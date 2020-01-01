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Тачскрин 5 дюймов GPS
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Тачскрин - сенсорное стекло для GPS навигаторов с диагональю экрана 5 дюймов - touch screen 5 inch
Самые распространенные и удобные модели навигаторов имеют размер дисплея и соответственно сенсора на 5 дюймов.
Они очень удобны и оптимальны как по размеру так и для восприятия глаза.
Моделей таких автонавигаторов существует более 1000 видов, поэтому наш магазин AKSmob.ru решил пойти на встречу владельцам устройств и стал поставлять эти тачскрины. Причем несколько десятков видов.
Ведь самая частая поломка GPS навигатора - это треснувший, как правило при падении или ударе, тачскрин на 5 дюймов.
А самые распространенные среди них:
- сенсор 117 на 70мм со шлейфом под пайку
- тачскрин 117мм на 70мм с длинным шлейфом под разъем
- сенсорное стекло 120 на 73мм со шлейфом под пайку
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Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов - размер 118мм на 70мм диагональ 137мм - для GPS навигатора тип 22
Размер: 117мм*70мм, диагональ 137мм (5 дюймов)
Длина шлейфа: 28мм
Возможная совместимость сенсорного стекла:
- Lexand SU-533, STR-5350HD (100%), ST-5350+
- Prology iMap-555AG (100%)
- Lexand SU-533 HD (100%)
- Treelogic TL-5017
- xDevice microMAP Interlogos HIT
- Treelogic TL-501
- Lexand SU-533
- Lexand ST-5350+
- Explay PN-955
- Explay CLS5 (100%)
- Oysters Chrom 2011
- Oysters Chrom 2100 (100%)
- SHTURMANN Play 500
- JJ Connect 5500WIDE
- teXet TN-606
- teXet TN-610
- teXet TN-700
- teXet TN-705
- teXet TN-710 (100%)
- teXet TN-711 (100%)
- teXet TN-733
- Lexand STR-5350HD
- Explay PN-930
- Explay PN-935
- Explay GN-510
- Prestigio Geovision 5600
- Prestigio Geovision 5250 (100%)
- Prestigio Geovision 5050 (100%)
- Prestigio Geovision 5566 (100%)
- Prestigio Geovision 5266 (100%)
- Digma
- Oysters Chrom 2000
- NEXX NSDH-10
Установлен встречается на дисплеях:
- KD50G23-40NB-A1
- HSD050IDW1-A20, MH0506D
- D050W00ххA
- H050LLAD-XW1
- T50KNS04-CZ LD91203M01F
- H-H050L-12H
- KD50G10-40NC-A2
- FTG500D05Z-F-01 / HD050W0062A
- RS5040N-PV1-11 TKR278B-01-11
- KD50G23-40NB-A16
- KD50G10-40NC-A3
- BLC500-09A, H-B050L-12C, 721Q310042, SOL050D12-A20
- BLC500-19L-R
- GL050001C0-40, QD050001C0-40
Розн.:
650 руб. 550 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 12 (ZK-1200, 116*72мм диагональ 137мм )
Размер: 116мм на 72мм - 5 дюймов
Размер шлейфа: 29мм
Парт-номер: ZK-1200
Универсальный резистивный
Вроде подошел на стиральную машинку Gorenje WA 65205 - но не факт, сравнивайте с родным размер!
Возможно подойдет на: Pioneer PA-523
Розн.:
750 руб. 650 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 15 (RP097-HF-5.0, 116*71мм диагональ 136мм)
Размер: 116мм на 71мм - 5 дюймов
Размер шлейфа: 27мм
Парт-номер: RP097-HF-5.0
Розн.:
750 руб. 650 руб.
Опт.: 550 руб.
В наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 17 (TS-A1079, 121*71мм диагональ 143мм)
Размер: 121мм на 71мм - 5 дюймов
Размер шлейфа: 50мм
Парт-номер: TS-A1079
Розн.:
750 руб. 650 руб.
Опт.: 600 руб.
Нет в наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 18 - размер 117мм на 74мм диагональ 140мм
Размер: 117мм на 74мм - 5 дюймов
Размер шлейфа: 25мм
Возможная совместимость:
- TeXet TN-701BT
- TeXet TM-650
Розн.:
650 руб. 550 руб.
Опт.: 400 руб.
Нет в наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 20 - размер 117мм на 75мм диагональ 138,5мм
Универсальный резистивный тачскрин с 4-мя контактами с диагональю 5 дюймов для автомобильных GPS-навигаторов и MP4/MP5-плееров, электронных книг и других устройств.
