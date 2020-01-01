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Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
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Для Apple iPad 4 (A1458, A1459, A1460)
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Запчасти для Apple iPad 4 (A1458, A1459, A1460) - комплектующие и детали, дисплеи, тачскрины, шлейфы, корпуса
Планшет Айпад 4-го поколения - это полностью сгенерированный, высокотехнологичный продукт, выверенный годами и несколькими предшествующими ему поколениями планшетов.
Купить комплектующие нужны для ремонта планшета айпад 4 поколения! Сенсоры, батареи и шлейф с разъемами.
Основные различия моделей iPad четвертого поколения:
- A1458 - с поддержкой Wi-Fi
- A1459 - с поддержкой Wi-Fi + 3G/LTE
- A1460 - с поддержкой Wi-Fi + 3G/LTE
Магазин AKSmob.ru поставляет оригинальные запчасти для iPad 4 и не изменяет своим традициям в качестве продукции.
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Аккумуляторная батарея (АКБ) A1389 для Apple iPad 4 (модели A1458/A1459/A1460) - 11560mAh - battery 616-0591 - Оригинал
Для всего модельного ряда iPad 4-го поколения:
- iPad 4 Gen 16GB (Wi-Fi)
- iPad 4 Gen 32GB (Wi-Fi)
- iPad 4 Gen 64GB (Wi-Fi)
- iPad 4 Gen 16GB (Wi-Fi + 3G)
- iPad 4 Gen 32GB (Wi-Fi + 3G)
- iPad 4 Gen 64GB (Wi-Fi + 3G)
Совместимые устройства (парт-номера АКБ): 616-0591, A1389 и другие
Розн.: 1400 руб.
Опт.: 1200 руб.
В наличии
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Лоток Sim карты для Apple iPad 4 (A1458, A1459, A1460) - Оригинал
Розн.: 400 руб.
Опт.: 250 руб.
В наличии
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Тачскрин (сенсорное стекло) для Apple iPad 4 (A1458, A1459, A1460) - черный
Розн.: 1300 руб.
Опт.: 1000 руб.
В наличии
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Тачскрин (сенсорный экран) для Apple iPad 4 (A1458, A1459, A1460) - белый
Розн.: 1300 руб.
Опт.: 1000 руб.
В наличии
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Шлейф 821-1256-03 на кнопку включения, кнопки громкости и блокировки для Apple iPad 4
Парт-номер: 821-1256-03
Розн.: 600 руб.
Опт.: 450 руб.
В наличии
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Шлейф 821-1256-06 на кнопку включения, кнопки громкости и блокировки для Apple iPad 4
Парт-номер: 821-1256-06
Розн.: 600 руб.
Опт.: 450 руб.
В наличии
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Шлейф с кнопкой Home для Apple iPad 4 (A1458, A1459, A1460)
Парт-номер: 820-3335-A
Розн.: 500 руб.
Опт.: 400 руб.
В наличии
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Шлейф с системным разъемом зарядки для Apple iPad 4 (A1458, A1459, A1460) - оригинал
Парт-номер: 821-1588-06
Розн.: 600 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
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