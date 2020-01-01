Тачскрин 5 дюймов GPS Тачскрин - сенсорное стекло для GPS навигаторов с диагональю экрана 5 дюймов - touch screen 5 inch Самые распространенные и удобные модели навигаторов имеют размер дисплея и соответственно сенсора на 5 дюймов.



Они очень удобны и оптимальны как по размеру так и для восприятия глаза.



Моделей таких автонавигаторов существует более 1000 видов, поэтому наш магазин AKSmob.ru решил пойти на встречу владельцам устройств и стал поставлять эти тачскрины. Причем несколько десятков видов.



Ведь самая частая поломка GPS навигатора - это треснувший, как правило при падении или ударе, тачскрин на 5 дюймов.



А самые распространенные среди них:



- сенсор 117 на 70мм со шлейфом под пайку

- тачскрин 117мм на 70мм с длинным шлейфом под разъем

- сенсорное стекло 120 на 73мм со шлейфом под пайку



