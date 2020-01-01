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  • Запчасти для iPad
  • Для Apple iPad Mini 4 (A1550, A1538)

    • Для Apple iPad Mini 4 (A1550, A1538)

    Запчасти для Apple iPad Mini 4 (A1550, A1538)

    детали для Apple iPad Mini 4 (A1550, A1538) Купить комплектующие для ремонта планшетов iPad Mini 4 моделей - A1550, A1538 - тачскрины, аккумулятор, шлейфы у нас на сайте AKSmob.ru самого лучшего качества, с доставкой от 2 дней - это самое правильно решение!
    Также у нас есть инструкции и статьи по ремонту ipad mini. Читайте и делайте ремонт сами, если уверены в своих силах.


    Аккумуляторная батарея (АКБ) A1546 для Apple iPad Mini 4 (модели A1550, A1538) - battery 020-00297 - Оригинал
    Аккумуляторная батарея (АКБ) A1546 для Apple iPad Mini 4 (модели A1550, A1538) - battery 020-00297 - Оригинал

    Для всего модельного ряда iPad Mini 4-го поколения:

    Совместимые устройства (парт-номера АКБ): 020-00297 / A1546 и другие

    3.82Vdc 19.32Whr 5124mAh

    Розн.: 1350 руб.
    Опт.: 1100 руб.
    В наличии
    		 Шлейф с кнопкой включения для Apple iPad Mini 4 (A1550, A1538)
    Шлейф с кнопкой включения для Apple iPad Mini 4 (A1550, A1538)

    821-00136-03

    Розн.: 500 руб.
    Опт.: 400 руб.
    В наличии
    		 Шлейф с разъемом гарнитуры для Apple iPad Mini 4 (A1550, A1538) - белый - Оригинал
    Шлейф с разъемом гарнитуры для Apple iPad Mini 4 (A1550, A1538) - белый - Оригинал

    821-2682-03

    Розн.: 700 руб.
    Опт.: 600 руб.
    В наличии
    		 Шлейф с разъемом гарнитуры для Apple iPad Mini 4 (A1550, A1538) - черный - Оригинал
    Шлейф с разъемом гарнитуры для Apple iPad Mini 4 (A1550, A1538) - черный - Оригинал

    821-2682-03

    Розн.: 700 руб.
    Опт.: 600 руб.
    В наличии
    Шлейф с разъемом зарядки и синхронизации для Apple iPad Mini 4 (A1550, A1538) - белый - Оригинал
    Шлейф с разъемом зарядки и синхронизации для Apple iPad Mini 4 (A1550, A1538) - белый - Оригинал

    821-2337

    Розн.: 700 руб.
    Опт.: 550 руб.
    В наличии
    		 Шлейф с разъемом зарядки и синхронизации для Apple iPad Mini 4 (A1550, A1538) - черный - Оригинал
    Шлейф с разъемом зарядки и синхронизации для Apple iPad Mini 4 (A1550, A1538) - черный - Оригинал

    821-2337

    Розн.: 700 руб.
    Опт.: 550 руб.
    В наличии

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