Размер: 117мм на 75мм - 5 дюймов
Длина шлейфа: 30мм
Розн.:
750 руб. 650 руб.
Опт.: 600 руб.
В наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 21 - размер 119мм на 74мм диагональ 140мм
Универсальный резистивный тачскрин с 4-мя контактами с диагональю 5 дюймов для автомобильных GPS-навигаторов и MP4/MP5-плееров, электронных книг и других устройств.
Размер: 119мм на 74мм - 5 дюймов
Длина шлейфа: 26мм
Возможная совместимость:
- Prology iMap-5020M и другие...
Розн.:
750 руб. 650 руб.
Опт.: 600 руб.
Нет в наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 30 - размер 125мм на 74мм диагональ 145мм - 4WDHB
Размер: 125мм на 74мм - 5 дюймов
Длина шлейфа: 34мм
Розн.:
900 руб. 800 руб.
Опт.: 900 руб.
В наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 35 - размер 115мм на 74мм диагональ 137мм
Размер: 115мм на 74мм - 5 дюймов
Длина шлейфа: 40мм
Розн.:
800 руб. 700 руб.
Опт.: 700 руб.
В наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 8 (70*117мм диагональ 136мм)
Парт-номер: XB-M5103
Размер: 70*117мм диагональ 136мм (5 дюймов)
Длина шлейфа: 30мм
По контуру имеется клеевая основа для удобного монтажа на дисплей
Возможная совместимость:
- Explay GTI5
- Atom 5003
- Cyclon ND-501BAF
- Econ 510BF
- Explay PN-445
- GoClever 5065BT
- Ixtone GP50B
- Navitel NX5200
- Navon N660
- Pioneer 5801-BF
- Pioneer 5811-BF
- Pioneer P-5942
- Sigma ST50
- Explay PN-980TV
- Texet TN-700
- Oysters Chrom 2010
Установлен встречается на дисплеях:
- KD50G23-40NB-A1
- HSD050IDW1-A20, MH0506D
- D050W00ххA
- H050LLAD-XW1
- T50KNS04-CZ LD91203M01F
- H-H050L-12H
- KD50G10-40NC-A2
- FTG500D05Z-F-01 / HD050W0062A
- RS5040N-PV1-11 TKR278B-01-11
- KD50G23-40NB-A16
- KD50G10-40NC-A3
- BLC500-09A, H-B050L-12C, 721Q310042, SOL050D12-A20
- BLC500-19L-R
- GL050001C0-40, QD050001C0-40
Розн.:
700 руб. 600 руб.
Опт.: 550 руб.
В наличии
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Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 9 (70*117мм диагональ 136мм, LFTP-160-5)
Размер: 117мм*70мм, диагональ 137мм (5 дюймов)
Длина шлейфа: 30мм
Парт-номер: XB M5103
Возможная совместимость сенсорного стекла:
- Lexand SU-533, STR-5350HD (100%), ST-5350+
- Treelogic TL-5017
- xDevice microMAP Interlogos HIT
- Treelogic TL-501 (100%)
- Lexand SU-533
- Lexand ST-5350+
- Explay PN-955
- Oysters Chrom 2011
- Oysters Chrom 2100 (100%)
- SHTURMANN Play 500
- JJ Connect 5500WIDE
- teXet TN-606
- teXet TM-610
- teXet TN-700
- teXet TN-705
- teXet TN-710
- teXet TN-733
- Lexand STR-5350HD
- Explay PN-930
- Explay PN-935
- Explay GN-510
- Prestigio Geovision 5600
- Prestigio Geovision 5250
- Digma
- Oysters Chrom 2000
- NEXX NSDH-10
Установлен встречается на дисплеях:
- KD50G23-40NB-A1
- HSD050IDW1-A20, MH0506D
- D050W00ххA
- H050LLAD-XW1
- T50KNS04-CZ LD91203M01F
- H-H050L-12H
- KD50G10-40NC-A2
- FTG500D05Z-F-01 / HD050W0062A
- RS5040N-PV1-11 TKR278B-01-11
- KD50G23-40NB-A16
- KD50G10-40NC-A3
- BLC500-09A, H-B050L-12C, 721Q310042, SOL050D12-A20
- BLC500-19L-R
- GL050001C0-40, QD050001C0-40
Розн.:
650 руб. 550 руб.
Опт.: 500 руб.
В наличии
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Тачскрин (сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигаторов Lexand
В частности тачскрин для Lexand Si-515 Pro HD (100%)
Розн.:
800 руб. 700 руб.
Опт.: 650 руб.
В наличии
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