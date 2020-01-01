|
|Тел: 89658754784
E-mail: shop@aksmob.ru
Запчасти для сотовых телефонов и планшентов
|
КОРЗИНА ПОКУПОК:
Товаров: 0 шт.
На сумму: 0 руб.
|
|
|
Вход в личный кабинет для постоянных клиентов:
|
|
Тачскрин 6 / 6.1 / 6.2 / 6.3 / 6.5 дюймов GPS
|
Тачскрин - сенсорные панели для GPS навигаторов с диагональю экрана 6 / 6.1 / 6.2 / 6.3 / 6.5 дюймов
СОВЕТ!!! При подборе нужного Вам сенсора, обязательно измерьте ширину и высоту родного тачскрина, установленного на Вашем аппарате, и далее выбирайте по размеру. Так будет правильнее. Если допустим шлейф не там выходит или короче Вашего, то его можно удлинить и подпаять.
|
|
|
|
|
|
|
Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 155мм на 88мм, диагональ 6 - 6,5 дюймов тип17 сенсор ZCR-1126R1
Размер: 155мм на 88мм - 6-6,5 дюймов
Размер шлейфа: 50мм
Парт-номер: HC-182-062 / YH-396-ZYC062 / ZCR-1293 / ZCR-1126R1
Универсальный резистивный
Розн.: 1000 руб.
Опт.: 800 руб.
В наличии
|
Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6 - 6,5 дюймов тип 3 (90мм*150мм, диагональ 175мм)
Парт-номер:
Размер: 90мм*150мм, диагональ 175мм (6.2-6.3 дюймов)
Длина шлейфа: 65мм
Возможная совместимость:
Розн.: 900 руб.
Опт.: 700 руб.
В наличии
|
Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6 - 6,5 дюймов тип10 (89мм x 155мм, диагональ 178мм)
Размер: 155мм*89мм, диагональ 178мм (6-6,5 дюймов)
Длина шлейфа: 30мм
Розн.: 1000 руб.
Опт.: 850 руб.
В наличии
|
Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6 - 6,5 дюймов тип11 (87мм x 145мм, диагональ 170мм)
Размер: 145мм*87мм, диагональ 170мм (6-6,3 дюйма)
Длина шлейфа: 50мм
Парт-номер: TIANMA-60S-ZC, R-1056R1, на шлейфе - FPC-0373
Розн.: 900 руб.
Опт.: 700 руб.
В наличии
|
Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6 - 6,5 дюймов тип12 (87мм x 145мм, диагональ 170мм)
Размер: 145мм*87мм, диагональ 170мм (6-6,5 дюймов)
Длина шлейфа: 50мм
Парт-номер: JSD811-6.0, на шлейфе TWK003 F52
Розн.: 900 руб.
Опт.: 700 руб.
Нет в наличии
|
Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6 - 6,5 дюймов тип13 (155мм x 88мм, диагональ 178мм)
Размер: 155мм на 88мм - 6-6,5 дюймов
Размер шлейфа: 50мм
Парт-номер: HC-182-062 / YH-396-ZYC062 / ZCR-1293 / ZCR-1126R1
Универсальный резистивный
Розн.: 1000 руб.
Опт.: 900 руб.
В наличии
|
Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6 - 6,9 дюймов тип18 (172мм x 70мм, диагональ 185мм)
Размер: 172мм на 70мм - 6-6,9 дюймов диагональ 185мм
Парт-номер: 063F5RB-002
Пятиконтактный шлейф, длина шлейфа 190мм
Розн.: 1400 руб.
Опт.: 1200 руб.
В наличии
|
Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6 / 6,2 / 6,3 дюйма тип 7 (93мм*155мм, диагональ 180мм)
Парт-номер:
Размер: 93мм*155мм, диагональ 180мм (6,3 дюйма)
Длина шлейфа: 37мм
Возможная совместимость:
Розн.: 900 руб.
Опт.: 700 руб.
В наличии
|
Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6 дюймов (84мм*144мм, диагональ 166мм)
Парт-номер: 061011B
Размер: 84мм*144мм, диагональ 166мм (6 дюймов)
Длина шлейфа: 19мм
Возможная совместимость:
- Texet TN-800BT
- Neoline V6 Max Plus
- Ritmix RGP-685
- Explay PN-965
- ONDA VP50 / VP80 / VP80C / VP81 / VP30 / VP40 / VP83 / VP50C
- Newsmy Q60HD
По контуру имеется клеевая основа для удобного монтажа на экран
Розн.: 1000 руб.
Опт.: 900 руб.
В наличии
|
Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6 дюймов тип 2
Размер: 141,5мм на 82мм, шлейф 26мм
Парт-номер: LM60BL07
Возможная совместимость:
- JJ-Connect Autonavigator 6000 WIDE (100%)
- Ritmix RGP-670 (100%)
- Treelogic TL-6003BGF
- Texet TN-800BT (100%)
- Lexand ST-610 (100%)
- Lexand STR-6100 HDR (100%)
- JJ-Connect 6050 WIDE
- JJ-Connect 6000 WIDE (100%)
- Oysters Chrom 6000
- Ritmix RGP-685 (100%)
- Texet TN-800 (100%)
- Explay PN-965 (100%)
- Navi N60 BT (100%)
- Prology imap-630ti
- Prology iMap-605A (100%)
- Prology imap-730ti (похож)
- Navitel NX6122HD Plus (по размеру / похож 100%)
- и многие другие...
При покупке от 5 штук стоимость будет пересчитана по оптовой!
Розн.: 950 руб.
Опт.: 850 руб.
В наличии
|
Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6,2 дюймов SY0039 (89мм*150мм, диагональ 174мм)
Парт-номер: SY0039, SY0036
Размер: 89мм*150мм, диагональ 174мм (6,2 дюйма)
Длина шлейфа: 50мм
Возможная совместимость:
Розн.: 1000 руб.
Опт.: 700 руб.
Нет в наличии
|
Тачскрин (Сенсорное стекло) для GPS навигатора 6,3 дюймов тип6 SY0071 (88мм*155мм, диагональ 178мм)
Парт-номер: YH-195-062 / HANCAI (1552X882)-62S-YH / SY0070
Размер: 88мм*155мм, диагональ 178мм (6,3 дюйма)
Длина шлейфа: 40мм
Возможная совместимость:
Розн.: 1000 руб.
Опт.: 900 руб.
В наличии
|Показано 1 - 12 (всего 20 позиций)
|Страницы: 1
|