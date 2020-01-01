Запчасти для Apple iPad 4 (A1458, A1459, A1460) - комплектующие и детали, дисплеи, тачскрины, шлейфы, корпуса

Тел: 89658754784
E-mail: shop@aksmob.ru
Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
Тел: 89658754784
E-mail: shop@aksmob.ru
Запчасти для сотовых телефонов и планшентов		 Корзина покупокКОРЗИНА ПОКУПОК:
Товаров: 0 шт.
На сумму: 0 руб.
﻿
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Аксессуары для мобильных и КПК
Карты памяти и Bluetooth
Аккумуляторные батареи
Дисплеи (LCD экраны)
Тачскрины для КПК и телефонов
Корпуса для HTC
Шлейфы / платы / клавиатуры
Запчасти для ноутбуков
Запчасти для GPS навигаторов
Запчасти для электронных книг
Запчасти для планшетов Tablet PC
Запчасти для планшетов Samsung
Запчасти для КПК
Запчасти для iPhone
Запчасти для iPod
Запчасти для iPad
Для Apple iPad 1 (A1337/A1219)
Для Apple iPad 2 (A1395/A1396/A1397)
Для Apple iPad 3 (A1416, A1430)
Для Apple iPad 4 (A1458, A1459, A1460)
Для Apple iPad 5 Air (A1474, A1475)
Для Apple iPad 9.7 2017 (A1822, A1823)
Для Apple iPad 9.7 2018 (A1893, A1954)
Для Apple iPad Air 2 (A1566, A1567)
Для Apple iPad Mini (A1432, A1454, A1455)
Для Apple iPad Mini 2 (A1490, A1489, A1491)
Для Apple iPad Mini 3 (A1599, A1600, A1601)
Для Apple iPad Mini 4 (A1550, A1538)
Для Apple iPad Pro 12.9 (A1652, A1674)
Для Apple iPad Pro 12.9 2nd Gen (A1670, A1671, A1821)
Запчасти для Apple iPad Pro 10.5
Запчасти для Apple iPad Pro 9.7 (A1673, A1674, A1675)
Аксессуары для iPad
Запчасти для Apple Watch
Запчасти для Sony PSP
Запчасти для Nintendo
Запчасти Zune Microsoft
Тачскрины для Автомагнитол
Шлейфы для автомагнитол
Оборудование и инструмент для ремонта
Насадки для гравера
Охранные системы
8-965-875-4784
ПН-ПТ 10.00-15.00
Суббота
Воскресенье		 Выходной
ИНФОРМАЦИЯ
Свяжитесь с нами
телефон: 8-965-875-4784
e-mail: shop@aksmob.ru
адрес: г.Омск
Мы в интернете:
Новинки
Дисплей для Eten Glofiish x500 (TD028TTEA6) с тачскрином Оригинал
Дисплей для Eten Glofiish x500 (TD028TTEA6) с тачскрином Оригинал
1400 руб.
Статьи
Новые статьи (12)
Все статьи (149)
Жёсткая перезагрузка (Hard Reset) (23)
Инструкции по разборке (1)
Полезные статьи (12)
Ремонт GPS навигаторов (11)
Ремонт автомагнитол (6)
Ремонт и обслуживание iPad (10)
Ремонт и обслуживание iPhone (9)
Ремонт и обслуживание iPod (3)
Ремонт игровых приставок PSP и PS Vita (12)
Ремонт коммуникаторов и КПК (2)
Ремонт ноутбуков
Ремонт планшетов (7)
Ремонт планшетов Asus (1)
Ремонт планшетов Samsung Galaxy (18)
Ремонт телефонов Alcatel (2)
Ремонт телефонов Asus (4)
Ремонт телефонов HTC (4)
Ремонт телефонов Huawei (1)
Ремонт телефонов LG (3)
Ремонт телефонов Nokia (1)
Ремонт телефонов Samsung (7)
Ремонт телефонов Sony (2)
Ремонт телефонов Xiaomi (3)
Ремонт телефонов ZTE (1)
Эксплуатация аккумуляторной батареи (4)
Ремонт электронных книг (2)
Опросы
Вы воспользовались нашими инструкциями по разборке?
Да
Нет
Результаты | Опросы
Голосов:199
Вход в личный кабинет для постоянных клиентов:   
email:
пароль:
  • Запчасти для iPad
  • Для Apple iPad 4 (A1458, A1459, A1460)

    • Для Apple iPad 4 (A1458, A1459, A1460)

    Запчасти для Apple iPad 4 (A1458, A1459, A1460) - комплектующие и детали, дисплеи, тачскрины, шлейфы, корпуса

    детали для iPad 4 Планшет Айпад 4-го поколения - это полностью сгенерированный, высокотехнологичный продукт, выверенный годами и несколькими предшествующими ему поколениями планшетов.
    Купить комплектующие нужны для ремонта планшета айпад 4 поколения! Сенсоры, батареи и шлейф с разъемами.

