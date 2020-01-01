тачскрин для GPS навигатора Lexand



Тачскрин для навигатора Lexand SR-5550 HD - сенсорное стекло



Сенсор специально сделан для ремонта навигатора Lexand SR-5550 HD. Высококачественный 5-ти дюймовый тачскрин и с отличной работой на прикосновение, дает лучшую работу навигатору.



Розн.: 700 руб. 600 руб.

Опт.: 500 руб. В наличии Купить



Тачскрин для навигатора Lexand ST-565 - сенсорное стекло



Сенсор специально сделан для ремонта навигатора Lexand ST-565. Высококачественный 5-ти дюймовый тачскрин и с отличной работой на прикосновение, дает лучшую работу навигатору.



Розн.: 700 руб. 600 руб.

Опт.: 500 руб. В наличии Купить



Тачскрин для навигатора Lexand ST-575 - сенсорное стекло



Сенсор специально сделан для ремонта навигатора Lexand ST-575. Высококачественный 5-ти дюймовый тачскрин и с отличной работой на прикосновение, дает лучшую работу навигатору.



Розн.: 700 руб. 600 руб.

Опт.: 500 руб. В наличии Купить