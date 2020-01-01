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  • Запчасти для GPS навигаторов
  • Тачскрины для GPS навигаторов
  • Тачскрины для навигаторов Lexand

    • Тачскрины для навигаторов Lexand

    тачскрин для GPS навигатора Lexand

    При падении gps навигатора Lexand, как правило получает повреждение сенсорный экран устройства. Все конечно очевидно, ведь сенсорное стекло это самая хрупкая запчасть.
    Тачскрин навигатора лександ состоит из сенсорное пленки и стеклянной подложки с прикрепленным шлейфом.
    Мы поставляем сенсоры на навигаторы и Вы можете купить у нас тачсркин для Lexand с быстрой и надежной доставкой.


    Тачскрин (сенсорное стекло) для Lexand SA7 PRO HD - touch screen
    Тачскрин (сенсорное стекло) для Lexand SA7 PRO HD - touch screen



    Розн.: 800 руб.  700 руб.
    Опт.: 700 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (сенсорное стекло) для Lexand SB7 PRO HD Drive - touch screen
    Тачскрин (сенсорное стекло) для Lexand SB7 PRO HD Drive - touch screen



    Розн.: 800 руб.  700 руб.
    Опт.: 700 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (сенсорное стекло) для Lexand SC7 PRO HD - touch screen
    Тачскрин (сенсорное стекло) для Lexand SC7 PRO HD - touch screen



    Розн.: 800 руб.  700 руб.
    Опт.: 700 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для навигатора Lexand D6 HDR - сенсорное стекло
    Тачскрин для навигатора Lexand D6 HDR - сенсорное стекло



    Розн.: 950 руб.  850 руб.
    Опт.: 800 руб.
    В наличии
    Тачскрин для навигатора Lexand SA5 - сенсорное стекло
    Тачскрин для навигатора Lexand SA5 - сенсорное стекло

    Сенсор специально сделан для ремонта навигатора Lexand SA5. Высококачественный 5-ти дюймовый тачскрин и с отличной работой на прикосновение, дает лучшую работу навигатору.

    Розн.: 700 руб.  600 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для навигатора Lexand SA5 HD Plus - сенсорное стекло
    Тачскрин для навигатора Lexand SA5 HD Plus - сенсорное стекло



    Розн.: 700 руб.  600 руб.
    Опт.: 550 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для навигатора Lexand Si-512 - сенсорное стекло
    Тачскрин для навигатора Lexand Si-512 - сенсорное стекло

    Сенсор специально сделан для ремонта навигатора Lexand Si-512. Высококачественный 5-ти дюймовый тачскрин и с отличной работой на прикосновение, дает лучшую работу навигатору.

    Розн.: 750 руб.  650 руб.
    Опт.: 550 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для навигатора Lexand Si-515 Pro HD - сенсорное стекло
    Тачскрин для навигатора Lexand Si-515 Pro HD - сенсорное стекло

    Сенсор специально сделан для ремонта навигатора Lexand Si-515 Pro HD. Высококачественный 5-ти дюймовый тачскрин и с отличной работой на прикосновение, дает лучшую работу навигатору.

    Розн.: 750 руб.  650 руб.
    Опт.: 550 руб.
    В наличии
    Тачскрин для навигатора Lexand SR-5550 HD - сенсорное стекло
    Тачскрин для навигатора Lexand SR-5550 HD - сенсорное стекло

    Сенсор специально сделан для ремонта навигатора Lexand SR-5550 HD. Высококачественный 5-ти дюймовый тачскрин и с отличной работой на прикосновение, дает лучшую работу навигатору.

    Розн.: 700 руб.  600 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для навигатора Lexand ST-565 - сенсорное стекло
    Тачскрин для навигатора Lexand ST-565 - сенсорное стекло

    Сенсор специально сделан для ремонта навигатора Lexand ST-565. Высококачественный 5-ти дюймовый тачскрин и с отличной работой на прикосновение, дает лучшую работу навигатору.

    Розн.: 700 руб.  600 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для навигатора Lexand ST-575 - сенсорное стекло
    Тачскрин для навигатора Lexand ST-575 - сенсорное стекло

    Сенсор специально сделан для ремонта навигатора Lexand ST-575. Высококачественный 5-ти дюймовый тачскрин и с отличной работой на прикосновение, дает лучшую работу навигатору.

    Розн.: 700 руб.  600 руб.
    Опт.: 500 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин для навигатора Lexand ST-610 - сенсорное стекло
    Тачскрин для навигатора Lexand ST-610 - сенсорное стекло

    Сенсор специально сделан для ремонта навигатора Lexand ST-610. Высококачественный 6-ти дюймовый тачскрин и с отличной работой на прикосновение, дает лучшую работу навигатору.

    Розн.: 900 руб.  800 руб.
    Опт.: 800 руб.
    В наличии

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