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  • Запчасти для GPS навигаторов
  • Тачскрины для GPS навигаторов
  • Тачскрин 5 дюймов GPS

    • Тачскрин 5 дюймов GPS

    Тачскрин - сенсорное стекло для GPS навигаторов с диагональю экрана 5 дюймов - touch screen 5 inch

    Самые распространенные и удобные модели навигаторов имеют размер дисплея и соответственно сенсора на 5 дюймов.

    Они очень удобны и оптимальны как по размеру так и для восприятия глаза.

    Моделей таких автонавигаторов существует более 1000 видов, поэтому наш магазин AKSmob.ru решил пойти на встречу владельцам устройств и стал поставлять эти тачскрины. Причем несколько десятков видов.

    Ведь самая частая поломка GPS навигатора - это треснувший, как правило при падении или ударе, тачскрин на 5 дюймов.

    А самые распространенные среди них:

    - сенсор 117 на 70мм со шлейфом под пайку
    - тачскрин 117мм на 70мм с длинным шлейфом под разъем
    - сенсорное стекло 120 на 73мм со шлейфом под пайку


    Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов - размер 118мм на 70мм диагональ 137мм - для GPS навигатора тип 22
    Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов - размер 118мм на 70мм диагональ 137мм - для GPS навигатора тип 22

    Размер: 117мм*70мм, диагональ 137мм (5 дюймов)

    Длина шлейфа: 28мм

    Возможная совместимость сенсорного стекла:
    - Lexand SU-533, STR-5350HD (100%), ST-5350+
    - Prology iMap-555AG (100%)
    - Lexand SU-533 HD (100%)
    - Treelogic TL-5017
    - xDevice microMAP Interlogos HIT
    - Treelogic TL-501
    - Lexand SU-533
    - Lexand ST-5350+
    - Explay PN-955
    - Explay CLS5 (100%)
    - Oysters Chrom 2011
    - Oysters Chrom 2100 (100%)
    - SHTURMANN Play 500
    - JJ Connect 5500WIDE
    - teXet TN-606
    - teXet TN-610
    - teXet TN-700
    - teXet TN-705
    - teXet TN-710 (100%)
    - teXet TN-711 (100%)
    - teXet TN-733
    - Lexand STR-5350HD
    - Explay PN-930
    - Explay PN-935
    - Explay GN-510
    - Prestigio Geovision 5600
    - Prestigio Geovision 5250 (100%)
    - Prestigio Geovision 5050 (100%)
    - Prestigio Geovision 5566 (100%)
    - Prestigio Geovision 5266 (100%)
    - Digma
    - Oysters Chrom 2000
    - NEXX NSDH-10

    Установлен встречается на дисплеях:
    - KD50G23-40NB-A1
    - HSD050IDW1-A20, MH0506D
    - D050W00ххA
    - H050LLAD-XW1
    - T50KNS04-CZ LD91203M01F
    - H-H050L-12H
    - KD50G10-40NC-A2
    - FTG500D05Z-F-01 / HD050W0062A
    - RS5040N-PV1-11 TKR278B-01-11
    - KD50G23-40NB-A16
    - KD50G10-40NC-A3
    - BLC500-09A, H-B050L-12C, 721Q310042, SOL050D12-A20
    - BLC500-19L-R
    - GL050001C0-40, QD050001C0-40

    Розн.: 650 руб.  550 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 12 (ZK-1200, 116*72мм диагональ 137мм )
    Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 12 (ZK-1200, 116*72мм диагональ 137мм )

    Размер: 116мм на 72мм - 5 дюймов

    Размер шлейфа: 29мм

    Парт-номер: ZK-1200

    Универсальный резистивный

    Вроде подошел на стиральную машинку Gorenje WA 65205 - но не факт, сравнивайте с родным размер!

    Возможно подойдет на: Pioneer PA-523

    Розн.: 750 руб.  650 руб.
    Опт.: 600 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 15 (RP097-HF-5.0, 116*71мм диагональ 136мм)
    Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 15 (RP097-HF-5.0, 116*71мм диагональ 136мм)

    Размер: 116мм на 71мм - 5 дюймов

    Размер шлейфа: 27мм

    Парт-номер: RP097-HF-5.0

    Розн.: 750 руб.  650 руб.
    Опт.: 550 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 17 (TS-A1079, 121*71мм диагональ 143мм)
    Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 17 (TS-A1079, 121*71мм диагональ 143мм)

    Размер: 121мм на 71мм - 5 дюймов

    Размер шлейфа: 50мм

    Парт-номер: TS-A1079

    Розн.: 750 руб.  650 руб.
    Опт.: 600 руб.
    Нет в наличии
    Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 18 - размер 117мм на 74мм диагональ 140мм
    Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 18 - размер 117мм на 74мм диагональ 140мм

    Размер: 117мм на 74мм - 5 дюймов

    Размер шлейфа: 25мм

    Возможная совместимость:
    - TeXet TN-701BT
    - TeXet TM-650

    Розн.: 650 руб.  550 руб.
    Опт.: 400 руб.
    Нет в наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 20 - размер 117мм на 75мм диагональ 138,5мм
    Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 20 - размер 117мм на 75мм диагональ 138,5мм

    Универсальный резистивный тачскрин с 4-мя контактами с диагональю 5 дюймов для автомобильных GPS-навигаторов и MP4/MP5-плееров, электронных книг и других устройств.