    Основные различия моделей iPad четвертого поколения:

    - A1458 - с поддержкой Wi-Fi
    - A1459 - с поддержкой Wi-Fi + 3G/LTE
    - A1460 - с поддержкой Wi-Fi + 3G/LTE

    Магазин AKSmob.ru поставляет оригинальные запчасти для iPad 4 и не изменяет своим традициям в качестве продукции.


    Аккумуляторная батарея (АКБ) A1389 для Apple iPad 4 (модели A1458/A1459/A1460) - 11560mAh - battery 616-0591 - Оригинал
    Аккумуляторная батарея (АКБ) A1389 для Apple iPad 4 (модели A1458/A1459/A1460) - 11560mAh - battery 616-0591 - Оригинал

    Для всего модельного ряда iPad 4-го поколения:

    - iPad 4 Gen 16GB (Wi-Fi)
    - iPad 4 Gen 32GB (Wi-Fi)
    - iPad 4 Gen 64GB (Wi-Fi)
    - iPad 4 Gen 16GB (Wi-Fi + 3G)
    - iPad 4 Gen 32GB (Wi-Fi + 3G)
    - iPad 4 Gen 64GB (Wi-Fi + 3G)

    Совместимые устройства (парт-номера АКБ): 616-0591, A1389 и другие

    Розн.: 1400 руб.
    Опт.: 1200 руб.
    В наличии
    		 Лоток Sim карты для Apple iPad 4 (A1458, A1459, A1460) - Оригинал
    Лоток Sim карты для Apple iPad 4 (A1458, A1459, A1460) - Оригинал



    Розн.: 400 руб.
    Опт.: 250 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (сенсорное стекло) для Apple iPad 4 (A1458, A1459, A1460) - черный
    Тачскрин (сенсорное стекло) для Apple iPad 4 (A1458, A1459, A1460) - черный



    Розн.: 1300 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (сенсорный экран) для Apple iPad 4 (A1458, A1459, A1460) - белый
    Тачскрин (сенсорный экран) для Apple iPad 4 (A1458, A1459, A1460) - белый



    Розн.: 1300 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    Шлейф 821-1256-03 на кнопку включения, кнопки громкости и блокировки для Apple iPad 4
    Шлейф 821-1256-03 на кнопку включения, кнопки громкости и блокировки для Apple iPad 4

    Парт-номер: 821-1256-03

    Розн.: 600 руб.
    Опт.: 450 руб.
    В наличии
    		 Шлейф 821-1256-06 на кнопку включения, кнопки громкости и блокировки для Apple iPad 4
    Шлейф 821-1256-06 на кнопку включения, кнопки громкости и блокировки для Apple iPad 4

    Парт-номер: 821-1256-06

    Розн.: 600 руб.
    Опт.: 450 руб.
    В наличии
    		 Шлейф с кнопкой Home для Apple iPad 4 (A1458, A1459, A1460)
    Шлейф с кнопкой Home для Apple iPad 4 (A1458, A1459, A1460)

    Парт-номер: 820-3335-A

    Розн.: 500 руб.
    Опт.: 400 руб.
    В наличии
    		 Шлейф с системным разъемом зарядки для Apple iPad 4 (A1458, A1459, A1460) - оригинал
    Шлейф с системным разъемом зарядки для Apple iPad 4 (A1458, A1459, A1460) - оригинал

    Парт-номер: 821-1588-06

    Розн.: 600 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии

    Показано 1 - 8 (всего 8 позиций) Страницы:  1 
    Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

    запчасти для панелей оператора siemens, терминалов сбора данных motorola
    форум по ремонту магнитол, тсд, навигаторов, psp, планшетов     		Всего запросов: 393
    Время исполнения: 0.119383709198
    AKSmob.ru © 2008-2020
    up