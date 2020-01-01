Для Apple iPad 3 (A1416, A1430) Запчасти для Apple iPad 3 (A1416, A1430) - комплектующие, дисплеи, тачскрины, шлейфы, корпуса На iPad 3 установлен очень хороший Retina дисплей, он имеет поддержку LTE(4G) и более мощный процессор в кубе с 4-х ядерной графической подсистемой.



Может сложиться ложное впечатление, что многие запчасти для iPad 3 подойдут от предыдущего поколения, но это не так.



Основные различия моделей iPad первого поколения:

- A1403 - с поддержкой Wi-Fi + Cellular (VZ)

- A1430 - с поддержкой Wi-Fi + Cellular

- A1416 - с поддержкой Wi-Fi



В этой категории Вы сможете подобрать нужные вам запчасти для Apple iPad 3, будь то сенсор, дисплей или же у вас вышел из строя один из шлейфов - такое бывает к сожалению. Большинство запчастей можно заменить самостоятельно.



