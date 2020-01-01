Для Apple iPad Mini 2 (A1490, A1489, A1491) Запчасти для Apple iPad Mini 2 (A1490, A1489, A1491) По номеру модели, который написан на задней крышке планшета, можно определить какой именно у Вас iPad.



Комплектующие необходимы для ремонта iPad Mini 2 поколения, а это модели такие - A1490, A1489, A1491.



Самые часто используемые запасные части - это конечно:

- тачскрин - который повреждается при падении

- аккумулятор - истощается при использовании - плохо заряжается, не держит заряд

- шлейф зарядки - частая поломка гнезда



