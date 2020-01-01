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Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
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Для Apple iPad Mini 4 (A1550, A1538)
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Запчасти для Apple iPad Mini 4 (A1550, A1538)
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Также у нас есть инструкции и статьи по ремонту ipad mini. Читайте и делайте ремонт сами, если уверены в своих силах.
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