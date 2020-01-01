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Тачскрины для навигаторов Lexand
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тачскрин для GPS навигатора Lexand
При падении gps навигатора Lexand, как правило получает повреждение сенсорный экран устройства. Все конечно очевидно, ведь сенсорное стекло это самая хрупкая запчасть.
Тачскрин навигатора лександ состоит из сенсорное пленки и стеклянной подложки с прикрепленным шлейфом.
Мы поставляем сенсоры на навигаторы и Вы можете купить у нас тачсркин для Lexand с быстрой и надежной доставкой.
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