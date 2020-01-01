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Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
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Для Apple iPad Mini 3 (A1599, A1600, A1601)
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Запчасти для Apple iPad Mini 3 (A1599, A1600, A1601)
По номеру модели, который написан на задней крышке планшета, можно определить какой именно у Вас iPad.
Купить комплектующие для ремонта планшетов iPad Mini 3 моделей - A1599, A1600, A1601 - тачскрины, аккумулятор, шлейфы у нас на сайте AKSmob.ru самого лучшего качества, с доставкой от 2 дней - это самое правильно решение!
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Аккумуляторная батарея (АКБ) A1512 для Apple iPad Mini 3 (модели A1599, A1600, A1601) - battery 020-8257 - Оригинал
Для всего модельного ряда iPad Mini 3-го поколения:
Совместимые устройства (парт-номера АКБ): 020-8271-A / A1512 / 020-8257 и другие
Розн.: 1350 руб.
Опт.: 1100 руб.
В наличии
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Кнопка Home для Apple iPad Mini 3 (модели A1599, A1600, A1601) - в сборе - черная
Розн.: 700 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Тачскрин для Apple iPad Mini 3 (модели A1599, A1600, A1601) - в сборе - белый
Сенсорный экран для ремонта планшета iPad Mini 3 моделей A1599, A1600, A1601 в случае повреждения тачскрина. Цвет панели - белый.
Розн.: 1200 руб.
Опт.: 1000 руб.
В наличии
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Тачскрин для Apple iPad Mini 3 (модели A1599, A1600, A1601) - в сборе - черный
Розн.: 1200 руб.
Опт.: 1000 руб.
В наличии
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Шлейф с системным разъемом синхронизации для Apple iPad Mini 3 (модели A1599, A1600, A1601) - белый
Розн.: 600 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
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