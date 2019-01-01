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Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
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Для Apple iPad 2 (A1395/A1396/A1397)
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Запчасти для Apple iPad 2 (A1395/A1396/A1397) - комплектующие, тачскрины, шлейфы, дисплеи, акб, корпуса
Несмотря на прочные материалы - многие запчасти iPad 2, которые входят в состав планшета уязвимы к падениям с высоты и появлению различных царапин и потертостей. При эксплуатации без чехла, на алюминиевом корпусе iPad 2 быстро появляются мелкие царапины, а не защищенное стекло может пострадать от соприкосновения с предметами в сумке.
Ремонт и замену запчастей iPad 2 в большинстве случаев можно выполнить самостоятельно, для этого вам потребуется купить нужные запчасти и воспользоваться инструкцией по ремонту планшета.
Основные различия моделей iPad второго поколения:
- A1397 - модель с WiFi и CDMA
- A1396 - модель с WiFi и GSM 3G
- A1395 - с поддержкой Wi-Fi
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