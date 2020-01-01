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Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
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  • Запчасти для iPad
  • Для Apple iPad 5 Air (A1474, A1475)

    • Для Apple iPad 5 Air (A1474, A1475)

    Запчасти для Apple iPad 5 Air (A1474, A1475) - шлейфы, тачскрины, дисплеи, акб

    шлейфы, тачскрины, дисплеи, акб для ipad 5 air Модели iPad пятого поколения:
    - A1474 - с поддержкой Wi-Fi
    - A1475 - с поддержкой Wi-Fi + 3G/LTE

    Мы продаем оригинальные запасные части для ремонта iPad Air с доставкой по России от 150руб.

    Постоянно осуществляем контроль качества деталей, поэтому брак исключен.

    Ремонт планшета iPad 5 можно выполнить даже в домашних условиях при наличии "прямых рук" и воспользовавшись нашими инструкциями.


    Аккумуляторная батарея (АКБ) A1484 для Apple iPad 5 Air (модели A1474, A1475) - 8827mAh - battery - Оригинал
    Аккумуляторная батарея (АКБ) A1484 для Apple iPad 5 Air (модели A1474, A1475) - 8827mAh - battery - Оригинал

    Для всего модельного ряда iPad 5-го поколения Air моделей A1474, A1475

    Розн.: 1500 руб.
    Опт.: 1200 руб.
    В наличии
    		 Коннектор Sim карты 821-1844-A для Apple iPad 5 Air (A1475)
    Коннектор Sim карты 821-1844-A для Apple iPad 5 Air (A1475)



    Розн.: 550 руб.
    Опт.: 400 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (сенсорное стекло) для Apple iPad Air (A1474, A1475) - черный
    Тачскрин (сенсорное стекло) для Apple iPad Air (A1474, A1475) - черный



    Розн.: 1700 руб.
    Опт.: 1500 руб.
    В наличии
    		 Шлейф 821-1716-A с разъемом зарядки и синхронизации для Apple iPad 5 Air (A1474, A1475) - белый
    Шлейф 821-1716-A с разъемом зарядки и синхронизации для Apple iPad 5 Air (A1474, A1475) - белый



    Розн.: 600 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    Шлейф 821-1716-A с разъемом зарядки и синхронизации для Apple iPad 5 Air (A1474, A1475) - черный
    Шлейф 821-1716-A с разъемом зарядки и синхронизации для Apple iPad 5 Air (A1474, A1475) - черный



    Розн.: 600 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Шлейф 821-1799-A с кнопкой Home для Apple iPad 5 Air (A1474, A1475)
    Шлейф 821-1799-A с кнопкой Home для Apple iPad 5 Air (A1474, A1475)



    Розн.: 650 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Шлейф 821-1820-A на кнопку включения, громкости и блокировки для Apple iPad 5 Air (A1474, A1475)
    Шлейф 821-1820-A на кнопку включения, громкости и блокировки для Apple iPad 5 Air (A1474, A1475)



    Розн.: 600 руб.
    Опт.: 450 руб.
    В наличии

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