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Шлейф с разъемом наушников (гарнитуры) для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455) - черный - Оригинал
Парт-номер: 821-1687-03 или 821-1666-A на выбор
Розн.: 650 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
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Шлейф с системным разъемом синхронизации для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455) - белый - Оригинал
Парт-номер: 821-1517-07
Розн.: 600 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
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Шлейф с системным разъемом синхронизации для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455) - оригинал
Парт-номер: 821-1517-03
Розн.: 600 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
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