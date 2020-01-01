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  • Запчасти для iPad
  • Для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455)

    • Для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455)

    Комплектующие для ремонта Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455, A1489, A1490) - запчасти

    iPad Mini, A1432, A1454, A1455, A1489, A1490 Купить запасные части для ремонта планшета айпад мини первого поколения вы можете в нашем магазине AKSmob.ru с очень быстрой доставкой от 150руб.
    Комплектующие нужны для замены тачскрина или аккумулятора, а также ломаются разные шлейфы с гнездом зарядки и другие.
    Модели iPad Mini первого поколения:
    - A1432 - с поддержкой Wi-Fi
    - A1454 - с поддержкой Wi-Fi и 3G/LTE
    - A1455 - с поддержкой Wi-Fi и 3G/LTE
    - A1489 с дисплеем Retina - с поддержкой Wi-Fi
    - A1490 с дисплеем Retina - с поддержкой Wi-Fi и 3G/LTE

    Запчасти оригинальные для ремонта планшета. Некоторые ремонтные операции можно проделать даже в домашних условиях.


    Аккумулятор (АКБ) для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455) - Battery - Оригинал
    Аккумулятор (АКБ) для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455) - Battery - Оригинал

    Подходит для всех моделей iPad Mini - Apple iPad Mini, iPad Mini Wifi, A1445, A1432, A1454, A1455, MD528LL/A, MD529LL/A, MD530LL/A, MD531LL/A, MD532LL/A, MD533LL/A, MD540LL/A, MD541LL/A, MD543LL/A

    p/n: 616-0627, 616-0633

    Розн.: 1300 руб.
    Опт.: 1100 руб.
    В наличии
    		 Корпус для Apple iPad Mini модели A1432 - серебристый - Оригинал
    Корпус для Apple iPad Mini модели A1432 - серебристый - Оригинал



    Розн.: 1800 руб.
    Опт.: 1500 руб.
    В наличии
    		 Корпус для Apple iPad Mini модели A1432 - черный - Оригинал
    Корпус для Apple iPad Mini модели A1432 - черный - Оригинал

    604-3457-A

    Розн.: 1800 руб.
    Опт.: 1500 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455) - в сборе - белый
    Тачскрин для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455) - в сборе - белый

    Тачскрин ipad mini - самая уязвимая часть, ведь сенсор трескается при падении и царапается при использовании. Но это не беда нужно просто купить новый тачскрин на Apple iPad Mini и поменять. Данный сенсор подходит для всех моделей первого поколения - A1432, A1454, A1455.

    Розн.: 1200 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    Тачскрин для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455) - в сборе - черный
    Тачскрин для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455) - в сборе - черный



    Розн.: 1200 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Шлейф 821-1540-A с кнопкой Home для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455)
    Шлейф 821-1540-A с кнопкой Home для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455)



    Розн.: 500 руб.
    Опт.: 400 руб.
    В наличии
    		 Шлейф 821-1768-A с микрофоном для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455)
    Шлейф 821-1768-A с микрофоном для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455)



    Розн.: 400 руб.
    Опт.: 300 руб.
    В наличии
    		 Шлейф с кнопками включения, громкости, блокировки для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455) - черный - Оригинал
    Шлейф с кнопками включения, громкости, блокировки для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455) - черный - Оригинал

    Парт-номер: 821-1544-04

    Розн.: 600 руб.
    Опт.: 450 руб.
    В наличии
    Шлейф с разъемом наушников (гарнитуры) для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455) - белый - Оригинал
    Шлейф с разъемом наушников (гарнитуры) для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455) - белый - Оригинал

    Парт-номер: 821-1666-A

    Розн.: 600 руб.
    Опт.: 450 руб.
    В наличии
    		 Шлейф с разъемом наушников (гарнитуры) для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455) - черный - Оригинал
    Шлейф с разъемом наушников (гарнитуры) для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455) - черный - Оригинал

    Парт-номер: 821-1687-03 или 821-1666-A на выбор

    Розн.: 650 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Шлейф с системным разъемом синхронизации для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455) - белый - Оригинал
    Шлейф с системным разъемом синхронизации для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455) - белый - Оригинал

    Парт-номер: 821-1517-07

    Розн.: 600 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Шлейф с системным разъемом синхронизации для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455) - оригинал
    Шлейф с системным разъемом синхронизации для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455) - оригинал

    Парт-номер: 821-1517-03

    Розн.: 600 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии

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