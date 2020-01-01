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  • Запчасти для GPS навигаторов
  • Тачскрины для GPS навигаторов
  • Тачскрин 6 / 6.1 / 6.2 / 6.3 / 6.5 дюймов GPS

    • Тачскрин 6 / 6.1 / 6.2 / 6.3 / 6.5 дюймов GPS

    Тачскрин - сенсорные панели для GPS навигаторов с диагональю экрана 6 / 6.1 / 6.2 / 6.3 / 6.5 дюймов

    СОВЕТ!!! При подборе нужного Вам сенсора, обязательно измерьте ширину и высоту родного тачскрина, установленного на Вашем аппарате, и далее выбирайте по размеру. Так будет правильнее. Если допустим шлейф не там выходит или короче Вашего, то его можно удлинить и подпаять.


    Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 155мм на 88мм, диагональ 6 - 6,5 дюймов тип17 сенсор ZCR-1126R1
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 155мм на 88мм, диагональ 6 - 6,5 дюймов тип17 сенсор ZCR-1126R1

    Размер: 155мм на 88мм - 6-6,5 дюймов

    Размер шлейфа: 50мм

    Парт-номер: HC-182-062 / YH-396-ZYC062 / ZCR-1293 / ZCR-1126R1

    Универсальный резистивный

    Розн.: 1000 руб.
    Опт.: 800 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6 - 6,5 дюймов тип 3 (90мм*150мм, диагональ 175мм)
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6 - 6,5 дюймов тип 3 (90мм*150мм, диагональ 175мм)

    Парт-номер:

    Размер: 90мм*150мм, диагональ 175мм (6.2-6.3 дюймов)

    Длина шлейфа: 65мм

    Возможная совместимость:

    Розн.: 900 руб.
    Опт.: 700 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6 - 6,5 дюймов тип10 (89мм x 155мм, диагональ 178мм)
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6 - 6,5 дюймов тип10 (89мм x 155мм, диагональ 178мм)

    Размер: 155мм*89мм, диагональ 178мм (6-6,5 дюймов)

    Длина шлейфа: 30мм

    Розн.: 1000 руб.
    Опт.: 850 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6 - 6,5 дюймов тип11 (87мм x 145мм, диагональ 170мм)
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6 - 6,5 дюймов тип11 (87мм x 145мм, диагональ 170мм)

    Размер: 145мм*87мм, диагональ 170мм (6-6,3 дюйма)

    Длина шлейфа: 50мм

    Парт-номер: TIANMA-60S-ZC, R-1056R1, на шлейфе - FPC-0373

    Розн.: 900 руб.
    Опт.: 700 руб.
    В наличии
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6 - 6,5 дюймов тип12 (87мм x 145мм, диагональ 170мм)
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6 - 6,5 дюймов тип12 (87мм x 145мм, диагональ 170мм)

    Размер: 145мм*87мм, диагональ 170мм (6-6,5 дюймов)

    Длина шлейфа: 50мм

    Парт-номер: JSD811-6.0, на шлейфе TWK003 F52

    Розн.: 900 руб.
    Опт.: 700 руб.
    Нет в наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6 - 6,5 дюймов тип13 (155мм x 88мм, диагональ 178мм)
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6 - 6,5 дюймов тип13 (155мм x 88мм, диагональ 178мм)

    Размер: 155мм на 88мм - 6-6,5 дюймов

    Размер шлейфа: 50мм

    Парт-номер: HC-182-062 / YH-396-ZYC062 / ZCR-1293 / ZCR-1126R1

    Универсальный резистивный

    Розн.: 1000 руб.
    Опт.: 900 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6 - 6,9 дюймов тип18 (172мм x 70мм, диагональ 185мм)
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6 - 6,9 дюймов тип18 (172мм x 70мм, диагональ 185мм)

    Размер: 172мм на 70мм - 6-6,9 дюймов диагональ 185мм

    Парт-номер: 063F5RB-002

    Пятиконтактный шлейф, длина шлейфа 190мм

    Розн.: 1400 руб.
    Опт.: 1200 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6 / 6,2 / 6,3 дюйма тип 7 (93мм*155мм, диагональ 180мм)
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6 / 6,2 / 6,3 дюйма тип 7 (93мм*155мм, диагональ 180мм)

    Парт-номер:

    Размер: 93мм*155мм, диагональ 180мм (6,3 дюйма)

    Длина шлейфа: 37мм

    Возможная совместимость:

    Розн.: 900 руб.
    Опт.: 700 руб.
    В наличии
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6 дюймов (84мм*144мм, диагональ 166мм)
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6 дюймов (84мм*144мм, диагональ 166мм)

    Парт-номер: 061011B

    Размер: 84мм*144мм, диагональ 166мм (6 дюймов)

    Длина шлейфа: 19мм

    Возможная совместимость:

    - Texet TN-800BT
    - Neoline V6 Max Plus
    - Ritmix RGP-685
    - Explay PN-965
    - ONDA VP50 / VP80 / VP80C / VP81 / VP30 / VP40 / VP83 / VP50C
    - Newsmy Q60HD

    По контуру имеется клеевая основа для удобного монтажа на экран

    Розн.: 1000 руб.
    Опт.: 900 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6 дюймов тип 2
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6 дюймов тип 2

    Размер: 141,5мм на 82мм, шлейф 26мм

    Парт-номер: LM60BL07

    Возможная совместимость:

    - JJ-Connect Autonavigator 6000 WIDE (100%)
    - Ritmix RGP-670 (100%)
    - Treelogic TL-6003BGF
    - Texet TN-800BT (100%)
    - Lexand ST-610 (100%)
    - Lexand STR-6100 HDR (100%)
    - JJ-Connect 6050 WIDE
    - JJ-Connect 6000 WIDE (100%)
    - Oysters Chrom 6000
    - Ritmix RGP-685 (100%)
    - Texet TN-800 (100%)
    - Explay PN-965 (100%)
    - Navi N60 BT (100%)
    - Prology imap-630ti
    - Prology iMap-605A (100%)
    - Prology imap-730ti (похож)
    - Navitel NX6122HD Plus (по размеру / похож 100%)
    - и многие другие...

    При покупке от 5 штук стоимость будет пересчитана по оптовой!

    Розн.: 950 руб.
    Опт.: 850 руб.
    В наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6,2 дюймов SY0039 (89мм*150мм, диагональ 174мм)
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6,2 дюймов SY0039 (89мм*150мм, диагональ 174мм)

    Парт-номер: SY0039, SY0036

    Размер: 89мм*150мм, диагональ 174мм (6,2 дюйма)

    Длина шлейфа: 50мм

    Возможная совместимость:

    Розн.: 1000 руб.
    Опт.: 700 руб.
    Нет в наличии
    		 Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6,3 дюймов тип6 SY0071 (88мм*155мм, диагональ 178мм)
    Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6,3 дюймов тип6 SY0071 (88мм*155мм, диагональ 178мм)

    Парт-номер: YH-195-062 / HANCAI (1552X882)-62S-YH / SY0070

    Размер: 88мм*155мм, диагональ 178мм (6,3 дюйма)

    Длина шлейфа: 40мм

    Возможная совместимость:

    Розн.: 1000 руб.
    Опт.: 900 руб.
    В наличии

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