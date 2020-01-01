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  • Запчасти для GPS навигаторов
  • Тачскрины для GPS навигаторов
  • Тачскрины для навигаторов Mystery

    • Тачскрины для навигаторов Mystery

    тачскрин для навигатора Mystery

    Купить сенсорное стекло для ремонта GPS навигаторов Mystery разного размера экрана - 4,3 / 5 / 7 дюймов, можно оформив заказ в нашем магазине AKSmob.ru.

    Высококачественные тачскины панели с доставкой от 2 дней на все модели навигаторов. Все сенсоры проверяются перед отправкой и на них действует гарантия работоспособности.

    Если Вы не нашли в каталоге своей модели навигатора мистери, то напишите нам на e-mail - укажите марку и модель, сообщите ширину и высоту сенсора и приложите фото сенсора. Получив эту информацию, мы Вам подберем сенсорный экран.


    Тачскрин для навигатора Mystery MNS-510MP - сенсорное стекло
    Тачскрин для навигатора Mystery MNS-510MP - сенсорное стекло

    Сенсор специально сделан для ремонта навигатора Mystery MNS-510MP. Высококачественный 5-ти дюймовый тачскрин и с отличной работой на прикосновение, дает лучшую работу навигатору.

    Розн.: 700 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для навигатора Mystery MNS-525MP Navitel - сенсорное стекло
    Тачскрин для навигатора Mystery MNS-525MP Navitel - сенсорное стекло

    Сенсор специально сделан для ремонта навигатора Mystery MNS-525MP Navitel. Высококачественный 5-ти дюймовый тачскрин и с отличной работой на прикосновение, дает лучшую работу навигатору.

    Розн.: 700 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для навигатора Mystery MNS-540MP Navitel - сенсорное стекло
    Тачскрин для навигатора Mystery MNS-540MP Navitel - сенсорное стекло



    Розн.: 700 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для навигатора Mystery MNS-550GN Navitel - сенсорное стекло
    Тачскрин для навигатора Mystery MNS-550GN Navitel - сенсорное стекло



    Розн.: 700 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    Тачскрин для навигатора Mystery MNS-590MP Navitel - сенсорное стекло
    Тачскрин для навигатора Mystery MNS-590MP Navitel - сенсорное стекло



    Розн.: 700 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии

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    запчасти для панелей оператора siemens, терминалов сбора данных motorola
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