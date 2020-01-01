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Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
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Для Apple iPad 5 Air (A1474, A1475)
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Запчасти для Apple iPad 5 Air (A1474, A1475) - шлейфы, тачскрины, дисплеи, акб
Модели iPad пятого поколения:
- A1474 - с поддержкой Wi-Fi
- A1475 - с поддержкой Wi-Fi + 3G/LTE
Мы продаем оригинальные запасные части для ремонта iPad Air с доставкой по России от 150руб.
Постоянно осуществляем контроль качества деталей, поэтому брак исключен.
Ремонт планшета iPad 5 можно выполнить даже в домашних условиях при наличии "прямых рук" и воспользовавшись нашими инструкциями.
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