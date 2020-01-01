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  • Запчасти для iPad
  • Для Apple iPad Mini 3 (A1599, A1600, A1601)

    • Для Apple iPad Mini 3 (A1599, A1600, A1601)

    Запчасти для Apple iPad Mini 3 (A1599, A1600, A1601)

    детали для Apple iPad Mini 3 (A1599, A1600, A1601) По номеру модели, который написан на задней крышке планшета, можно определить какой именно у Вас iPad.

    Купить комплектующие для ремонта планшетов iPad Mini 3 моделей - A1599, A1600, A1601 - тачскрины, аккумулятор, шлейфы у нас на сайте AKSmob.ru самого лучшего качества, с доставкой от 2 дней - это самое правильно решение!


    Аккумуляторная батарея (АКБ) A1512 для Apple iPad Mini 3 (модели A1599, A1600, A1601) - battery 020-8257 - Оригинал
    Аккумуляторная батарея (АКБ) A1512 для Apple iPad Mini 3 (модели A1599, A1600, A1601) - battery 020-8257 - Оригинал

    Для всего модельного ряда iPad Mini 3-го поколения:

    Совместимые устройства (парт-номера АКБ): 020-8271-A / A1512 / 020-8257 и другие

    Розн.: 1350 руб.
    Опт.: 1100 руб.
    В наличии
    		 Кнопка Home для Apple iPad Mini 3 (модели A1599, A1600, A1601) - в сборе - черная
    Кнопка Home для Apple iPad Mini 3 (модели A1599, A1600, A1601) - в сборе - черная



    Розн.: 700 руб.
    Опт.: 600 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для Apple iPad Mini 3 (модели A1599, A1600, A1601) - в сборе - белый
    Тачскрин для Apple iPad Mini 3 (модели A1599, A1600, A1601) - в сборе - белый

    Сенсорный экран для ремонта планшета iPad Mini 3 моделей A1599, A1600, A1601 в случае повреждения тачскрина. Цвет панели - белый.

    Розн.: 1200 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для Apple iPad Mini 3 (модели A1599, A1600, A1601) - в сборе - черный
    Тачскрин для Apple iPad Mini 3 (модели A1599, A1600, A1601) - в сборе - черный



    Розн.: 1200 руб.
    Опт.: 1000 руб.
    В наличии
    Шлейф с системным разъемом синхронизации для Apple iPad Mini 3 (модели A1599, A1600, A1601) - белый
    Шлейф с системным разъемом синхронизации для Apple iPad Mini 3 (модели A1599, A1600, A1601) - белый



    Розн.: 600 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии

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    запчасти для панелей оператора siemens, терминалов сбора данных motorola
    форум по ремонту магнитол, тсд, навигаторов, psp, планшетов     		Всего запросов: 354
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