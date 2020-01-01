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Для Apple iPad Air 2 (A1566, A1567)
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Запчасти для Apple iPad Air 2 (A1566, A1567)
По номеру модели, который написан на задней крышке планшета, можно определить какой именно у Вас iPad.
Комплектующие для ремонта Ipad Air 2 поколения - A1566, A1567, когда на вашем любимом планшете появились повреждения на экране, или аккумулятор перестал держать и быстро разряжается.
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