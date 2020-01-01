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  • Запчасти для iPad
  • Для Apple iPad 3 (A1416, A1430)

    • Для Apple iPad 3 (A1416, A1430)

    Запчасти для Apple iPad 3 (A1416, A1430) - комплектующие, дисплеи, тачскрины, шлейфы, корпуса

    детали для iPad 3 На iPad 3 установлен очень хороший Retina дисплей, он имеет поддержку LTE(4G) и более мощный процессор в кубе с 4-х ядерной графической подсистемой.

    Может сложиться ложное впечатление, что многие запчасти для iPad 3 подойдут от предыдущего поколения, но это не так.

    Основные различия моделей iPad первого поколения:
    - A1403 - с поддержкой Wi-Fi + Cellular (VZ)
    - A1430 - с поддержкой Wi-Fi + Cellular
    - A1416 - с поддержкой Wi-Fi

    В этой категории Вы сможете подобрать нужные вам запчасти для Apple iPad 3, будь то сенсор, дисплей или же у вас вышел из строя один из шлейфов - такое бывает к сожалению. Большинство запчастей можно заменить самостоятельно.


    Аккумуляторная батарея (АКБ) A1389 для Apple iPad 3 (модели A1403/A1416/A1430) - 11560mAh - battery 616-0591 - Оригинал
    Аккумуляторная батарея (АКБ) A1389 для Apple iPad 3 (модели A1403/A1416/A1430) - 11560mAh - battery 616-0591 - Оригинал

    Для всего модельного ряда iPad 3-го поколения:

    - iPad 3 Gen 16GB (Wi-Fi)
    - iPad 3 Gen 32GB (Wi-Fi)
    - iPad 3 Gen 64GB (Wi-Fi)
    - iPad 3 Gen 16GB (Wi-Fi + 3G)
    - iPad 3 Gen 32GB (Wi-Fi + 3G)
    - iPad 3 Gen 64GB (Wi-Fi + 3G)

    Совместимые устройства (парт-номера АКБ): 616-0591, A1389 и другие

    Розн.: 1400 руб.
    Опт.: 1100 руб.
    В наличии
    		 Кнопка HOME в сборе с механизмом для iPad 3 WiFi/ 4G - белый
    Кнопка HOME в сборе с механизмом для iPad 3 WiFi/ 4G - белый



    Розн.: 400 руб.
    Опт.: 300 руб.
    В наличии
    		 Кнопка HOME в сборе с механизмом для iPad 3 WiFi/ 4G - черный
    Кнопка HOME в сборе с механизмом для iPad 3 WiFi/ 4G - черный



    Розн.: 400 руб.
    Опт.: 300 руб.
    В наличии
    		 Лоток Sim карты для Apple iPad 3 (New, A1430) Оригинал
    Лоток Sim карты для Apple iPad 3 (New, A1430) Оригинал



    Розн.: 400 руб.
    Опт.: 250 руб.
    В наличии
    Плата под сим-карту для Apple iPad 3 со шлейфом
    Плата под сим-карту для Apple iPad 3 со шлейфом

    Парт-номер: 821-1265-04

    Розн.: 450 руб.
    Опт.: 350 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для Apple iPad 3 - A1403 / A1416 / A1430 - белый - сенсорная панель
    Тачскрин для Apple iPad 3 - A1403 / A1416 / A1430 - белый - сенсорная панель

    100% предоплата. Обязательно дождитесь подтверждения заказа. Apple iPad 3

    Розн.: 1400 руб.
    Опт.: 1100 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для Apple iPad 3 - A1403 / A1416 / A1430 - черный - сенсорная панель
    Тачскрин для Apple iPad 3 - A1403 / A1416 / A1430 - черный - сенсорная панель

    100% предоплата.

    Розн.: 1400 руб.
    Опт.: 1100 руб.
    В наличии
    		 Шлейф 821-1256-03 на кнопку включения, кнопки громкости и блокировки для Apple iPad 3
    Шлейф 821-1256-03 на кнопку включения, кнопки громкости и блокировки для Apple iPad 3

    Парт-номер: 821-1256-03

    Розн.: 600 руб.
    Опт.: 450 руб.
    В наличии
    Шлейф 821-1256-06 на кнопку включения, кнопки громкости и блокировки для Apple iPad 3
    Шлейф 821-1256-06 на кнопку включения, кнопки громкости и блокировки для Apple iPad 3

    Парт-номер: 821-1256-06

    Розн.: 600 руб.
    Опт.: 450 руб.
    В наличии
    		 Шлейф 821-1412-01 с разъемом наушников для Apple iPad 3 - Оригинал
    Шлейф 821-1412-01 с разъемом наушников для Apple iPad 3 - Оригинал

    Парт-номер: 821-1412-01

    Розн.: 550 руб.
    Опт.: 400 руб.
    В наличии
    		 Шлейф с разъемом наушников для Apple iPad 3
    Шлейф с разъемом наушников для Apple iPad 3

    Парт-номер: 821-1462-04

    Розн.: 550 руб.
    Опт.: 400 руб.
    В наличии
    		 Шлейф с разъемом синхронизации и зарядки для Apple iPad 3
    Шлейф с разъемом синхронизации и зарядки для Apple iPad 3

    Парт-номер: 821-1259-A

    Розн.: 600 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии

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