Для Apple iPad 2 (A1395/A1396/A1397) Запчасти для Apple iPad 2 (A1395/A1396/A1397) - комплектующие, тачскрины, шлейфы, дисплеи, акб, корпуса Несмотря на прочные материалы - многие запчасти iPad 2, которые входят в состав планшета уязвимы к падениям с высоты и появлению различных царапин и потертостей. При эксплуатации без чехла, на алюминиевом корпусе iPad 2 быстро появляются мелкие царапины, а не защищенное стекло может пострадать от соприкосновения с предметами в сумке.



Ремонт и замену запчастей iPad 2 в большинстве случаев можно выполнить самостоятельно, для этого вам потребуется купить нужные запчасти и воспользоваться инструкцией по ремонту планшета.



Основные различия моделей iPad второго поколения:



- A1397 - модель с WiFi и CDMA

- A1396 - модель с WiFi и GSM 3G

- A1395 - с поддержкой Wi-Fi



