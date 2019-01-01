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  • Запчасти для iPad
  • Для Apple iPad 2 (A1395/A1396/A1397)

    • Для Apple iPad 2 (A1395/A1396/A1397)

    Запчасти для Apple iPad 2 (A1395/A1396/A1397) - комплектующие, тачскрины, шлейфы, дисплеи, акб, корпуса

    детали для iPad 2 Несмотря на прочные материалы - многие запчасти iPad 2, которые входят в состав планшета уязвимы к падениям с высоты и появлению различных царапин и потертостей. При эксплуатации без чехла, на алюминиевом корпусе iPad 2 быстро появляются мелкие царапины, а не защищенное стекло может пострадать от соприкосновения с предметами в сумке.

    Ремонт и замену запчастей iPad 2 в большинстве случаев можно выполнить самостоятельно, для этого вам потребуется купить нужные запчасти и воспользоваться инструкцией по ремонту планшета.

    Основные различия моделей iPad второго поколения:

    - A1397 - модель с WiFi и CDMA
    - A1396 - модель с WiFi и GSM 3G
    - A1395 - с поддержкой Wi-Fi


    Аккумуляторная батарея A1376 для Apple iPad 2 (модели A1395/A1396/A1397) - 6500mAh - battery 616-0560 - Оригинал
    Аккумуляторная батарея A1376 для Apple iPad 2 (модели A1395/A1396/A1397) - 6500mAh - battery 616-0560 - Оригинал

    Для всего модельного ряда iPad 2-го поколения:

    - iPad 2 Gen 16GB (Wi-Fi)
    - iPad 2 Gen 32GB (Wi-Fi)
    - iPad 2 Gen 64GB (Wi-Fi)
    - iPad 2 Gen 16GB (Wi-Fi + 3G)
    - iPad 2 Gen 32GB (Wi-Fi + 3G)
    - iPad 2 Gen 64GB (Wi-Fi + 3G)

    Совместимые устройства (парт-номера АКБ): 616-0576, 616-0572, 616-0559, A1376

    Розн.: 1500 руб.
    Опт.: 1200 руб.
    В наличии
    		 Динамик для Apple iPad 2 (A1395/A1396/A1397) - Buzzer
    Динамик для Apple iPad 2 (A1395/A1396/A1397) - Buzzer

    Оригинал

    Розн.: 600 руб.
    Опт.: 450 руб.
    В наличии
    		 Кнопка HOME в сборе с механизмом для iPad 2 WiFi/ 3G/ CDMA - белый
    Кнопка HOME в сборе с механизмом для iPad 2 WiFi/ 3G/ CDMA - белый



    Розн.: 400 руб.
    Опт.: 300 руб.
    В наличии
    		 Кнопка HOME в сборе с механизмом для iPad 2 WiFi/ 3G/ CDMA - черный
    Кнопка HOME в сборе с механизмом для iPad 2 WiFi/ 3G/ CDMA - черный



    Розн.: 400 руб.
    Опт.: 300 руб.
    В наличии
    Кнопка HOME механизм для Apple iPad 2 (A1395/A1396/A1397)
    Кнопка HOME механизм для Apple iPad 2 (A1395/A1396/A1397)

    ОРИГИНАЛ

    Парт-номер: 820-2943-A

    Розн.: 400 руб.
    Опт.: 300 руб.
    В наличии
    		 Комплект болтиков для Apple iPad 2 (A1395/A1396/A1397)
    Комплект болтиков для Apple iPad 2 (A1395/A1396/A1397)



    Розн.: 350 руб.
    Опт.: 250 руб.
    В наличии
    		 Лоток Sim карты для Apple Ipad 2 (A1396) Оригинал
    Лоток Sim карты для Apple Ipad 2 (A1396) Оригинал



    Розн.: 300 руб.
    Опт.: 150 руб.
    В наличии
    		 Набор кнопок (толкатель, mute, on off, volume) для Apple iPad 2 (A1396)
    Набор кнопок (толкатель, mute, on off, volume) для Apple iPad 2 (A1396)

    Толкатели кнопок для A1396 iPad 2

    Розн.: 300 руб.
    Опт.: 200 руб.
    В наличии
    Тачскрин и стекло (белый) для Apple iPad 2 (A1395/A1396/A1397) - сенсорная панель - Оригинал
    Тачскрин и стекло (белый) для Apple iPad 2 (A1395/A1396/A1397) - сенсорная панель - Оригинал

    Комплектация: в сборе тачскрин и защитное стекло + кнопка home верхняя с механизмом!

    Цвет: белый

    Совместимость: Apple iPad 2 A1395/A1396/A1397

    Розн.: 1400 руб.
    Опт.: 1100 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин и стекло (черный) для Apple iPad 2 (A1395/A1396/A1397) - сенсорная панель - Оригинал
    Тачскрин и стекло (черный) для Apple iPad 2 (A1395/A1396/A1397) - сенсорная панель - Оригинал

    В сборе тачскрин и защитное стекло. Цвет черный. С кнопкой Home и механизмом. A1395/A1396/A1397

    Розн.: 1400 руб.
    Опт.: 1100 руб.
    В наличии
    		 Шлейф 821-1461-A кнопки включения, блокировки и боковых кнопок для Apple iPad 2
    Шлейф 821-1461-A кнопки включения, блокировки и боковых кнопок для Apple iPad 2

    Парт-номер: 821-1461-A

    Розн.: 600 руб.
    Опт.: 450 руб.
    В наличии
    		 Шлейф антенна для Apple iPad 2 (A1395/A1396/A1397)
    Шлейф антенна для Apple iPad 2 (A1395/A1396/A1397)

    ОРИГИНАЛ

    Розн.: 400 руб.
    Опт.: 300 руб.
    В наличии

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