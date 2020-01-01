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Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
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Для Apple iPad Mini 2 (A1490, A1489, A1491)
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Запчасти для Apple iPad Mini 2 (A1490, A1489, A1491)
По номеру модели, который написан на задней крышке планшета, можно определить какой именно у Вас iPad.
Комплектующие необходимы для ремонта iPad Mini 2 поколения, а это модели такие - A1490, A1489, A1491.
Самые часто используемые запасные части - это конечно:
- тачскрин - который повреждается при падении
- аккумулятор - истощается при использовании - плохо заряжается, не держит заряд
- шлейф зарядки - частая поломка гнезда
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Аккумуляторная батарея (АКБ) A1512 для Apple iPad Mini 2 Retina (модели A1490, A1489, A1491) - battery 020-8257 - Оригинал
Для всего модельного ряда iPad Mini 2-го поколения:
Совместимые устройства (парт-номера АКБ): 020-8271-A / A1512 / 020-8257 и другие
Розн.: 1350 руб.
Опт.: 1100 руб.
В наличии
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Тачскрин для Apple iPad Mini 2 (A1490, A1489, A1491) - в сборе - белый
Сенсорный экран для ремонта планшета iPad Mini 2 моделей A1490, A1489, A1491 в случае повреждения тачскрина. Цвет панели - белый.
Розн.: 1200 руб.
Опт.: 1000 руб.
В наличии
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Тачскрин для Apple iPad Mini 2 (A1490, A1489, A1491) - в сборе - черный
Сенсорный экран для ремонта планшета iPad Mini 2 моделей A1490, A1489, A1491 в случае повреждения тачскрина. Цвет панели - черный.
Розн.: 1200 руб.
Опт.: 1000 руб.
В наличии
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Шлейф 821-1820-A с кнопками включения, громкости, блокировки для Apple iPad Mini 2 (A1490, A1489, A1491)
821-1820-A
Розн.: 600 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
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Шлейф с системным разъемом синхронизации для Apple iPad Mini 2 (A1490, A1489, A1491) - белый - Оригинал
Парт-номер: 821-1818-03
Розн.: 600 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
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