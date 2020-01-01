Для Apple iPad 4 (A1458, A1459, A1460) Запчасти для Apple iPad 4 (A1458, A1459, A1460) - комплектующие и детали, дисплеи, тачскрины, шлейфы, корпуса Планшет Айпад 4-го поколения - это полностью сгенерированный, высокотехнологичный продукт, выверенный годами и несколькими предшествующими ему поколениями планшетов.

Купить комплектующие нужны для ремонта планшета айпад 4 поколения! Сенсоры, батареи и шлейф с разъемами.



Основные различия моделей iPad четвертого поколения:



- A1458 - с поддержкой Wi-Fi

- A1459 - с поддержкой Wi-Fi + 3G/LTE

- A1460 - с поддержкой Wi-Fi + 3G/LTE



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