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  • Запчасти для iPad
  • Для Apple iPad Mini 2 (A1490, A1489, A1491)

    • Для Apple iPad Mini 2 (A1490, A1489, A1491)

    Запчасти для Apple iPad Mini 2 (A1490, A1489, A1491)

    детали для Apple iPad Mini 2 (A1490, A1489, A1491) По номеру модели, который написан на задней крышке планшета, можно определить какой именно у Вас iPad.

    Комплектующие необходимы для ремонта iPad Mini 2 поколения, а это модели такие - A1490, A1489, A1491.

    Самые часто используемые запасные части - это конечно:
    - тачскрин - который повреждается при падении
    - аккумулятор - истощается при использовании - плохо заряжается, не держит заряд
    - шлейф зарядки - частая поломка гнезда


    Аккумуляторная батарея (АКБ) A1512 для Apple iPad Mini 2 Retina (модели A1490, A1489, A1491) - battery 020-8257 - Оригинал
    Аккумуляторная батарея (АКБ) A1512 для Apple iPad Mini 2 Retina (модели A1490, A1489, A1491) - battery 020-8257 - Оригинал

    Для всего модельного ряда iPad Mini 2-го поколения:

    Совместимые устройства (парт-номера АКБ): 020-8271-A / A1512 / 020-8257 и другие

    Розн.: 1350 руб.
    Опт.: 1100 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для Apple iPad Mini 2 (A1490, A1489, A1491) - в сборе - белый
    Тачскрин для Apple iPad Mini 2 (A1490, A1489, A1491) - в сборе - белый

    Сенсорный экран для ремонта планшета iPad Mini 2 моделей A1490, A1489, A1491 в случае повреждения тачскрина. Цвет панели - белый.

    Розн.: 1200 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для Apple iPad Mini 2 (A1490, A1489, A1491) - в сборе - черный
    Тачскрин для Apple iPad Mini 2 (A1490, A1489, A1491) - в сборе - черный

    Сенсорный экран для ремонта планшета iPad Mini 2 моделей A1490, A1489, A1491 в случае повреждения тачскрина. Цвет панели - черный.

    Розн.: 1200 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Шлейф 821-1820-A с кнопками включения, громкости, блокировки для Apple iPad Mini 2 (A1490, A1489, A1491)
    Шлейф 821-1820-A с кнопками включения, громкости, блокировки для Apple iPad Mini 2 (A1490, A1489, A1491)

    821-1820-A

    Розн.: 600 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    Шлейф с системным разъемом синхронизации для Apple iPad Mini 2 (A1490, A1489, A1491) - белый - Оригинал
    Шлейф с системным разъемом синхронизации для Apple iPad Mini 2 (A1490, A1489, A1491) - белый - Оригинал

    Парт-номер: 821-1818-03

    Розн.: 600 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии

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