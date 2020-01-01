|
|Тел: 89658754784
E-mail: shop@aksmob.ru
Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
|
КОРЗИНА ПОКУПОК:
Товаров: 0 шт.
На сумму: 0 руб.
|
|
|
Вход в личный кабинет для постоянных клиентов:
|
|
Для Apple iPad 3 (A1416, A1430)
|
Запчасти для Apple iPad 3 (A1416, A1430) - комплектующие, дисплеи, тачскрины, шлейфы, корпуса
На iPad 3 установлен очень хороший Retina дисплей, он имеет поддержку LTE(4G) и более мощный процессор в кубе с 4-х ядерной графической подсистемой.
Может сложиться ложное впечатление, что многие запчасти для iPad 3 подойдут от предыдущего поколения, но это не так.
Основные различия моделей iPad первого поколения:
- A1403 - с поддержкой Wi-Fi + Cellular (VZ)
- A1430 - с поддержкой Wi-Fi + Cellular
- A1416 - с поддержкой Wi-Fi
В этой категории Вы сможете подобрать нужные вам запчасти для Apple iPad 3, будь то сенсор, дисплей или же у вас вышел из строя один из шлейфов - такое бывает к сожалению. Большинство запчастей можно заменить самостоятельно.
|
|
|
|
|
|
|Показано 1 - 12 (всего 14 позиций)
|Страницы: 1
|