Тачскрин 6 / 6.1 / 6.2 / 6.3 / 6.5 дюймов GPS Тачскрин - сенсорные панели для GPS навигаторов с диагональю экрана 6 / 6.1 / 6.2 / 6.3 / 6.5 дюймов СОВЕТ!!! При подборе нужного Вам сенсора, обязательно измерьте ширину и высоту родного тачскрина, установленного на Вашем аппарате, и далее выбирайте по размеру. Так будет правильнее. Если допустим шлейф не там выходит или короче Вашего, то его можно удлинить и подпаять.