    Размер: 117мм на 75мм - 5 дюймов

    Длина шлейфа: 30мм

    Розн.: 750 руб.  650 руб.
    Опт.: 600 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 21 - размер 119мм на 74мм диагональ 140мм
    Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 21 - размер 119мм на 74мм диагональ 140мм

    Универсальный резистивный тачскрин с 4-мя контактами с диагональю 5 дюймов для автомобильных GPS-навигаторов и MP4/MP5-плееров, электронных книг и других устройств.

    Размер: 119мм на 74мм - 5 дюймов

    Длина шлейфа: 26мм

    Возможная совместимость:
    - Prology iMap-5020M и другие...

    Розн.: 750 руб.  650 руб.
    Опт.: 600 руб.
    Нет в наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 30 - размер 125мм на 74мм диагональ 145мм - 4WDHB
    Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 30 - размер 125мм на 74мм диагональ 145мм - 4WDHB

    Размер: 125мм на 74мм - 5 дюймов

    Длина шлейфа: 34мм

    Розн.: 900 руб.  800 руб.
    Опт.: 900 руб.
    В наличии
    Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 35 - размер 115мм на 74мм диагональ 137мм
    Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 35 - размер 115мм на 74мм диагональ 137мм

    Размер: 115мм на 74мм - 5 дюймов

    Длина шлейфа: 40мм

    Розн.: 800 руб.  700 руб.
    Опт.: 700 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 8 (70*117мм диагональ 136мм)
    Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 8 (70*117мм диагональ 136мм)

    Парт-номер: XB-M5103

    Размер: 70*117мм диагональ 136мм (5 дюймов)

    Длина шлейфа: 30мм

    По контуру имеется клеевая основа для удобного монтажа на дисплей

    Возможная совместимость:

    - Explay GTI5
    - Atom 5003
    - Cyclon ND-501BAF
    - Econ 510BF
    - Explay PN-445
    - GoClever 5065BT
    - Ixtone GP50B
    - Navitel NX5200
    - Navon N660
    - Pioneer 5801-BF
    - Pioneer 5811-BF
    - Pioneer P-5942
    - Sigma ST50
    - Explay PN-980TV
    - Texet TN-700
    - Oysters Chrom 2010

    Установлен встречается на дисплеях:
    - KD50G23-40NB-A1
    - HSD050IDW1-A20, MH0506D
    - D050W00ххA
    - H050LLAD-XW1
    - T50KNS04-CZ LD91203M01F
    - H-H050L-12H
    - KD50G10-40NC-A2
    - FTG500D05Z-F-01 / HD050W0062A
    - RS5040N-PV1-11 TKR278B-01-11
    - KD50G23-40NB-A16
    - KD50G10-40NC-A3
    - BLC500-09A, H-B050L-12C, 721Q310042, SOL050D12-A20
    - BLC500-19L-R
    - GL050001C0-40, QD050001C0-40

    Розн.: 700 руб.  600 руб.
    Опт.: 550 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 9 (70*117мм диагональ 136мм, LFTP-160-5)
    Тачскрин (Сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигатора тип 9 (70*117мм диагональ 136мм, LFTP-160-5)

    Размер: 117мм*70мм, диагональ 137мм (5 дюймов)

    Длина шлейфа: 30мм

    Парт-номер: XB M5103

    Возможная совместимость сенсорного стекла:
    - Lexand SU-533, STR-5350HD (100%), ST-5350+
    - Treelogic TL-5017
    - xDevice microMAP Interlogos HIT
    - Treelogic TL-501 (100%)
    - Lexand SU-533
    - Lexand ST-5350+
    - Explay PN-955
    - Oysters Chrom 2011
    - Oysters Chrom 2100 (100%)
    - SHTURMANN Play 500
    - JJ Connect 5500WIDE
    - teXet TN-606
    - teXet TM-610
    - teXet TN-700
    - teXet TN-705
    - teXet TN-710
    - teXet TN-733
    - Lexand STR-5350HD
    - Explay PN-930
    - Explay PN-935
    - Explay GN-510
    - Prestigio Geovision 5600
    - Prestigio Geovision 5250
    - Digma
    - Oysters Chrom 2000
    - NEXX NSDH-10

    Установлен встречается на дисплеях:
    - KD50G23-40NB-A1
    - HSD050IDW1-A20, MH0506D
    - D050W00ххA
    - H050LLAD-XW1
    - T50KNS04-CZ LD91203M01F
    - H-H050L-12H
    - KD50G10-40NC-A2
    - FTG500D05Z-F-01 / HD050W0062A
    - RS5040N-PV1-11 TKR278B-01-11
    - KD50G23-40NB-A16
    - KD50G10-40NC-A3
    - BLC500-09A, H-B050L-12C, 721Q310042, SOL050D12-A20
    - BLC500-19L-R
    - GL050001C0-40, QD050001C0-40

    Розн.: 650 руб.  550 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигаторов Lexand
    Тачскрин (сенсорное стекло) 5 дюймов для GPS навигаторов Lexand

    В частности тачскрин для Lexand Si-515 Pro HD (100%)

    Розн.: 800 руб.  700 руб.
    Опт.: 650 руб.
    В наличии

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