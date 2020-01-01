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  • Запчасти для iPad
  • Для Apple iPad Air 2 (A1566, A1567)

    • Для Apple iPad Air 2 (A1566, A1567)

    Запчасти для Apple iPad Air 2 (A1566, A1567)

    детали для Apple iPad Air 2 (A1566, A1567) По номеру модели, который написан на задней крышке планшета, можно определить какой именно у Вас iPad.

    Комплектующие для ремонта Ipad Air 2 поколения - A1566, A1567, когда на вашем любимом планшете появились повреждения на экране, или аккумулятор перестал держать и быстро разряжается.


    Аккумуляторная батарея (АКБ) A1547 для Apple iPad Air 2 (модели A1566, A1567) - 7340mAh - battery - Оригинал
    Аккумуляторная батарея (АКБ) A1547 для Apple iPad Air 2 (модели A1566, A1567) - 7340mAh - battery - Оригинал

    Для всего модельного ряда iPad Air 2-го поколения моделей A1566, A1567

    Розн.: 1500 руб.
    Опт.: 1200 руб.
    В наличии
    		 Шлейф с кнопкой Home для Apple iPad Air 2 (модели A1566, A1567) - белая в сборе - Оригинал
    Шлейф с кнопкой Home для Apple iPad Air 2 (модели A1566, A1567) - белая в сборе - Оригинал

    821-2279-08

    Розн.: 600 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Шлейф с кнопкой Home для Apple iPad Air 2 (модели A1566, A1567) - черная в сборе - Оригинал
    Шлейф с кнопкой Home для Apple iPad Air 2 (модели A1566, A1567) - черная в сборе - Оригинал

    821-2279-08

    Розн.: 600 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Шлейф с разъемом гарнитуры для Apple iPad Air 2 (модели A1566, A1567) - белый - Оригинал
    Шлейф с разъемом гарнитуры для Apple iPad Air 2 (модели A1566, A1567) - белый - Оригинал

    821-00050-A

    Розн.: 600 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    Шлейф с разъемом гарнитуры для Apple iPad Air 2 (модели A1566, A1567) - черный - Оригинал
    Шлейф с разъемом гарнитуры для Apple iPad Air 2 (модели A1566, A1567) - черный - Оригинал

    821-00050-A

    Розн.: 600 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Шлейф с разъемом зарядки и синхронизации для Apple iPad Air 2 (модели A1566, A1567) - Оригинал
    Шлейф с разъемом зарядки и синхронизации для Apple iPad Air 2 (модели A1566, A1567) - Оригинал

    821-2587-A

    Розн.: 600 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии

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