Для Apple iPad 5 Air (A1474, A1475) Запчасти для Apple iPad 5 Air (A1474, A1475) - шлейфы, тачскрины, дисплеи, акб Модели iPad пятого поколения:

- A1474 - с поддержкой Wi-Fi

- A1475 - с поддержкой Wi-Fi + 3G/LTE



Мы продаем оригинальные запасные части для ремонта iPad Air с доставкой по России от 150руб.



Постоянно осуществляем контроль качества деталей, поэтому брак исключен.



Ремонт планшета iPad 5 можно выполнить даже в домашних условиях при наличии "прямых рук" и воспользовавшись нашими инструкциями.



