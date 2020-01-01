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Тачскрины для навигаторов Mystery
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тачскрин для навигатора Mystery
Купить сенсорное стекло для ремонта GPS навигаторов Mystery разного размера экрана - 4,3 / 5 / 7 дюймов, можно оформив заказ в нашем магазине AKSmob.ru.
Высококачественные тачскины панели с доставкой от 2 дней на все модели навигаторов. Все сенсоры проверяются перед отправкой и на них действует гарантия работоспособности.
Если Вы не нашли в каталоге своей модели навигатора мистери, то напишите нам на e-mail - укажите марку и модель, сообщите ширину и высоту сенсора и приложите фото сенсора. Получив эту информацию, мы Вам подберем сенсорный экран.
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